Sao nữ bị bắt vì mở tiệc ma túy đá: Sử dụng chất cấm vì buồn tình, từng đi cai nghiện sau 2 tháng sa ngã nhưng bất thành

Từng là biểu tượng gợi cảm bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ, sở hữu vai diễn kinh điển màn ảnh, Phó Nghệ Vỹ có trong tay hào quang và sự thành công mà nhiều nghệ sĩ cả đời cũng không chạm tới được. Thế nhưng, sự nghiệp và cuộc đời rực rỡ của "Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh" lại kết thúc theo cách đáng buồn. Cô bị bắt vì ma túy, bị phong sát toàn diện và sống cô độc ở tuổi xế chiều.

"Đát Kỷ gợi cảm nhất trong mọi phiên bản" từng khiến cả châu Á mê đắm

Năm 1990, khi bộ phim Phong Thần Bảng lên sóng, Phó Nghệ Vỹ vụt sáng thành ngôi sao hạng A chỉ sau một đêm. Trong vai hồ ly tinh Đát Kỷ, nữ diễn viên khiến khán giả vừa si mê vừa ám ảnh bởi vẻ đẹp yêu mị, lả lơi và gợi cảm hiếm có. Từ đó, cô được đánh giá là "Đát Kỷ đẹp nhất trong mọi phiên bản Đát Kỷ" ở showbiz Trrung Quốc. Thậm chí, nhiều khán giả còn nhận xét các phiên bản Đát Kỷ sau này dù đẹp đến đâu cũng không có được khí chất "hồ ly tinh" vừa quyến rũ vừa nguy hiểm như Phó Nghệ Vỹ.

Nhờ vai diễn để đời, Phó Nghệ Vỹ trở thành mỹ nhân hàng đầu showbiz Hoa ngữ những năm 1990. Với nhan sắc nổi bật, sự nghiệp ổn định, có vai diễn kinh điển, đời tư gần như sạch scandal, ai cũng nghĩ cô sẽ vươn tầm đến hàng huyền thoại Cbiz. Thế nhưng, 1 bê bối cực nghiêm trọng liên quan đến Phó Nghệ Vỹ đã được đưa ra ánh sáng vào năm 2016, khiến cô vĩnh viễn bị xóa sổ khỏi showbiz Hoa ngữ.

Phó Nghệ Vỹ từng là mỹ nhân cổ trang hàng đầu của màn ảnh Hoa ngữ. Ảnh: Sohu.

Cô cũng được đánh giá là "Đát Kỷ đẹp nhất, mê hoặc nhất trong mọi phiên bản Đát Kỷ". Ảnh: Sina.

Bị bắt tại trận hành vi sử dụng chất cấm ở nhà riêng

Tháng 3/2016, showbiz Trung Quốc rung chuyển khi cảnh sát quận Triều Dương (Bắc Kinh) thông báo bắt giữ Phó Nghệ Vỹ vì hành vi tổ chức và sử dụng ma túy tại nhà riêng. Thông tin này khiến dư luận sốc nặng bởi suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên luôn xây dựng hình ảnh kín tiếng, ít thị phi. Không ai nghĩ một mỹ nhân từng được ca tụng là "quốc sắc thiên hương" lại sa ngã theo cách này.

Điều gây choáng váng hơn cả là thời điểm bị bắt, Phó Nghệ Vỹ không ở một mình. 2 người bị bắt cùng cô là em gái và chị họ. Cả 3 bị cảnh sát bắt quả tang đang tụ tập sử dụng ma túy đá. Theo thông tin từ Ủy ban phòng chống tệ nạn ma túy Trung Quốc, kết quả xét nghiệm nước tiểu cho thấy Phó Nghệ Vỹ dương tính với methamphetamine.

Tại cơ quan điều tra, nữ diễn viên cúi đầu thừa nhận hành vi sử dụng chất cấm. Ngay sau đó, cô bị tạm giam hành chính để phục vụ điều tra mà không được bảo lãnh. Theo luật phòng chống tội phạm ma túy Trung Quốc, hành vi sử dụng chất cấm có thể bị giam giữ từ 10-15 ngày cùng khoản tiền phạt khoảng 2.000 NDT (hơn 7 triệu đồng). Nếu bị kết tội tổ chức hoặc chứa chấp người sử dụng ma túy, Phó Nghệ Vỹ còn có nguy cơ đối mặt án tù lên tới 3 năm.

Nữ diễn viên cùng em gái, chị họ bắt quả tang tụ tập sử dụng ma túy đá ở nhà riêng. Kết quả xét nghiệm cho thấy Phó Nghệ Vỹ dương tính với methamphetamine. Ảnh: Sina.

