Bài đăng khiến Thuỳ Tiên bị nhắc tên liên tục

Những giờ qua, mạng xã hội bất ngờ rôm rả trước một bài đăng liên quan Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên. Dù không nhắc trực tiếp tên mỹ nhân sinh năm 1998, tuy nhiên loạt chi tiết xuất hiện trong bài viết nhanh chóng khiến cư dân mạng liên tưởng đến Miss Grand International 2021.

Cụ thể, nhiều diễn đàn sắc đẹp đang chia sẻ lại ảnh chụp một dòng trạng thái được cho là từ người từng đồng hành cùng Thuỳ Tiên trong ekip trước đây. Nội dung bài đăng gây chú ý với dòng chia sẻ: "Sau cơn mưa trời lại sáng, nhận tin vui từ một người chị". Đi kèm bài viết là hashtag #MGI2021 - danh hiệu gắn liền với Thuỳ Tiên kể từ khi cô đăng quang Miss Grand International 2021 tại Thái Lan.

Không dừng lại ở đó, bên dưới phần bình luận còn xuất hiện một comment với nội dung: “Ấm lòng và yên tâm lắm”. Chính những chi tiết này càng khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao, cho rằng bài đăng đang ngầm nhắc đến Thuỳ Tiên.

Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng fan sắc đẹp. Nhiều netizen liên tục gọi tên Thuỳ Tiên trong phần bình luận. Tuy nhiên hiện tại, toàn bộ những suy đoán này vẫn chỉ xuất phát từ bàn tán của cư dân mạng. Người đăng bài chưa lên tiếng giải thích thêm về nội dung chia sẻ.

Thời gian qua, mọi động thái liên quan đến Thuỳ Tiên đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng. Trước đó, mỹ nhân sinh năm 1998 bị tuyên án 2 năm tù về tội Lừa dối khách hàng liên quan vụ việc quảng bá sản phẩm kẹo Kera gây chấn động dư luận.

Cách đây không lâu, Hoa khôi Thuý Vi - người bạn thân thiết của Thuỳ Tiên đã đăng lại đoạn clip ghi lại chuyến du lịch cùng nhau. Đáng nói, chuyến đi này đã diễn ra từ tháng 4/2024, nhưng đến hiện tại mới được đào lại, khiến nhiều người không khỏi thắc mắc. Không dừng lại ở đó, Huỳnh Thuý Vi còn úp mở dòng trạng thái: "Sắp tới đi tiếp", càng khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao.

Trong bối cảnh Thuỳ Tiên đang vắng bóng vì những ồn ào pháp lý, việc bất ngờ nhắc lại kỷ niệm cũ được cho là khá nhạy cảm. Trên các diễn đàn, netizen nhanh chóng chia thành nhiều luồng ý kiến. Một số cho rằng đây đơn giản là cách Huỳnh Thuý Vi thể hiện tình cảm với người bạn thân, khi cả hai vốn có mối quan hệ gắn bó và thường xuyên xuất hiện cùng nhau trước đó. Việc nhắc lại kỷ niệm cũng có thể chỉ mang ý nghĩa hoài niệm, không có ẩn ý đặc biệt.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng trong thời điểm Thuỳ Tiên đang phải chấp hành án vì những sai phạm, bạn bè và người thân nên hạn chế nhắc đến cô trên mạng xã hội để tránh gây thêm tranh cãi. Việc đăng tải lại hình ảnh quá khứ có thể vô tình khiến câu chuyện bị khơi lại, kéo theo nhiều luồng dư luận tiêu cực.

Vào tháng 4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) bắt tạm giam Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs cùng hai người khác về tội Lừa dối khách hàng. Đến tháng 5/2025, Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên về tội "Lừa dối khách hàng" theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự. Theo điều tra, Thùy Tiên biết rõ sản phẩm kẹo rau củ Kera có hàm lượng chất xơ rất thấp (chỉ 0,935%) và không rõ nguyên liệu sản xuất cụ thể, nhưng vẫn tham gia quảng bá. Đến tháng 2/2025, Thùy Tiên chủ động đề nghị chuyển đổi vai trò từ cổ đông sang người hợp tác quảng bá.

Trước phiên toà xét xử sơ thẩm, Thuỳ Tiên đã chủ động nhờ gia đình, cụ thể là bố, nộp tiền khắc phục hậu quả. Cụ thể, liên quan đến vụ việc này, Thùy Tiên đề nghị bố ruột nộp 3,2 tỷ đồng, Nguyễn Thị Thái Hằng nộp hơn 2,1 tỷ đồng, Phạm Quang Linh nộp 1,2 tỷ đồng, Lê Tuấn Linh nộp 600 triệu đồng và Lê Thành Công nộp 1,6 tỷ đồng. Sau phiên toà xét xử ngày 19/11, TAND TP HCM đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) 2 năm tù cùng về tội "Lừa dối khách hàng". Các bị cáo đều bị phạt bổ sung mỗi người 50 triệu đồng.

Luật sư bào chữa cho Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên cho biết cô không nộp đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

