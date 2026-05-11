Hậu chia tay tỷ phú, Lisa (BLACKPINK) bị nghi can thiệp thẩm mỹ nâng cấp vòng một

Sáng 11/5, tờ Koreaboo đưa tin, Lisa (BLACKPINK) vừa bất ngờ dính nghi vấn đại tu vòng 1, khiến mạng xã hội xôn xao dậy sóng. Tin đồn “dao kéo” rộ lên sau màn xuất hiện mới đây của em út BLACKPINK trên trang Instagram cá nhân có hơn 106 triệu người theo dõi. Loạt hình này được chụp vào hôm nữ ca sĩ tham dự after party sau màn đổ bộ hoành tráng ở Met Gala 2026.

Trong loạt ảnh gây bão, Lisa kết hợp chiếc áo bralette có chất liệu lụa với quần ống rộng và áo blazer phối lông thú. Bên cạnh đó, cô còn tạo thêm điểm nhấn ấn tượng cho mình bằng chiếc vòng cổ kim cương lộng lẫy.

Thế nhưng, diện mạo xinh đẹp cuốn hút cùng tạo hình sang trọng của Lisa lại không phải là những điều thu hút được nhiều sự chú ý nhất từ công chúng. Thay vào đó, kích cỡ vòng 1 tăng lên trông thấy so với thời gian trước của em út BLACKPINK mới khiến netizen đặc biệt quan tâm và tranh luận sôi nổi. Đáng chú ý, 1 số khán giả đã đặt ra nghi vấn nữ idol sinh năm 1997 bơm ngực, đại tu vòng 1.

Thậm chí, 1 bài đăng về Lisa đã trở nên viral trên diễn đàn mạng xã hội Pann. Trong bài đăng này, người viết không chỉ cáo buộc Lisa “dao kéo” vòng 1 mà còn dùng những ngôn từ gây sốc để nói về nữ ca sĩ 9X: “Lisa quá đà rồi. Phẫu thuật kiểu gì đây?...

Kích cỡ vòng 1 của Lisa bỗng thay đổi rõ rệt so với trước đây (ảnh phải). Ảnh: Naver

Đáng nói, nghi vấn Lisa đại tu vòng 1 xuất hiện ngay giữa tin nữ idol đã chia tay tỷ phú - CEO Frédéric Arnault. Từ đây, 1 bộ phận khán giả suy đoán rằng, em út BLACKPINK lao vào bơm ngực nhằm gia tăng sức quyến rũ của bản thân sau khi bị bạn trai tài phiệt “đá”.

Trên các diễn đàn trực tuyến, cộng đồng mạng hiện đang tranh cãi trái chiều xung quanh nghi vấn Lisa đã đại tu vòng 1. 1 số khán giả tin rằng mỹ nhân BLACKPINK thực sự đã đụng chạm “dao kéo”. Nhưng song song với đó, nhiều fan lên tiếng bênh vực nữ thần tượng sinh năm 1997 bằng cách khẳng định cô quá bận rộn nên không thể có thời gian đi phẫu thuật thẩm mỹ được: “Bơm ngực xong cần nhiều thời gian để nghỉ ngơi, trong khi Lisa bận rộn quanh năm suốt tháng như thế thì lấy đâu ra thời gian để đại tu vòng 1 nào?”.

Ngoài ra, 1 số netizen lại đặt ra giả thiết Lisa không “dao kéo” nhưng có diện áo nâng ngực nên vòng 1 mới trở nên căng đầy hơn so với trước đây.

Công chúng chia phe tranh cãi trái chiều xung quanh nghi vấn Lisa bơm ngực. Trong đó, có ý kiến nhận định nữ ca sĩ không “dao kéo” nhưng đã dùng tới công cụ hỗ trợ để cải thiện kích cỡ vòng 1. Ảnh: X

Còn nhớ tin đồn Lisa toang với thiếu gia nhà tỷ phú lần đầu rộ lên từ hồi đầu năm nay. Hồi cuối tháng 2, xuất hiện trong 1 bữa tiệc ở Bali, Lisa dựa sát rạt vào DJ Disco Lines và có nhiều tương tác thân mật với đối phương. Ngay từ thời điểm đó, tờ Koreaboo cùng công chúng đồng loạt đặt ra nghi vấn em út BLACKPINK đã chia tay Frédéric Arnault nên nữ ca sĩ mới có thể thoải mái thân mật sát rạt vào người khác giới ngay giữa buổi tiệc.

Ngoài ra, việc em út “Hắc Hường” không còn được nhận socola từ bạn trai trong ngày Valentine năm nay càng khiến tin đồn cặp đôi đã tan vỡ lan nhanh như tên bắn. Chưa hết, tới tháng 3, Frédéric Arnault đã bị bắt gặp có ánh mắt tình tứ dành cho 1 người phụ nữ lạ trong bữa tiệc do 1 thương hiệu thời trang cao cấp tổ chức. Chi tiết này nhanh chóng khiến dân tình đưa ra nhận định CEO sinh năm 1995 thực sự đã dứt tình với Lisa.

Và tới nay khi Frédéric bỗng nhiên ngừng việc thả tim trên trang cá nhân của Lisa, nhiều khán giả hiện bắt đầu khẳng định chắc chắn rằng cặp đôi này đã đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ kéo dài khoảng 3 năm.

Lisa thân mật sát rạt với 1 nam DJ trong bữa tiệc ở Bali hồi tháng 2 năm nay, làm rộ lên nghi vấn cô đã trở lại thời kỳ độc thân. Ảnh: Naver

Trong thời gian gần đây, Frédéric Arnault bỗng dưng không còn nhấn like các bài đăng của Lisa nữa. Ảnh: Naver

Lisa có tên thật là Lalisa Manoban, sinh ngày 27/3/1997 tại Buriram, Thái Lan. Cô là thực tập sinh ngoại quốc đầu tiên của YG Entertainment, bắt đầu quá trình huấn luyện từ năm 2011 và chính thức ra mắt cùng BLACKPINK vào năm 2016.

Với phong cách trình diễn cuốn hút, khả năng vũ đạo hàng đầu Kpop và rap độc đáo, Lisa nhanh chóng trở thành biểu tượng toàn cầu, có lượng fan hùng hậu tại châu Á, châu Âu và Mỹ. Cô cũng là đại sứ thương hiệu cho nhiều nhà mốt lớn toàn cầu.

Năm 2021, Lisa ra mắt solo album đầu tay LALISA, phá kỷ lục về lượt xem MV và doanh số, khẳng định vị thế “nữ hoàng Kpop toàn cầu”. Năm 2024, nữ ca sĩ thành lập công ty riêng LLOUD, định hướng phát triển sự nghiệp độc lập song song với hoạt động cùng BLACKPINK. Cô còn lấn sân diễn xuất và tham dự nhiều sự kiện lớn như Lễ trao giải Oscar, Emmy, Victoria...

Sau nhiều năm lăn lộn trong giới giải trí, Lisa giờ đây đã trở thành gương mặt nổi tiếng toàn cầu. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo