Siêu mẫu ly dị tổng đạo diễn đài quốc gia vì bị "cắm sừng", giờ thành nữ đại gia trồng nấm đáng giá 3.600 tỷ đồng

Tại showbiz Trung Quốc, nói đến siêu mẫu hàng đầu hiện nay, công chúng sẽ điểm tên Lưu Văn, Hà Tuệ hay Hề Mộng Dao. Tuy nhiên, nhắc tới danh xưng "Đệ nhất siêu mẫu Trung Quốc" thì chỉ có duy nhất cái tên Mã Diễm Lệ ở vị trí này. Cuộc đời của Mã Diễm Lệ có thể nói là mang màu sắc huyền thoại. Từ một vận động viên trở thành siêu mẫu quốc tế, rồi chuyển hướng làm nhà thiết kế thời trang và cuối cùng trở thành nữ tỷ phú. Hành trình của cô gần như không thể sao chép.

Từ vận động viên chèo thuyền trở thành siêu mẫu số 1 Trung Quốc

Mã Diễm Lệ sinh năm 1974, trong 1 gia đình sống ở nông thôn, điều kiện kinh tế chẳng mấy khá giả. Tuy nhiên, nhờ có chiều cao nổi trội, Mã Diễm Lệ đã được chọn vào đội bóng chuyền của trường. Sau khi lên cấp 3, cô tiếp tục được tuyển thẳng vào trường thể thao dưới nước và trở thành vận động viên chèo thuyền. Tuy nhiên, sự nghiệp thể thao của Mã Diễm Lệ đã buộc phải chấm dứt vào năm 19 tuổi khi cô gặp chấn thương nghiêm trọng.

Sau cú sốc đó, Mã Diễm Lệ được anh họ đưa đến Thượng Hải (Trung Quốc) du lịch để giải tỏa tâm trạng và tìm kiếm con đường mới. Tại đây, cô đã tình cờ tiếp xúc với nghề người mẫu và quyết định vào showbiz. Năm 21 tuổi, với chiều cao 1m79 cùng gương mặt thanh tú, cô giành chiến thắng tại cuộc thi Người mẫu quốc tế Thượng Hải. Sau đó, Mã Diễm Lệ còn liên tiếp hai năm 1998 và 1999 được bầu chọn là “Người mẫu chuyên nghiệp xuất sắc nhất Trung Quốc”, đồng thời giành nhiều giải thưởng thời trang quốc tế. Không chỉ vậy, cô còn là thành viên đầu tiên của Liên đoàn Thanh niên Toàn Trung Quốc trong ngành người mẫu Trung Quốc. Sự nổi tiếng kéo theo vô số hợp đồng quảng cáo và đại diện thương hiệu đến với Mã Diễm Lệ. Kể từ đó, cô được truyền thông và công chúng ca ngợi là "Đệ nhất siêu mẫu Trung Quốc".

Mã Diễm Lệ là "Đệ nhất siêu mẫu" của Trung Quốc. Ảnh: Weibo.

Sau khi tỏa sáng trên sàn diễn, người đẹp lấn sân phim ảnh và ghi dấu với vai diễn trong Khuynh Thành Chi Luyến. Năm 2002, cô tiếp tục chứng minh bản lĩnh khi tự thành lập thương hiệu thời trang riêng và nhanh chóng thành công trong giới thiết kế. Tuy nhiên, người ta thường nói được cái này sẽ mất cái kia. Đứng trên đỉnh hào trong showbiz nhưng Mã Diễm Lệ lại có tình duyên lận đận, vấp ngã trong hôn nhân.

Bị chồng tổng đạo diễn đài CCTV phản bội khi đang công tác nước ngoài

Đang ở thời kỳ đỉnh cao danh vọng, Mã Diễm Lệ gặp gỡ Lang Côn - người hơn cô 15 tuổi, tốt nghiệp Nhạc viện Trung ương, có bằng tiến sĩ và làm tổng đạo diễn chương trình Gala Xuân Vãn của CCTV cũng như nhiều chương trình lớn khác thuộc đài truyền hình quốc gia. Sự từng trải, tài hoa và vẻ điềm đạm của Lang Côn nhanh chóng khiến siêu mẫu say đắm. Bất chấp Lang Côn từng có 2 đời vợ, hơn mình tới 1 giáp, Mã Diễm Lệ vẫn quyết định tiến đến hôn nhân với đạo diễn này chỉ sau 6 tháng hẹn hò.

