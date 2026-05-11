Phát hoảng với nữ ca sĩ ra đường xinh xắn tinh tươm, về nhà bừa bộn, ở bẩn khó tin!

Hầu hết mọi người đều đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn cho thần tượng, kể cả trong đời sống cá nhân. Khi sự sạch sẽ của một idol không đáp ứng được kỳ vọng, phản ứng có thể rất mạnh mẽ.

Mới đây, một thành viên của nhóm nhạc thần tượng đã gây xôn xao dư luận vì điều kiện sống bừa bộn của mình. Năm 2021, nhóm nhạc nữ Nhật Bản Jams Collection được thành lập. Một số thành viên đã có kinh nghiệm làm thần tượng trước đó, trong đó có Okonogi Ruka, năm nay 28 tuổi.

Nữ idol Okonogi Ruka gây sốc vì sống trong không gian bừa bộn.

Mới đây, nữ thần tượng trở về nhà sau chuyến đi và chia sẻ hình ảnh căn phòng bừa bộn của mình. Sàn nhà ngập tràn các vật dụng đủ loại, bao gồm quần áo, túi xách và nhiều thứ khác. Đây không phải lần đầu tiên Okonogi Ruka chia sẻ hình ảnh căn phòng bừa bộn của mình. Trước đó, nữ idol này từng nói rằng mình phải ngủ dưới sàn vì phòng quá bừa bộn.

Bài đăng về căn phòng của mỹ nhân Nhật Bản đã lan truyền rộng rãi với hơn 5 triệu lượt xem và hàng trăm bình luận, trong đó có nhiều ý kiến đề xuất dịch vụ dọn dẹp. Một số công ty dọn dẹp cũng đã liên hệ và chào mời dịch vụ của họ.

Tuy nhiên, Okonogi Ruka chia sẻ rằng trước đây cô đã thử sử dụng dịch vụ dọn dẹp nhưng họ không giúp được nhiều, thậm chí còn đề nghị gia hạn thêm 30 phút miễn phí. Cô cũng cho biết mình không có đủ chỗ và dù sao cũng đang dự định chuyển nhà sớm.

Khán giả sốc trước không gian sống của nữ idol xinh đẹp.

Đây cũng không phải lần đầu tiên các nghệ sĩ khiến công chúng hết hồn vì thói ở bẩn, bừa bộn. Năm ngoái, streamer Nhật Bản Beamori Yurumo cũng từng gây chú ý khi livestream trong căn phòng đầy hộp giấy, quần áo và rác sinh hoạt. Streamer này thừa nhận cửa phòng bị đồ đạc chắn kín đến mức việc ra ngoài cũng trở nên khó khăn.

Beamori Yurumo livestream trong phòng riêng ngập rác.

Sang đến showbiz Hàn Quốc, các nhóm nhạc nữ xinh đẹp Lovelyz, Cignature cũng gây sốc khi hé lộ ký túc xá chật hẹp, bẩn thỉu. Idol thường gắn với sự chỉn chu, lung linh cả trên sân khấu lẫn đời thường. Thế nhưng phía sau ánh đèn sân khấu, không ít người lại sống trong cảnh bừa bộn vì lịch trình bận rộn, thiếu thời gian dọn dẹp hoặc đơn giản chỉ vì... lười.

Những câu chuyện này đã khiến cư dân mạng khắp nơi tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng đó biểu hiện sống thiếu ngăn nắp, thậm chí là lười biếng. Tuy nhiên bên còn lại nhìn nhận với sự bao dung hơn, thông cảm việc idol bận rộn sẽ không có thời gian chăm sóc không gian sống cẩn trọng như chăm chút cho ngoại hình lúc lên sân khấu.

Sang showbiz Hàn, cũng có nhiều nghệ sĩ bị "bóc" ở bẩn.

Cận cảnh ký túc xá bừa bộn của Lovelyz.

Nhóm nữ Cignature cũng sống trong ký túc xá ngập đồ, bừa bộn, không còn chỗ đi lại.

