Byeon Woo Seok thô lỗ với IU, 10 năm sau mới nói lời xin lỗi?

Mới đây, IU và Byeon Woo Seok đã tham gia talkshow radio của nữ diễn viên Yoo In Na. Họ đến để quảng bá phim mới Perfect Crown và chia sẻ nhiều câu chuyện về sự nghiệp, cuộc sống.

Trong talkshow, Yoo In Na nhắc đến việc Byeon Woo Seok và IU từng hợp tác trong phim Người Tình Ánh Trăng cách đây tròn 10 năm. Lúc đó, IU đã là tên tuổi lớn, đóng vai nữ chính. Còn Byeon Woo Seok mới chỉ là tân binh và đảm nhận 1 vai nhỏ. Nhắc về mối duyên này, "em gái quốc dân" nói: "Cảm giác như một sự kết nối thật thú vị ".

IU và Byeon Woo Seok nhớ về chuyện 10 năm trước. Ảnh: Osen

Byeon Woo Seok đã trải lòng về chuyện 10 năm trước: “Em nhớ rất rõ. Em rất biết ơn nhưng cũng rất lấy làm xin lỗi. Lúc đó, em vào vai người bạn trai cũ đã phản bội. Trước đó em chưa từng đóng cảnh xô đẩy ai, và vì IU rất mảnh khảnh, em lúc đó lại cao, nên em chỉ đẩy nhẹ cô ấy thôi, nhưng em nhớ là cô ấy ngã mạnh hơn em tưởng”.

Byeon Woo Seok cảm thấy có lỗi về chuyện 10 năm trước. Ảnh: Osen

Sau đó, Yoo In Na nói "Trái với dự đoán, IU thực sự biết cách tận dụng hình thể của mình" và hỏi về tình hình lúc đó. Ngôi sao sinh năm 1993 nói “Theo như em nhớ, anh ấy đã đẩy em rất mạnh, và sau đó em nhớ là anh ấy đã lập tức giúp em đứng dậy”. Như vậy sau 10 năm, tình huống Byeon Woo Seok đẩy ngã IU mạnh hơn dự kiến mới được làm rõ.

Sau đó IU nói thêm: "Em nhớ là chúng em không có nhiều cảnh diễn. Chúng em chỉ vui vẻ và thân mật khi chụp ảnh với đạo cụ. Ngay khi gặp nhau, chúng em đã chụp những bức ảnh đó, rồi đột nhiên xảy ra cảnh xô đẩy và khóc lóc. Em rất vui vì lần này chúng em được diễn xuất nhiều hơn”.

Sau 10 năm, tương tác của cặp đôi đã thoải mái hơn. Ảnh: Osen

Sau 10 năm, mọi thứ đã thay đổi. IU vững vàng địa vị sao hạng A, đạt được nhiều thành công mới trong sự nghiệp. Còn Byeon Woo Seok từ diễn viên vô danh đã trở thành hiện tượng với phim Cõng Anh Mà Chạy. Đến nay, diễn xuất ăn ý của IU và Byeon Woo Seok vẫn là thứ thật sự khiến Perfect Crown trở thành hiện tượng. Phim theo chân Seong Hui Ju (IU) – nữ thừa kế chaebol ngang ngạnh – ký hợp đồng hôn nhân với Đại Quân Yi An (Byeon Woo Weok) trong bối cảnh Hàn Quốc hiện đại có hoàng gia lập hiến. Từ đối đầu thành tình yêu, từ chính trị cung đình đến những khoảnh khắc đời thường ngọt ngào, bộ phim liên tục được khen ngợi vì không khí lãng mạn nhẹ nhàng, hài hước.

Cặp đôi đang gây sốt với Perfect Crown. Ảnh: Osen

IU có tên thật là Lee Ji Eun, sinh năm 1993. Cô ra mắt làng giải trí từ năm 15 tuổi và được mệnh danh là "em gái quốc dân". Khởi đầu là ca sĩ với hit Good Day IU sau này chinh phục cả diễn xuất qua Hotel Del Luna, My Mister, When Life Gives You Tangerines... IU là số ít những ngôi sao chạm đến đỉnh cao trong cả lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh, với những bản hit đình đám, concert cháy vé và những bộ phim "quốc dân".

Trong khi đó, Byeon Woo Seok sinh năm 1991, hơn IU 2 tuổi. Anh cao đến 190 cm, xuất thân người mẫu nên sở hữu vóc dáng và visual miễn chê. Byeon Woo Seok chuyển sang diễn xuất, từng lăn lộn đóng nhiều vai nhỏ trước khi bùng nổ toàn cầu nhờ Cõng Anh Mà Chạy (2024).

Người người nhà nhà đang phát sốt vì phim mới của IU và Byeon Woo Seok. Ảnh: Osen

