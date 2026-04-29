Chồng cũ được MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên cầu hôn lại ở tuổi 60: "Tôi là fan chị Duyên, tôi mê chị Duyên"

Ở tuổi U60 và 61, cặp đôi vẫn rất trẻ trung và khỏe mạnh.

Tháng 11/2025, Nguyễn Cao Kỳ Duyên thu hút sự chú ý khi công khai tái hợp với người chồng thứ 2 là Trịnh Hội. Nữ MC còn tiết lộ cô là người chủ động cầu hôn lại bạn trai kém 5 tuổi trong chuyến đi tới một hòn đảo ở Thái Lan: "Đây cũng là nơi… tôi cầu hôn với chàng", cô viết trên Facebook.

Mới đây, chồng của nữ MC là Trịnh Hội đã có những chia sẻ thẳng thắn về lý do tan vỡ trong quá khứ cũng như cơ duyên đưa họ trở lại. Chia sẻ về nguyên nhân đổ vỡ, chồng cũ nữ MC thừa nhận cả hai từng có quãng thời gian rất hạnh phúc nhưng khi đó còn quá trẻ, chưa đủ chín chắn để giữ gìn hôn nhân.

"Lúc đó chúng tôi còn trẻ, bản thân tôi mới lấy chị Duyên thôi nên còn nhiều bồng bột. Nhiều thứ mình nghĩ là đúng nhưng thật ra không phải. Tôi nghĩ vợ chồng khi còn trẻ không nên sống xa nhau. Ngày xưa, chúng tôi lấy nhau được vài năm thì tôi phải về Việt Nam làm".

Và cuối cùng do khoảng cách địa lý dần khiến tình cảm cặp đôi phai nhạt: "Dù cố gắng hết sức nhưng không sống gần nhau thì từ từ cũng xa nhau thôi, kể cả bạn bè hay gia đình cũng vậy", chồng Kỳ Duyên chia sẻ.

Nói về lý do tái hợp, anh tiết lộ một điều thú vị: "Tôi là fan của chị Duyên, tôi mê chị Duyên. Từ fan trở thành bạn trai rồi thành chồng nhưng chưa bao giờ là bạn đúng nghĩa".

Sau khi ly hôn, mối quan hệ giữa hai người không hề cắt đứt. Anh vẫn thường xuyên qua lại thăm con, chăm sóc gia đình và giữ mối liên hệ thân thiết với mẹ của Kỳ Duyên. Chính sự gắn bó này đã giúp tình cảm dần chuyển từ nghĩa vợ chồng sang tình bạn.

Đặc biệt, trong thời gian mẹ Kỳ Duyên lâm bệnh và qua đời, cả hai đã cùng nhau chăm sóc, lo hậu sự. Ba năm đồng hành trong giai đoạn khó khăn ấy khiến họ trở nên thấu hiểu và gắn bó hơn.

"Trong suốt thời gian 3 năm mà mẹ bị bệnh mất, tôi và chị Duyên cùng chia sẻ sự quan tâm với mẹ, làm đám tang cho mẹ rồi trở thành những người bạn tốt. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy hay "tình cũ không rủ cũng đến" nhất là trước đó lại là vợ chồng", anh chia sẻ.

Theo chồng cũ nữ MC, cơ hội tái hợp đến một cách rất tình cờ, thậm chí có phần "định mệnh". Đại dịch COVID-19 chính là yếu tố khiến họ có nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn.

"Nếu không có đại dịch thì chắc chắn chúng tôi không thể trở lại như một cặp vợ chồng phiên bản thứ hai. Cuộc sống ai cũng bận, gặp nhau chỉ ăn uống rồi lại đi. Nhưng vì dịch nên các con về ở chung, kể cả con riêng của tôi với vợ 2 cũng về. Cả nhà sống cùng nhau một thời gian dài và rồi "lửa gần rơm" cũng cháy – mà cháy theo cách rất tốt", anh hài hước nói.

Hiện tại, chuyện tình "nối lại duyên xưa" của MC Kỳ Duyên được nhiều người xem như minh chứng cho việc tình yêu có thể quay trở lại đúng thời điểm, khi cả hai đã đủ trưởng thành để trân trọng nhau hơn.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1965 tại Mỹ. Từ nhỏ, cô theo học piano, thanh nhạc, khiêu vũ và hội họa, tạo nền tảng để sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Dù tốt nghiệp ngành luật, cô lại bén duyên với nghề dẫn chương trình và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của cộng đồng người Việt hải ngoại.

Về đời tư, năm 2004, Kỳ Duyên kết hôn với Trịnh Hội sau khi tan vỡ cuộc hôn nhân đầu tiên. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 4 năm trước khi cả hai "đường ai nấy đi". Sau đó, Trịnh Hội kết hôn với người phụ nữ khác, còn Kỳ Duyên từng công khai mối quan hệ với bạn trai kém 8 tuổi. Đến năm 2025, cả hai bất ngờ tái hợp, khép lại hành trình nhiều biến động bằng một cái kết đầy bất ngờ.