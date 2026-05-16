Căn cứ theo tài liệu điều tra và các quyết định tố tụng ngày 14/5/2026 của Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng (đã được VKSND khu vực 4, TP Hải Phòng phê chuẩn), đối với trường hợp của công dân Lê Ánh Nhật (nghệ sĩ Miu Lê), cơ quan chức năng xác định cô là đối tượng thụ hưởng. Do đó, hiện chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự và Miu Lê không bị khởi tố.

Tuy nhiên, theo đúng quy định của pháp luật, Miu Lê sẽ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời nghiêm túc chấp hành biện pháp quản lý tại địa phương trong thời hạn 01 năm.

Cho đến tối 16/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam ca sĩ Miu Lê (tên thật Lê Ánh Nhật) liên quan vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, đặc khu Cát Hải.

Các đối tượng bị khởi tố trong vụ án (Ảnh: CTTĐTCATPHP)

Vì sao Miu Lê bị khởi tố?

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hải Phòng, liên quan đến vụ án, sau khi tiếp tục củng cố chứng cứ, đấu tranh với các đối tượng liên quan, đến ngày 16/5/2026, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn Tạm giam đối với Lê Ánh Nhật và Vũ Khương An về hành vi: "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; đồng thời, khởi tố bị can đối với Trần Minh Trang về hành vi: "Không tố giác tội phạm".

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Qua quá trình đấu tranh với các đối tượng liên quan, cơ quan chức năng quyết định khởi tố ca sĩ Miu Lê về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"

Bê bối ma tuý của Miu Lê

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 10/5, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng, phát hiện 06 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Vũ Khương An, sinh năm 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh; Trần Đức Phong, sinh năm 1991, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội; Đoàn Thị Thúy An, sinh năm 1990, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng; Trần Minh Trang, sinh năm 1996, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội; Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991, trú tại phường Nhiên Lộc, TP Hồ Chí Minh và Vũ Thái Nam, sinh năm 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh.

Qua test nước tiểu của Trần Đức Phong, Vũ Tài Nam, Vũ Khương An, Lê Ánh Nhật cho kết quả dương tính với chất ma túy (methamphetamine, ketamine và MDMA). Còn Đoàn Thị Thúy An cho kết quả dương tính với chất ma túy (methamphetamine, ketamine) và Trần Minh Trang cho kết quả dương tính với chất ma túy (methamphetamine).

Hình ảnh Miu Lê tại cơ quan chức năng (Ảnh: Công an cung cấp)

Thông tin Miu Lê bị điều tra liên quan đến ma tuý những ngày qua đang trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Với nhiều khán giả, đây là cú sốc lớn bởi Miu Lê vốn là gương mặt quen thuộc của Vbiz suốt hơn một thập kỷ, hoạt động bền bỉ ở nhiều vai trò từ ca sĩ, diễn viên đến gameshow. Từ một nghệ sĩ sở hữu lượng fan đông đảo, hình ảnh gần gũi cùng nhiều sản phẩm được yêu thích, Miu Lê giờ đây lại đối diện với biến cố lớn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng và sự nghiệp.

Cô sở hữu nhiều bản hit được khán giả trẻ yêu thích như Giả Vờ Nhưng Em Yêu Anh, Yêu Một Người Có Lẽ, Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay,.. Giọng hát giàu cảm xúc cùng phong cách âm nhạc dễ nghe giúp Miu Lê duy trì sức hút riêng trên thị trường Vpop. Ngoài hoạt động nghệ thuật, Miu Lê còn thường xuyên tham gia gameshow, chương trình thực tế và được yêu thích nhờ tính cách hài hước.

Song song với âm nhạc, Miu Lê là một diễn viên điện ảnh đáng gờm. Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp đến vào năm 2015 khi cô thủ vai chính trong Em là bà nội của anh bộ phim từng lập kỷ lục doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam tại thời điểm đó. Tiếp nối thành công, cô tham gia hàng loạt phim như Bạn Gái Tôi Là Sếp , Cô Gái Đến Từ Hôm Qua , Anh Thầy Ngôi Sao (2019) và Chiếm đoạt (2023). Năm 2026, cô tiếp tục xuất hiện trong phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 .