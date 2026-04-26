Cú sốc với sao nam tàn tật vì bị màn hình LED 600kg rơi trúng: Bố đẻ vừa đột tử, mẹ kiệt quệ, bạn gái tháo chạy

Vào tháng 7/2022, showbiz Hong Kong (Trung Quốc) rúng động trước vụ tai nạn sân khấu kinh hoàng tại đêm nhạc của nhóm Mirror. Màn hình LED nặng 600 kg treo phía trên sân khấu đã rơi xuống và đè trúng ít nhất 2 vũ công. Trong đó, vũ công Lý Khải Ngôn bị thương nghiêm trọng ở đầu và cổ, xuất huyết não, gãy đốt sống cổ số 4, lệch đốt sống cổ số 5. Nam nghệ sĩ phải trải qua 10 ca phẫu thuật khác nhau để điều trị các chấn thương, ghép dây thần kinh và nắn lại cột sống cổ mới thoát khỏi cửa tử. May mắn giữ lại được tính mạng, nhưng Lý Khải Ngôn bị liệt tứ chi vĩnh viễn, không thể tự chăm sóc mình và phải ngồi xe lăn cả phần đời còn lại.

Tuy nhiên, bi kịch vẫn chưa dừng lại với Lý Khải Ngôn. Cha của nam vũ công - ông Lý Thịnh Lâm - được cho biết đã đột ngột qua đời ngày 25/4. Tháng trước, ông Lý Thịnh Lâm được chẩn đoán mắc bệnh tim mạch mãn tính. Không lâu sau, cha Lý Khải Ngôn xuất hiện triệu chứng nôn mửa, sốt, khó thở và phải nhập viện đặt ống thở. Ai cũng nghĩ ông Lý Thịnh Lâm bị nhiễm trùng thông thường, không ngờ bệnh tình lại trở nặng và không còn khả năng cứu chữa.

Sự ra đi của ông Lý Thịnh Lâm khiến công chúng càng thêm xót xa, thương cảm cho hoàn cảnh của Lý Khải Ngôn và gia đình anh. Suốt 4 năm qua, cha mẹ là người ngày đêm túc trực ở bệnh viện chăm sóc cho nam vũ công này. Thậm chí, ông Lý Thịnh Lâm đã phải nghỉ việc để phụ vợ lo cho con trai vì gia đình không còn đủ tiền để thuê hộ lý, điều dưỡng hỗ trợ chăm sóc. Theo tờ On, mỗi tháng gia đình Lý Khải Ngôn phải gánh chịu chi phí y tế lên tới hàng triệu HKD (tương đương hàng tỷ đồng). Tuy nhiên, số tiền 10 triệu HKD (32 tỷ đồng) mà nhà thầu hỗ trợ cho Lý Khải Ngôn sau vụ việc đã cạn kiệt.

Trong hoàn cảnh bế tắc, cha Lý Khải Ngôn từng lên tiếng cầu cứu và khởi kiện 12 công ty liên quan để yêu cầu bồi thường. Tuy nhiên, các công ty này thà theo đuổi vụ kiện còn hơn tiếp tục chi trả chi phí y tế khổng lồ cho Lý Khải Ngôn. Phiên xét xử tiếp theo dự kiến được mở vào ngày 4/5 tới đây, nhưng ông Lý Thịnh Lâm - người đại diện cho nam vũ công - bất ngờ qua đời khiến mọi thứ trở nên bất định.

Sau khi cha mất, gánh nặng tiền bạc và chuyện chăm sóc con trai tàn tật đè nặng lên mẹ Lý Khải Ngôn. Bà được cho biết cũng đang rơi vào tình trạng kiệt quệ vì tuổi cao sức yếu.

Trong khi đó, nam vũ công này và bạn gái Tô Chỉ Tình đã hủy hôn và đường ai nấy đi vào tháng 3 vừa qua. Theo nguồn tin, nữ ca sĩ Tô Chỉ Tình đã chọn rời đi, tháo chạy khỏi người bạn trai khó có khả năng phục hồi sau nhiều năm đồng hành. Lý Khải Ngôn và Tô Chỉ Tình từng có 1 mối tình kéo dài nhiều năm. Họ dự định kết hôn, tổ chức đám cưới vào cuối năm 2022, nhưng kế hoạch này đã bị hoãn vô thời hạn vì Lý Khải Ngôn gặp tai nạn bất ngờ.

Trước vụ tai nạn sân khấu, Lý Khải Ngôn được đánh giá là vũ công có tài năng nổi bật trong showbiz. Anh là biên đạo múa hàng đầu Hong Kong (Trung Quốc), từng làm việc với nhiều nghệ sĩ hạng A. Năm 2018, Lý Khải Ngôn tham gia show thực tế Sáng Tạo Minh Tinh, lọt vào top 55. Sau đó, anh trở thành vũ công chính của nhóm nhạc Mirror. Lý Khải Ngôn được nhận xét là có những bước nhảy quyến rũ, chuyên môn cao, hứa hẹn tương lai rộng mở. Vụ tai nạn khiến Lý Khải Ngôn phải giải nghệ, tương lai bị hủy hoại hoàn toàn.

Nguồn: Sina, Sohu