Tình trạng thê thảm của mẹ Nine Naphat sau khi bị con trai từ mặt vì Baifern

Suốt 1 tuần qua, mối quan hệ bất hòa giữa Nine Naphat và mẹ của anh - Á hậu kiêm diễn viên Moo Pimpaka - đã gây xôn xao bàn tán khắp cõi mạng. Được biết, Nine đã tuyên bố cắt đứt với mẹ trong cuộc phỏng vấn vào chiều 8/5, và nguồn cơn sự việc được cho là có liên quan tới vụ nam diễn viên bị mẹ bắt phải chia tay Baifern Pimchanok.

Tới sáng 16/5, diễn viên kiêm ca sĩ Ko Teerasak - bạn thân Moo Pimpaka, vừa bất ngờ tiết lộ về tình trạng đáng lo ngại của mẹ Nine ngay sau khi hay tin bị con trai từ mặt. Ko Teerasak cho biết vào thời điểm tin tức Nine tuyên bố cắt đứt với mẹ bắt đầu được lan truyền, Moo Pimpaka đang có mặt ở Macau (Trung Quốc) và đã nhanh chóng rơi vào trạng thái bàng hoàng, sốc nặng. Mẹ Nine đã bật khóc nức nở đến mức khó thở, khiến các nhân viên sân bay khi ấy phải ngay lập tức đến hỗ trợ và chăm sóc y tế khẩn cấp. Ko Teerasak khi đọc được tin tức về mẹ con Nine cũng bàng hoàng không kém, chính vì vậy nghệ sĩ này đã vội vã đăng lên 1 bức ảnh chụp chung để động viên tinh thần Moo Pimpaka.

Ko Teerasak cho biết thêm, tình trạng Moo Pimpaka đã bắt đầu chuyển biến tốt hơn theo thời gian nhưng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Mẹ Nine hiện đang phải chiến đấu với cả căn bệnh trầm cảm lẫn hội chứng rối loạn hoảng sợ. Những người bạn thân khác đều đang cố gắng động viên Moo Pimpaka ra ngoài để thay đổi không khí, đồng thời ra sức rủ mẹ Nine quay trở lại Bangkok để có nhiều thời gian tâm sự, đi chơi cùng hội chị em tốt của mình.

Moo Pimpaka rất sốc, khóc nức nở tới mức khó thở khi lần đầu hay tin bị con trai - Nine từ mặt. Ảnh: Thairath

Trước đó, vào hôm 9/5, sau khi bị con trai công khai từ mặt trên truyền thông, mẹ Nine Naphat cũng đã có động thái đáp trả cực gắt. Trên trang cá nhân, Moo Pimpaka đăng tải dòng trạng thái với lời lẽ oán trách, cáo buộc Nine làm bà tổn thương: “Tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi. Đã 4 năm trôi qua, tôi đã để con có cuộc sống riêng của mình. Tôi không biết liệu đứa con đó còn muốn lặp đi lặp lại những việc làm tổn thương tôi đến mức nào nữa”. Theo tờ Thairath, động thái của Moo Pimpaka cho thấy mối quan hệ giữa nữ diễn viên và Nine đang vô cùng căng thẳng, khó có thể hàn gắn.

Cách đây ít ngày, Moo Pimpaka đã tung đòn đáp trả Nine sau khi bị nam diễn viên tuyên bố cắt đứt trên các phương tiện truyền thông. Ảnh: Thairath

Vụ việc bắt đầu nổ ra vào chiều 8/5 sau khi Nine bất ngờ tuyên bố cắt đứt với mẹ mình. Trước ống kính phóng viên, tài tử Yêu Nhầm Bạn Thân gây sốc khi dõng dạc tuyên bố: “Kể từ sau buổi họp báo lần đó, chúng tôi (nam diễn viên và mẹ) đã không còn liên lạc với nhau nữa. Tôi có cuộc sống của riêng mình, mỗi người đều đang sống cuộc đời riêng của bản thân. Tôi hy vọng mọi người tôn trọng điều này. Năm nay tôi đã 30 tuổi rồi, cũng đã trưởng thành rồi. Tôi muốn được hạnh phúc. Tôi lựa chọn những điều tốt nhất cho chính bản thân mình”.

Cách đây 1 tuần, Nine bất ngờ tuyên bố từ mặt mẹ. Ảnh: X

Việc Nine quyết định từ mặt Moo Pimpaka được cho là có liên quan tới vụ ồn ào mẹ bắt anh chia tay Baifern. Nine từng có mối tình “khắc cốt ghi tâm” với Baifern trong quá khứ. Còn nhớ 2 nghệ sĩ đã hợp tác cùng nhau ở 2 tác phẩm mang tên Yêu Nhầm Bạn Thân và Sợi Dây Hoàng Lan. Hồi năm 2023, họ đã công khai đang tìm hiểu nhau, khiến dư luận phát sốt. Thế nhưng tới tháng 7/2024, Nine Naphat lại chính thức xác nhận chia tay Baifern Pimchanok. Đáng nói, mẹ Nine - Á hậu kiêm diễn viên Moo Pimpaka được cho là người đã chia rẽ, khiến cặp đôi tan vỡ.

Bà Moo Pimpaka từng động viên con trai - Nine theo đuổi Baifern Pimchanok. Tuy nhiên, sau khi 2 người hẹn hò được nửa năm, Moo Pimpaka bỏ theo dõi con trai lẫn Baifern. Bà cũng liên tục đăng ảnh con trai thời nhỏ và bày tỏ sự nhớ nhung. Khi Nine Naphat cùng Baifern Pimchanok đi Thụy Sĩ vào tháng 6/2024, bà còn ẩn ý trên trang cá nhân rằng bản thân thấy “rất cô đơn”. Do đó, cư dân mạng nghi ngờ Nine bị mẹ ép chia tay Baifern. Được biết, trước Baifern, Moo Pimpaka từng làm đủ mọi cách để khiến con trai “đứt gánh” với 1 cô bạn gái ngoài ngành giải trí.

Moo Pimpaka được cho là nguyên nhân khiến Nine Naphat và Baifern Pimchanok tan vỡ. Ảnh: X