Dù không được mặc váy cưới, không có hôn lễ linh đình, Mã Diễm Lệ vẫn tin mình đã tìm được bến đỗ cả đời. Không lâu sau đó, cô sinh con gái đầu lòng và lui về vun vén gia đình. Tuy nhiên, câu chuyện tình yêu ngỡ như cổ tích ấy lại kết thúc theo cách đau đớn nhất. Năm 2007, truyền thông Trung Quốc đồng loạt tung loạt ảnh Lang Côn thân mật, tay trong tay cùng nữ diễn viên múa Lưu Nham đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Theo nguồn tin, Lưu Nham và Lang Côn lén lút cặp kè sau khi làm việc trong Gala Xuân Vãn 2006. Thời điểm đó, siêu mẫu đang bận chuẩn bị show diễn tại Đức. Đối mặt với việc bị chồng phản bội, cô vẫn chọn tin tưởng, thậm chí công khai bảo vệ Lang Côn: “Tôi hiểu chồng mình”.

Mã Diễm Lệ kết hôn với Lang Côn sau chưa đầy 6 tháng tìm hiểu. Ảnh: Sohu.

Lang Côn lộ ảnh ngoại tình với nữ diễn viên múa Lưu Nham khi vợ siêu mẫu ra nước ngoài làm việc. Ảnh: Sina.

Mã Diễm Lệ biết Lang Côn muốn chấm dứt cuộc hôn nhân, nhưng vì con gái và tình yêu của mình, cô đã ra sức níu kéo. Tuy nhiên, đổi lại người mẫu chỉ nhận được 1 câu nói lạnh lùng của chồng: “Chỉ khi ở bên cô ấy, tôi mới cảm thấy mình thật sự đang sống”. Sau 1 năm hàn gắn bất thành, Mã Diễm Lệ quyết định ly hôn. Cô đổi họ tên cho con gái và cấm con gặp cha. Lang Côn cũng chuyển đến chung sống với Lưu Nham. Tuy nhiên, đạo diễn này đã bỏ rơi Lưu Nham sau khi người tình gặp tại nạn múa nghiêm trọng, rơi từ độ cao 3 mét xuống đất và bị liệt nửa người, phải sống phần đời còn lại trên xe lăn. Về sau, Lang Côn cũng được chẩn đoán mắc ung thư, nhưng may mắn chữa khỏi.

Nữ tỷ phú nông nghiệp đắt giá của Cbiz

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Mã Diễm Lệ dắt con về quê sống, chấp nhận làm lại với hai bàn tay trắng. Từ một siêu mẫu khoác váy haute couture bước trên sàn diễn xa hoa, Mã Diễm Lệ bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới khi mặc áo vải, sống giữa núi đồi, học cách trồng trọt, sản xuất nông sản và xây dựng thương hiệu đặc sản địa phương. Cô thuê 10.000 ha đất và trồng nấm. Sau nhiều năm kiên trì, nàng mẫu trở thành nữ doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm, với khối tài sản ước tính 1 tỷ NDT (gần 3.600 tỷ đồng). Ngoài ra, Mã Diễm Lệ còn phát triển thương hiệu thời trang riêng. Cô từng có cơ hội thiết kế trang phục cho ngôi sao bóng đá David Beckham và các gia đình hoàng gia.

Tuy nhiên, điều khiến công chúng nể phục hơn cả ở Mã Diễm Lệ không nằm ở khối tài sản kếch xù của cô mà là cách sao nữ sống sau đổ vỡ. Không có cuộc hôn nhân thứ hai, không còn màn trả thù ồn ào, Mã Diễm Lệ chọn chiến thắng bằng cách sống thật rực rỡ. Cô biến nỗi đau thành động lực, biến sự phản bội thành bước ngoặt để tạo dựng một cuộc đời khác huy hoàng hơn. Mỗi lần lộ diện, cựu siêu mẫu vẫn khiến công chúng trầm trồ bởi thần thái sang trọng, ánh mắt điềm tĩnh và vẻ đẹp gần như không bị thời gian đánh bại.

Mã Diễm Lệ về quê trồng nấm sau khi ly hôn. Ảnh: Sina.

Cô giờ trở thành bà trùm nông nghiệp, sở hữu khối tài sản 3.600 tỷ đồng. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu