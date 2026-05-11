Mỹ nhân Vbiz lên tiếng trước tin đồn sẽ là đại diện Việt Nam tại Miss Universe

Xuất hiện tại sự kiện khởi động cuộc thi Hoa hậu & Nam vương Du lịch Việt Nam 2026, Trịnh Mỹ Anh gây chú ý khi được công bố đảm nhận vị trí giám đốc điều hành của đơn vị tổ chức cuộc thi. Ở tuổi 23, việc nắm giữ vai trò mới khiến nàng hậu không giấu được sự tự hào, song cũng thừa nhận bản thân vẫn còn nhiều điều phải học hỏi.

Trịnh Mỹ Anh chia sẻ: “Ở độ tuổi này, tôi vẫn còn khá trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc vận hành dự án hay quản lý bản quyền các cuộc thi mà công ty đang sở hữu. Tôi biết mình cần học hỏi rất nhiều và tin rằng sự dẫn dắt của cộng sự sẽ giúp tôi phát triển tốt hơn trong công việc”.

Trịnh Mỹ Anh lên tiếng về tin đồn sẽ thi Miss Universe.

Bên cạnh vai trò mới, Trịnh Mỹ Anh còn được truyền thông và người hâm mộ quan tâm khi thời gian gần đây liên tục được gọi tên cho khả năng trở thành đại diện Việt Nam chinh chiến tại Miss Universe.

Trước những đồn đoán này, người đẹp cho biết đây hiện vẫn chỉ là thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cô không phủ nhận mong muốn tiếp tục thử sức ở một đấu trường quốc tế nếu có cơ hội phù hợp.

“Trước khi đến với Miss Earth, tôi từng rất sợ hãi và hoài nghi chính mình. Nhưng thay vì bỏ cuộc, tôi chọn tin vào bản thân và nỗ lực để có được thành quả ngày hôm nay. Nếu có cơ hội đến với một cuộc thi quốc tế khác, tôi chắc chắn sẽ tiếp tục trau dồi để xứng đáng quảng bá hình ảnh Việt Nam”, cô nói. Người đẹp cũng khẳng định bản thân sẽ không khiến khán giả thất vọng nếu một lần nữa có cơ hội đại diện Việt Nam trên đấu trường nhan sắc quốc tế.

Từng có kinh nghiệm thi quốc tế và hiện giữ vai trò điều hành tại đơn vị tổ chức cuộc thi sắc đẹp, Trịnh Mỹ Anh cũng gửi lời nhắn tới các thí sinh tham gia Hoa hậu & Nam vương Du lịch Việt Nam 2026. Cô cho biết: “Các bạn có thể chưa phải người giỏi nhất hay sở hữu nhiều kỹ năng nhất, nhưng hãy tin vào chính mình. Cứ từ từ học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, rồi theo thời gian các bạn sẽ trở thành phiên bản tốt hơn”.

Đương kim hoa hậu Kỳ Duyên trao sash cho các thí sinh Hoa hậu & Nam vương Du lịch Việt Nam 2026.

Theo ban tổ chức, Hoa hậu & Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 là sân chơi tìm kiếm các gương mặt đại diện quảng bá hình ảnh Việt Nam tại các đấu trường quốc tế. Đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 23/5 tại Cần Thơ.

Ông Phạm Duy Khánh, đại diện ban tổ chức, cho biết tiêu chí lựa chọn thí sinh không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở tri thức, đạo đức và khả năng ngoại ngữ – yếu tố ngày càng quan trọng nếu muốn cạnh tranh ở sân chơi quốc tế.