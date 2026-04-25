Sốc: Thành viên hụt nhóm BABYMONSTER qua đời từ 2 năm trước mà không ai hay biết

Tối 25/4, tờ Koreaboo khiến công chúng châu Á không khỏi bàng hoàng khi đưa tin nữ ca sĩ Han Byul - thành viên hụt của BABYMONSTER đã qua đời từ vài năm trước, nhưng đến nay tin buồn mới được công bố trên các phương tiện truyền thông. 1 nguồn tin khác cho hay Han Byul trút hơi thở cuối cùng vào năm 2024 khi mới 19 tuổi.

Trên mạng xã hội X, 1 tài khoản cũng vừa chia sẻ lên hình ảnh về nơi an nghỉ cuối cùng của nữ idol đoản mệnh. Đến thời điểm hiện tại, nguyên nhân dẫn tới cái chết của Han Byul vẫn được giữ kín.

Trên các diễn đàn trực tuyến, hiện netizen đồng loạt bày tỏ nỗi xót xa khi hay tin Han Byul đột ngột qua đời ở tuổi đời còn quá trẻ: “Tôi từng rất thích xem Han Byul từ hồi cô ấy còn nhỏ xíu. Tôi đã thực sự sốc khi nghe tin này. Cô ấy mất vào năm 2024 rồi”, “Thật sự quá sốc luôn, tôi vừa hay tin Han Byul qua đời. Hồi trước cô ấy là thực tập sinh ở YG, từng được đào tạo cùng BABYMONSTER. Tôi cũng đã theo dõi hành trình của cô ấy trong chương trình CAP-TEEN”, “Tôi thật sự không tin nổi điều này, tôi rất nhớ Han Byul” ,...

Han Byul sinh năm 2005 và mang trong mình 2 dòng máu Hàn Quốc - Thụy Điển. Cô từng là 1 trong những nữ thực tập sinh rất nổi tiếng của YG vì gia nhập công ty khi chỉ mới 11 tuổi.

Còn nhớ hồi năm 2016, Han Byul đã tham dự chương trình tuyển chọn tài năng Kpop Star mùa 6 và trực tiếp biểu diễn trước mặt cựu chủ tịch YG - Yang Hyun Suk. Dù không giành chiến thắng nhưng cô nàng đã gây ấn tượng mạnh bởi tài năng vượt độ tuổi và “lọt mắt xanh” chủ tịch Yang. 1 thời gian ngắn sau đó, nữ idol chính thức trở thành thực tập sinh của YG.

Tới năm 2017, Han Byul đã xuất hiện trong bộ phim School Of Hip Hop của đài JTBC dù khi đó cô vẫn còn là thực tập sinh tại YG. Cô nàng đóng vai nữ sinh 12 tuổi đa tài, nhân vật khá giống hình tượng thật của bản thân ngoài đời.

Nhờ kỹ năng ấn tượng tại Kpop Star cùng khả năng diễn xuất khá tốt, các fan của YG rất quan tâm tới Han Byul và hy vọng cô sớm debut, có mặt trong đội hình nhóm nhạc BABYMONSTER. Tuy nhiên điều này không thể thành sự thật vì tới năm 2020, Han Byul đã rời YG.

Chỉ đến khi xuất hiện tại show sống còn CAP-TEEN hồi năm 2020, nữ idol trẻ mới tiết lộ lý do đằng sau quyết định rời YG của mình. Theo lời Han Byul, dường như khả năng ra mắt tại YG của cô là rất xa vời. Nữ idol kể lại rằng cô gia nhập YG khi mới học lớp 6 và thực tập tại đây trong vòng 3 năm. Tuy nhiên cô đã quyết định chấm dứt hợp đồng, rời công ty vì không thể ra mắt ngay lập tức dù đã được đào tạo rất lâu. Han Byul tâm sự: “Khi luyện tập, em đột nhiên tự hỏi ‘Mình đang làm gì ở đây vậy?’ với vẻ thất vọng”.

Nguồn: Koreaboo