Nữ nghệ sĩ U65 yêu lại chồng cũ kém 5 tuổi: Say đắm nhau, sống chung nhà, nhưng ngủ riêng

Lý do sống chung nhưng vẫn ngủ riêng phòng

Ở tuổi U65, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ khi tìm lại hạnh phúc bên chồng cũ là Trịnh Hội sau nhiều năm chia tay. Không chỉ gây chú ý bởi chuyện tình "gương vỡ lại lành", nữ MC còn khiến dân mạng thích thú khi tiết lộ lý do sống chung nhà nhưng vẫn ngủ riêng phòng.

Trên trang cá nhân, Kỳ Duyên hài hước chia sẻ: "Có người cứ hỏi Kỳ Duyên: Tại sao 2 vợ chồng lấy nhau mà vẫn thích ở phòng riêng, và đây là câu trả lời: Khi ta có phòng riêng rồi thì lúc người ấy đi ngủ, ta vẫn có thể tự mình xuống bếp lục đồ ăn. Đây là món Kỳ Duyên học làm sáng nay: mắm chưng.

Bên canh đó, tôi có thêm rau diếp cá, dưa leo, các loại rau thơm, 2 quả ớt và đặc biệt là 2 củ tỏi. Chắc chắn rằng nếu ngủ chung phòng với ai là mình không dám ăn tỏi. Thành ra ngủ riêng mình có cái thú là được ăn tỏi. Đã thế có thêm chai bia".

Chia sẻ đời thường nhưng đầy dí dỏm của nữ MC nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác. Không ít khán giả cho rằng cách giữ không gian riêng của Kỳ Duyên và Trịnh Hội chính là bí quyết để cả hai duy trì sự thoải mái, tự nhiên trong cuộc sống dù đã tái hợp ở tuổi xế chiều.

Hiện tại, ở tuổi ngoài 60, Kỳ Duyên tận hưởng những ngày tháng nhẹ nhàng, bình yên bên người đàn ông từng một lần đi qua cuộc đời mình. Không còn quá đặt nặng hình thức của hôn nhân, nữ MC lựa chọn cách sống thoải mái, tôn trọng không gian cá nhân, nhưng vẫn đồng hành cùng nhau mỗi ngày.

Chuyện tình của Kỳ Duyên và Trịnh Hội từng trải qua không ít sóng gió. Hai người kết hôn vào năm 2004, khi nữ MC đã trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân. Dù Trịnh Hội kém Kỳ Duyên 5 tuổi nhưng cả hai từng được xem là cặp đôi đẹp của làng giải trí hải ngoại. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài khoảng 4 năm trước khi "đường ai nấy đi".

Sau ly hôn, cả hai vẫn giữ mối quan hệ văn minh. Theo chia sẻ của Trịnh Hội, họ chưa bao giờ cắt đứt hoàn toàn liên lạc vì vẫn cùng quan tâm gia đình. Trong giai đoạn mẹ của Kỳ Duyên lâm bệnh rồi qua đời, cả hai đã đồng hành chăm sóc và lo hậu sự cùng nhau.

MC Kỳ Duyên cũng từng trải lòng, khi còn là vợ chồng, cô và Trịnh Hội thường xuyên tranh cãi vì cảm giác sở hữu và những áp lực trong đời sống chung. Nhưng khi trở thành bạn bè, họ lại dễ dàng tôn trọng nhau hơn. Kỳ Duyên nói rằng cô và Trịnh Hội bây giờ giống như tri kỷ, có thể nương tựa tinh thần nhưng không áp đặt cuộc sống của nhau.

Chính sự thay đổi trong suy nghĩ ấy đã giúp cặp đôi tìm lại được tiếng nói chung sau nhiều năm xa cách. Không còn những kỳ vọng nặng nề của tuổi trẻ, tình yêu ở tuổi U65 của Kỳ Duyên được nhiều người nhận xét là nhẹ nhàng, văn minh và đầy sự thấu hiểu.

Cuối năm 2025, Kỳ Duyên công khai tái hợp chồng cũ. Nữ MC còn là người chủ động cầu hôn lại Trịnh Hội trong chuyến đi tại Thái Lan. Chia sẻ về lý do quay lại, Trịnh Hội cho biết khi còn trẻ, cả hai quá bồng bột và thường xuyên sống xa nhau nên tình cảm dần phai nhạt. Sau nhiều năm trải nghiệm, họ trưởng thành hơn và biết trân trọng nhau hơn trước.

Sau khi công khai chuyện "gương vỡ lại lành", Kỳ Duyên cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc du lịch cùng Trịnh Hội trên trang cá nhân. Từ những chuyến nghỉ dưỡng ở biển đến các hoạt động đời thường giản dị, nữ MC luôn toát lên vẻ hạnh phúc và tràn đầy năng lượng tích cực.

"Giữa vô vàn người lướt qua đời, tìm được một người ở lại là món quà của nhân duyên nhiều đời", Kỳ Duyên tâm sự.

Nhờ năng lượng tích cực, sự lạc quan trong suy nghĩ và chuyện tình cảm viên mãn bên Trịnh Hội, nên dù đã ở tuổi ngoài 60, Kỳ Duyên vẫn giữ được nhan sắc quyến rũ, body săn chắc, nóng bỏng. Bên cạnh đó, cô cũng duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, chăm chỉ tập yoga, thiền để vừa đẹp, vừa khỏe.








