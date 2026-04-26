Vừa qua, sự xuất hiện của Liz Kim Cương tại sự kiện ra mắt phim Heo Năn Móng nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Vốn quen thuộc với hình ảnh nữ ca sĩ sở hữu visual ngọt ngào, lần này cô lại gây chú ý bởi diện mạo có phần khác lạ. Trong loạt khoảnh khắc trên thảm đỏ, đặc biệt là những đoạn clip quay bằng camera thường, gương mặt của Liz Kim Cương bị nhận xét kém tự nhiên, thậm chí có phần đơ cứng.

Nhiều ý kiến cho rằng các đường nét trên gương mặt nữ ca sĩ trông không mềm mại như cũ, từ vùng má, mũi đến tổng thể biểu cảm. Không ít cư dân mạng đặt nghi vấn Liz Kim Cương đã can thiệp thẩm mỹ quá đà, dẫn đến diện mạo hiện tại thiếu đi sự tự nhiên vốn có. So với những lần xuất hiện trước đây, sự thay đổi lần này khiến nhiều người bất ngờ đến mức suýt không nhận ra.

Diện mạo gây bàn tán của Liz Kim Cương trên thảm đỏ (Clip: @nhatkydusao)

Sau khi trở thành chủ đề gây tranh cãi, Liz Kim Cương tiếp tục đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân. Ngay lập tức, phần bình luận trở nên sôi nổi khi hàng loạt netizen tràn vào để lại lời khuyên nhủ. Không ít người thẳng thắn bày tỏ mong muốn nữ ca sĩ "đừng sửa nữa", vì sợ cô đánh mất nét đẹp riêng từng được yêu thích. Một số bình luận còn nhấn mạnh rằng gương mặt trước đây của Liz Kim Cương đã rất hài hòa, không cần thay đổi thêm.

Trước làn sóng ý kiến trái chiều, Liz Kim Cương không né tránh mà khá thoải mái tương tác. Khi bị hỏi chuyện trùng tu nhan sắc, cô phản hồi nhẹ nhàng theo hướng trấn an người hâm mộ. Một tài khoản năn nỉ Liz Kim Cương đừng sửa nữa thì cô phản hồi: "Không sửa nét đâu nè".

Netizen đồng loạt khuyên Liz Kim Cương đừng sửa nữa vì đường nét gương mặt đã đủ đẹp

Liz Kim Cương thả tim tương tác và phản hồi nhẹ nhàng trước những bình luận của dân tình

Việc diện mạo hiện tại gây tranh cãi cũng khiến nhiều người "đào lại" loạt hình ảnh trước của Liz Kim Cương. Khi đó, nữ ca sĩ ghi điểm nhờ gương mặt thanh tú, đường nét mềm mại, đôi mắt to và nụ cười sáng đúng chuẩn visual dễ gây thiện cảm. Thậm chí, không ít khán giả còn từng đặt cô lên bàn cân so sánh với Đàm Tùng Vận vì nét đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng và có phần "hack tuổi" tương đồng.

Chính vibe mong manh, tự nhiên ấy từng giúp Liz Kim Cương trở thành một trong những gương mặt được yêu thích, mỗi lần xuất hiện đều nhận về nhiều lời khen. Thế nên khi nhìn lại diện mạo hiện tại với những đường nét bị nhận xét là cứng đờ khiến không ít người bày tỏ sự tiếc nuối.

Nhan sắc trước đó của Liz Kim Cương được nhận xét là mềm mại, cuốn hút và được so sánh với Đàm Tùng Vận

Liz Kim Cương tên thật là Phan Kim Cương, sinh năm 1993, từng được biết đến với vai trò nhóm trưởng của girlgroup LIME. Năm 2019, cô rời nhóm để đầu quân về công ty của Trịnh Thăng Bình, đồng thời vướng nghi vấn hẹn hò với nam ca sĩ. Sau một thời gian kín tiếng, cả hai lên tiếng xác nhận chia tay vào tháng 11/2019 nhưng vẫn giữ mối quan hệ văn minh, tiếp tục hỗ trợ nhau trong công việc.

Dù con đường âm nhạc không quá ồn ào, Liz Kim Cương vẫn sở hữu bảng thành tích đáng chú ý khi từng giành quán quân Bạn là ngôi sao 2017 và Sàn đấu vũ đạo 2021 . Sau khi kết thúc chuyện tình với Trịnh Thăng Bình, cô tiếp tục theo đuổi nghệ thuật và dần tạo dấu ấn riêng. Năm 2024, nữ ca sĩ ghi điểm khi tham gia Sao nhập ngũ cùng Jun Vũ, Phương Anh Đào, DJ Mie…

Ở tuổi ngoài 33, Liz Kim Cương có màn "lột xác" rõ rệt về phong cách. Từ hình ảnh nhẹ nhàng, có phần nhạt nhòa trước đây, cô chuyển hướng sang gu thời trang gợi cảm, cá tính hơn. Dù chỉ cao khoảng 1m62, nữ ca sĩ vẫn ghi điểm nhờ cách lựa chọn trang phục khéo léo, tôn lên vóc dáng cân đối và đôi chân thon gọn. Ít ai biết trước khi bước chân vào showbiz, Liz Kim Cương từng có thân hình khá đầy đặn. Để có được diện mạo như hiện tại, cô duy trì chế độ tập luyện đều đặn với nhiều bộ môn như gym, bơi lội, nhảy và vũ đạo, đồng thời kết hợp ăn uống khoa học.

Ảnh: Tổng hợp