Đây là nhan sắc thật của Hải Tú

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ rầm rộ loạt ảnh đời thường của Hải Tú khi cô ghé một tiệm làm nail. Không xuất hiện với hình ảnh chỉn chu như trên MV hay sự kiện, "nàng thơ" của Sơn Tùng M-TP gây chú ý khi diện outfit đơn giản gồm áo thun họa tiết tươi sáng phối cùng quần jean rách, mang lại vibe trẻ trung, gần gũi.

Điểm khiến dân tình bàn tán nhiều nhất chính là mái tóc của Hải Tú. Trong loạt ảnh này, cô để kiểu tóc ngắn ngang cằm, kết hợp mái bằng. Phần tóc ôm sát gương mặt, hơi cụp vào trong, tạo cảm giác gọn gàng nhưng cũng làm lộ rõ cấu trúc gương mặt. Tuy nhiên, dưới góc chụp không "nịnh mắt", mái tóc này lại bị nhận xét là khá "khó chiều" khi phần mái có lúc trông hơi thưa, thiếu độ bồng bềnh, tổng thể dễ khiến visual bị dìm nhẹ.

Phản ứng của cư dân mạng cũng chia thành hai luồng rõ rệt. Một bên cho rằng Hải Tú vẫn giữ được nét xinh xắn, rạng rỡ, đặc biệt là nụ cười tươi và vibe trong trẻo đặc trưng. Với họ, việc xuất hiện trong bối cảnh đời thường càng giúp cô trở nên gần gũi.

Ở chiều ngược lại, không ít netizen lại nhận xét mái tóc lần này trở thành điểm yếu. Từ đó, visual tổng thể bị đánh giá là kém nổi bật hơn so với những lần xuất hiện trước.

Đây không phải lần đầu nhan sắc của Hải Tú gây tranh cãi theo kiểu “lúc lên lúc xuống”. Theo nhiều bài viết, cô sở hữu nền tảng gương mặt đẹp sẵn với đường nét hài hòa, nhưng lại phụ thuộc khá nhiều vào kiểu tóc, makeup và góc quay. Khi chọn đúng styling, Hải Tú dễ dàng trở thành “nàng thơ” với vẻ đẹp mong manh, điện ảnh. Ngược lại, chỉ cần thay đổi kiểu tóc hoặc ánh sáng không thuận lợi, visual của cô lập tức bị nhận xét trồi sụt, thiếu ổn định.

Bộ ảnh sau Tết của Hải Tú khiến dân tình tranh luận vì cho rằng người đẹp sinh năm 1997 tăng cân đến mất nét

Mặt khác, netizen cho rằng trong diện mạo tròn trịa thì Hải Tú trông năng lượng, nhiều sức sống

Không thể phủ nhận so với quá khứ thì diện mạo gần đây của Hải Tú thay đổi đáng kể

Hải Tú sinh năm 1997, được biết đến là người mẫu ảnh nổi tiếng ở TP.HCM từ lúc mới 15 tuổi. Sở hữu khuôn mặt hài hoà, vừa có nét hiện đại pha chút cá tính nên Hải Tú được nhiều khán giả chú ý. Thậm chí, không ít ý kiến còn nhận xét cô có nét tương đồng với diễn viên Han Ga In của làng giải trí Hàn Quốc. Giữa lúc sự nghiệp đang phát triển, Hải Tú sang Pháp học ngành Sinh học và Sinh thái học.

Đến tháng 3/2020 thì Hải Tú trở về Việt Nam hoạt động. Vượt qua hàng nghìn cô gái trong vòng tuyển chọn, cô xuất sắc giành chiếc vé gia nhập công ty của Sơn Tùng M-TP vào tháng 10/2020. Cũng kể từ khi gia nhập công ty đàn anh, Hải Tú và Sơn Tùng nhiều lần bị soi hint diện đồ đôi, ở chung nhà nhưng cả hai không lên tiếng phản hồi về mối quan hệ.

Cách đây không lâu, Sơn Tùng gây chú ý khi "xả kho" loạt ảnh đời thường với vibe nghỉ dưỡng cực chill. Từ khung cảnh ăn uống, view biển cho đến những chi tiết nhỏ như treo thuyền, xếp vỏ ốc,... cho thấy nam ca sĩ đã rất tận hưởng khoảng thời gian không có công việc. Tuy nhiên, điều khiến dân mạng quan tâm hơn cả lại là loạt chi tiết bị cho là trùng khớp với những hình ảnh trước đó của Hải Tú.

Theo đó, cư dân mạng nhanh chóng "đào lại" loạt khoảnh khắc đi biển của Hải Tú từng đăng tải trước đây. Dễ thấy nhất là background trong các bức ảnh như view biển, khu vực hồ bơi, cảnh vật thiên nhiên xung quanh hay cả những chiếc gối tựa trên ghế ở 2 bài đăng của Sơn Tùng - Hải Tú có nhiều nét tương đồng.

Không dừng lại ở đó, netizen còn zoom kỹ vào chiếc túi xách tay của Hải Tú và để ý chiếc khăn trong đó có màu sắc tương đồng với chiếc khăn xuất hiện trong set ảnh vỏ ốc của Sơn Tùng. Dù cả hai đăng tải hình ảnh vào những thời điểm khác nhau, nhưng khi đặt cạnh so sánh, tổng thể bối cảnh lại khiến nhiều người chắc mẩm đây là cùng một khu nghỉ dưỡng.

