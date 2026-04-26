Park Bo Young hẹn hò tài tử hơn 19 tuổi?

Vào ngày 25/4, Park Bo Young đã xuất hiện trên talkshow cùng Kim Hee Won, Lee Kwang Soo và MC Yoo Jae Suk. Tại đây, các nghệ sĩ đã chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị xoay quanh nghề nghiệp và cuộc sống.

Ngay từ lúc mở đầu, Park Bo Young đã thoải mái nói về tin đồn hẹn hò với đàn anh hơn 19 tuổi Kim Hee Won. Nữ diễn viên kể lại rằng sự việc xảy ra khoảng 6 năm trước: "Tôi cùng nam diễn viên gạo cội Kim Hee Won xuống vùng quê để gặp đạo diễn mà chúng tôi từng hợp tác trong bộ phim Mutant, và 3 chúng tôi đã dành thời gian bên nhau. 3 người ăn cua hoàng đế và rất vui vẻ, nhưng các bài báo lại đưa tin như thể chỉ có 2 chúng tôi đi".

Biểu tượng hack tuổi xứ Hàn tiếp tục: "Lúc đầu, tôi chỉ cho rằng đó là chuyện buồn cười, nhưng các bài báo ngày càng lan rộng. Bố tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi từ người quen. Ông ấy thậm chí còn nghe thấy những bình luận hỏi rằng 'Bạn trai của Bo Young không phải quá già sao?'".

Park Bo Young khiến mọi người bật cười khi tiết lộ: “Lúc đó tôi đang trong quá trình chuyển đổi công ty quản lý nên không có cách nào để liên lạc. Tôi đã gọi cho tiền bối Kim Hee Won, nhưng lúc đó anh ấy đang rất ốm nên chỉ nói ‘Tôi không biết’ rồi cúp máy”.

Diễn viên gạo cội Kim Hee Won nói thêm: “Tôi ốm đến mức tưởng như sắp chết, nhưng rồi tôi nhận được một cuộc gọi, nên tôi chỉ nói ‘Tôi không biết’, cúp máy rồi đi ngủ” . Hóa ra, nam diễn viên không hề hay biết gì về tin hẹn hò vì đang ốm, nên Park Bo Young phải tự mình làm rõ tin đồn. Cô nhớ lại: “Tôi đã đăng một tin nhắn trên fan cafe của mình rằng: ‘Tôi đoán là tôi đã trưởng thành rồi. Thậm chí tôi còn nhận được tin đồn hẹn hò’. Đó là tin đồn hẹn hò đầu tiên của tôi” .

Tài tử hơn Park Bo Young tiếp tục: “Vào thời điểm đó, tôi thậm chí còn nhận được tin nhắn từ người quen hỏi ‘Ông đang đùa tôi à?’ và ‘Tôi sẽ giết ông’”. Sau khi vụ ồn ào xảy ra, Kim Hee Won đã cắt đứt liên lạc với Park Bo Young suốt 1 năm trời vì cảm thấy có lỗi và sợ ảnh hưởng xấu đến cô. Park Bo Young đã phải dày công "năn nỉ" tiền bối: "Tôi nói với chú ấy rằng 'Tiền bối nghĩ tình bạn của chúng ta có thể tan vỡ dễ dàng chỉ vì tin đồn như thế sao. Lúc đó tôi thật sự rất tức giận. Mọi người đều đã biết chúng tôi thân thiết rồi nên tôi bảo tiền bối cứ đối xử thoải mái như bình thường thôi. Sau hôm đó, chúng tôi có gặp gỡ và đi ăn, uống rất nhiều trà nữa".

Sau đó, Kim Hee Won còn mời Park Bo Young tham gia vào dự án Light Shop do ông làm đạo diễn và đóng chính. Sắp tới, bộ đôi chú - cháu thân thiết này sẽ còn tái hợp qua phim Goldland trên Disney+, phát hành vào ngày 29/5.

Park Bo Young sinh năm 1990, được biết đến là "nữ hoàng hack tuổi" showbiz Hàn. Năm 2008, khi vừa tròn 18 tuổi, Park Bo Young vụt sáng thành sao hạng A với Scandal Makers – bộ phim ăn khách nhất năm đó, giúp cô đạt giải "Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất" tại tất cả các giải thưởng lớn. Năm 2012, siêu phẩm A Werewolf Boy (đóng cùng Song Joong Ki) đã lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả, khẳng định vị thế "Nữ hoàng phim tình cảm" của cô.

Park Bo Young tiếp tục chinh phục màn ảnh nhỏ với các bom tấn như Oh My Ghost (2015) và Strong Woman Do Bong-soon (2017) – vai diễn biểu tượng tạo nên cơn sốt toàn châu Á. Đến nay, thay vì đóng khung trong hình tượng dễ thương, cô thử sức với những vai diễn nặng tâm lý và gai góc hơn, chứng minh nhan sắc trẻ thơ chỉ là "vỏ bọc" cho một tài năng diễn xuất thượng thừa.

Giữa showbiz đầy rẫy thị phi, Park Bo Young là một trong số ít những ngôi sao giữ được đời tư hoàn toàn trong sạch. Cô nổi tiếng là người khiêm tốn, lễ phép và cực kỳ chuyên nghiệp trên trường quay. Dù được fan nhiệt tình "đẩy thuyền" với nhiều nam thần như Park Hyung Sik hay Song Joong Ki, Park Bo Young chưa bao giờ công khai hẹn hò. Cô chọn cách bảo vệ sự riêng tư tuyệt đối, tập trung toàn bộ tâm huyết cho nghệ thuật. Khi không đứng trước ống kính, cô thích đọc sách, nấu ăn và thỉnh thoảng livestream trò chuyện cùng fan với gương mặt mộc hoàn toàn – điều mà rất ít mỹ nhân dám làm.

Park Bo Young không chỉ là một mỹ nhân "không tuổi", cô còn là minh chứng cho việc nhan sắc và tài năng có thể song hành bền bỉ qua năm tháng. Dù là 10 hay 20 năm nữa, có lẽ công chúng vẫn sẽ thấy một Park Bo Young rạng rỡ và tràn đầy năng lượng như một "nàng thơ" vĩnh cửu của điện ảnh Hàn Quốc.