Từ “Đát Kỷ quốc dân”, Phó Nghệ Vỹ lập tức trở thành cái tên bị cả Cbiz quay lưng. Sau khi scandal nổ ra, con trai của nữ diễn viên đã thay mẹ cúi đầu xin lỗi trong lúc Phó Nghệ Vỹ bị tạm giam điều tra. "Mẹ tôi đã phạm phải sai lầm mà 1 người nghệ sĩ, 1 người phụ nữ của gia đình không nên phạm phải. Là con trai bà, tôi nghĩ mình cũng cần phải chịu trách nhiệm trong vụ việc. Tôi đã thờ ơ, ít quan tâm đến cuộc sống của mẹ và để mẹ đi vào con đường sai lầm" , anh nghẹn ngào chia sẻ.

Lời xin lỗi của con trai Phó Nghệ Vỹ khiến nhiều người không khỏi cảm thương, chua xót bởi phía sau sự sụp đổ của một ngôi sao, người đau đớn nhất đôi khi lại là những người thân trong gia đình.

Sau 15 ngày bị tạm giam hành chính, Phó Nghệ Vỹ được thả vì cơ quan chức năng không đủ bằng chứng chứng minh cô là người đứng ra tổ chức sử dụng ma túy tại nhà riêng. Dù không phải ngồi tù, nhưng scandal chất cấm vẫn đủ sức phá hủy hoàn toàn sự nghiệp nữ diễn viên.

Các đài truyền hình hủy phát sóng tác phẩm có cô tham gia, giới giải trí âm thầm phong sát, còn khán giả thì quay lưng không thương tiếc. Chỉ trong vài giờ đồng hồ, người phụ nữ từng đứng trên đỉnh cao danh vọng đã rơi thẳng xuống vực sâu.

Giọt nước mắt hối hận muộn màng của Phó Nghệ Vỹ

Sau khi được thả, Phó Nghệ Vỹ đã nhận lời phỏng vấn của tờ iFeng và lần đầu tiết lộ nguyên nhân khiến cô trượt dài vào con đường nghiện ngập. Nữ diễn viên cho biết cô bắt đầu sử dụng ma túy đá từ năm 2009, sau cú sốc đổ vỡ hôn nhân lần thứ hai. Khi ấy, cô rơi vào trạng thái trầm uất, cô độc và mất phương hướng. "Tôi đã quá đau khổ và tuyệt vọng. Tôi dùng ma túy để khiến bản thân cảm thấy dễ chịu hơn”, nữ diễn viên bật khóc thừa nhận.

Theo lời Phó Nghệ Vỹ, sau khoảng 2 tháng sử dụng chất kích thích, cô từng đi cai nghiện. Tuy nhiên đến tháng 2/2016, nữ diễn viên tái nghiện và cuối cùng bị bắt giữ chỉ ít lâu sau đó. "Tôi xin lỗi vì phạm pháp, đã làm ảnh hưởng xấu đến dư luận, đã khiến mọi người phải thất vọng. Tôi đã sai khi đi vào con đường nghiệp ngập. Cuộc đời ai chẳng có áp lực, có chông gai gập ghềnh mà không thể thổ lộ với ai. Nhưng tôi đã sai khi tìm đến ma túy để quên đi nó. Đời tôi thê thảm vì dính líu đến chất cấm, tình trạng sau khi dính bê bối còn thê thảm hơn ngày tôi đổ vỡ hôn nhân lần 2" , Phó Nghệ Vỹ khóc nghẹn bày tỏ sự ân hận.

Phó Nghệ Vỹ rơi nước mắt hối hận vì sa ngã vào con đường nghiện ngập. Ảnh: Sohu.

Cái kết cô độc của mỹ nhân từng khuynh đảo màn ảnh

Sau scandal ma túy, Phó Nghệ Vỹ gần như biến mất hoàn toàn khỏi giới giải trí. Cô sống kín tiếng và dành phần lớn thời gian ở bên con trai duy nhất. Tưởng rằng sóng gió đã dừng lại với mỹ nhân một thời, nhưng bi kịch vẫn tiếp tục ập đến.

Tháng 10/2023, Cao Lạc Nam - con trai của Phó Nghệ Vỹ - qua đời ở tuổi 30 nhưng không rõ nguyên nhân. Thông tin này khiến dư luận Trung Quốc bàng hoàng bởi Cao Lạc Nam gần như là chỗ dựa tinh thần cuối cùng của nữ diễn viên sau khi sự nghiệp sụp đổ. Mất con trai, Phó Nghệ Vỹ càng sống khép kín và cô độc hơn trước.

Sau khi mất hết tất cả vì scandal ma túy, Phó Nghệ Vỹ chịu thêm cú sốc mất đi người con trai duy nhất. Ảnh: Sohu.

Có thể nói, từ đại mỹ nhân từng được cả châu Á săn đón, Phó Nghệ Vỹ giờ chỉ còn lại cuộc sống lặng lẽ phía sau cánh cửa đóng kín, mang theo hào quang đã lụi tàn và những sai lầm không thể cứu vãn.

Nguồn: Sina, Sohu