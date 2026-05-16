Vì sao Lisa (BLACKPINK) trở thành lựa chọn của FIFA?

Với FIFA, đây không đơn thuần là một tiết mục giải trí trước giờ bóng lăn, mà là bước đi cho thấy cách giải đấu đang thay đổi để tiếp cận khán giả trẻ toàn cầu. Nữ ca sĩ sẽ biểu diễn tại sân vận động SoFi Stadium ở Los Angeles vào ngày 12/6, trước trận đấu giữa Mỹ và Paraguay. Cô xuất hiện cùng Katy Perry, Future và DJ Sanjoy trong chương trình khai mạc do FIFA tổ chức.

Sự kiện này cũng đánh dấu lần thứ hai một nghệ sĩ Kpop xuất hiện tại lễ khai mạc World Cup, sau màn trình diễn Dreamers của Jungkook ở Qatar năm 2022.

Katy Perry và Lisa cùng xuất hiện trên sân khấu FIFA World Cup 2026™



Trong bối cảnh FIFA World Cup 2026™ được đồng tổ chức tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico, FIFA đang muốn biến giải đấu thành một lễ hội văn hóa mang quy mô toàn cầu. Chính vì vậy, ba quốc gia chủ nhà sẽ có ba lễ khai mạc riêng biệt, thay vì chỉ tập trung vào một sân khấu duy nhất như trước đây.

FIFA cần một biểu tượng đủ sức khuấy động ngoài sân cỏ

Theo phân tích từ Spring News thuộc Nation Group của Thái Lan, toàn bộ chuỗi sự kiện khai mạc năm nay được xây dựng dưới ý tưởng "Nhịp đập chung", do Amy Hopfinger - Giám đốc Chiến lược và Kế hoạch của FIFA tại Mỹ - phụ trách. Mục tiêu là kéo World Cup đến gần hơn với công chúng thông qua âm nhạc, giải trí và văn hóa đại chúng. Trong kế hoạch đó, Lisa trở thành nhân tố then chốt.

FIFA nhìn thấy ở nữ ca sĩ là sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên nền tảng số. Lisa hiện sở hữu hơn 100 triệu người theo dõi trên Instagram, thuộc nhóm nghệ sĩ châu Á có lượng fan đông đảo nhất thế giới. Mỗi lần xuất hiện của cô đều tạo ra hiệu ứng lớn trên mạng xã hội, từ thời trang, âm nhạc cho đến quảng cáo thương hiệu. Với FIFA, đây là lợi thế đặc biệt quan trọng trong thời đại mà các sự kiện thể thao phải cạnh tranh gay gắt để thu hút sự chú ý của khán giả trẻ. Một nghệ sĩ có khả năng tạo xu hướng toàn cầu như Lisa giúp FIFA World Cup 2026™ xuất hiện liên tục trên TikTok, Instagram hay X ngay cả trước ngày khai mạc.

Lisa được kỳ vọng sẽ là nhân tố giúp FIFA tiếp cận thị trường Đông Nam Á

Bên cạnh yếu tố truyền thông, Lisa còn được xem là nhân tố giúp FIFA tiếp cận thị trường Đông Nam Á. Dù khu vực này có lượng người yêu bóng đá rất lớn, nhưng chưa có đại diện ASEAN nào giành được vé dự FIFA World Cup 2026™. Vì vậy, việc một nghệ sĩ người Thái xuất hiện ở sân khấu khai mạc tạo ra cảm giác kết nối mạnh mẽ với người hâm mộ trong khu vực.

Lisa và chiến lược chinh phục thế hệ khán giả mới của FIFA

Trong nhiều năm qua, FIFA nhận ra rằng cách người trẻ theo dõi thể thao đã thay đổi đáng kể. Không phải khán giả nào cũng dành trọn 90 phút để xem một trận đấu như trước. Thay vào đó, họ quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm tổng thể xoay quanh sự kiện: âm nhạc, thời trang, mạng xã hội và những khoảnh khắc có khả năng lan truyền mạnh.

FIFA muốn biến giải đấu thành nơi giao thoa giữa bóng đá và văn hóa đại chúng để giữ sức hút với thế hệ khán giả mới. Lisa được xem là gương mặt phù hợp cho định hướng này bởi cô sở hữu lượng người hâm mộ trẻ khổng lồ trên toàn cầu.

Khác với hình ảnh thần tượng Kpop chủ yếu nổi tiếng ở châu Á trước đây, Lisa đã tạo dựng vị trí đáng kể tại thị trường Mỹ và châu Âu. Những màn hợp tác với Future, Tyla hay sự xuất hiện tại lễ trao giải Oscar 2025 giúp tên tuổi cô phủ sóng rộng hơn trong dòng nhạc đại chúng quốc tế.

Việc FIFA tiếp tục lựa chọn nghệ sĩ Kpop sau thành công của Jungkook ở World Cup Qatar 2022 cũng cho thấy làn sóng Hallyu đang được nhìn nhận như một dòng chảy văn hóa có sức ảnh hưởng toàn cầu.

Đối với Thái Lan, sự xuất hiện của Lisa tại FIFA World Cup 2026™ mang ý nghĩa đặc biệt. Trong nhiều thập kỷ, dấu ấn của quốc gia này ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chủ yếu nằm ở công tác tổ chức hoặc chuyên môn kỹ thuật như trọng tài, giám sát trận đấu. Tháng 6 tới sẽ là lần đầu tiên một người Thái đứng ở vị trí trung tâm của sân khấu FIFA World Cup 2026™. Thành công của Lisa vì thế tạo nên niềm tự hào lớn với công chúng quê nhà, đồng thời cho thấy nghệ sĩ châu Á ngày càng có vị trí rõ nét hơn trong ngành giải trí toàn cầu.