Lộ tẩy tín vật tình yêu 10 năm của Park Shin Hye và ông xã tai tiếng

Chiều 25/4, cộng đồng mạng châu Á náo loạn trước bài đăng hé lộ thông tin ít người biết về cặp vợ chồng Park Shin Hye - Choi Tae Joon. Theo nguồn tin, 2 nghệ sĩ đã trân trọng, lưu giữ 1 tín vật tình yêu trong suốt gần 10 năm qua, và đó chính là chiếc vòng tay đôi.

Được biết, chiếc vòng tay lần đầu xuất hiện trong ảnh Park Shin Hye - Choi Tae Joon hẹn hò ở Monaco hồi năm 2017. Còn nhớ đây cũng chính là thời điểm tin đồn hẹn hò của cặp đôi lần đầu râm ran trên mạng xã hội xứ củ sâm.

Kể từ đó tới nay, Choi Tae Joon đều mang chiếc vòng tay đôi với Park Shin Hye bên mình mỗi khi tham dự các dự án phim ảnh, show truyền hình hay sự kiện. Nam tài tử họ Choi cũng không ngần ngại khoe tín vật tình yêu trong hầu hết cảnh quay ở bộ phim So I Married the Anti-fan hồi năm 2021. Sau khi kết hôn, anh đã đeo chiếc vòng này 1 cách thường xuyên hơn. Về phần Park Shin Hye, thỉnh thoảng cô cũng khoe tín vật tình yêu trong những hình ảnh được đăng lên mạng.

Còn nhớ vào tháng 5/2017, tin đồn hẹn hò của Choi Tae Joon và Park Shin Hye lần đầu được lan truyền khắp nơi. Ban đầu, cặp đôi nhất quyết chối bay chối biến chuyện tình cảm nên tin đồn này cũng nhanh chóng chìm vào quên lãng. Tuy vậy, đến ngày 7/3/2018, Dispatch đã chính thức vào cuộc và tung ra loạt ảnh cả 2 đang hẹn hò với nhau. Đến lúc này, Choi Tae Joon - Park Shin Hye đành phải thừa nhận mối quan hệ tình cảm đã kéo dài được gần 1 năm.

Tới tháng 11/2021, Park Shin Hye thông báo mang thai và kết hôn với bạn trai tài tử Choi Tae Joon. Siêu đám cưới của cặp đôi diễn ra vào ngày 22/1/2022, quy tụ dàn khách mời toàn sao hạng A như Lee Min Ho, Lee Hongki (F.T. Island), D.O. (EXO)...

Được biết, Park Shin Hye là tiền bối của bạn trai tại trường Đại Học Chung Ang. Từ mối quan hệ bạn bè, cả 2 dần trở nên thân thiết và nảy sinh tình cảm dành cho đối phương. Tài tử Missing 9 cũng chính là bạn trai chính thức đầu tiên được Park Shin Hye công khai hẹn hò.

Tuy nhiên, đời tư của Choi Tae Joon lại gây ra nhiều tranh cãi khắp xứ Hàn. Trong quá khứ, hội bạn thân Chanyeol (EXO), Zico, Lee Jonghyun, Choi Tae Joon và Jung Joon Young thường xuyên xuất hiện bên nhau. Chính vì vậy khi bê bối Burning Sun nổ ra vào năm 2019, công chúng nghi ngờ Choi Tae Joon cũng có liên quan đến vụ việc.

Lý do là bởi anh đột ngột rời khỏi đoàn phim Hotel Del Luna dù trước đó đã hoàn thành buổi đọc kịch bản. Đây là dự án phim rất lớn có sự góp mặt của nữ idol quốc dân IU thế nên việc góp mặt trong phim là một cơ hội rất tốt để Choi Tae Joon đổi đời. Thế nhưng anh lại rời đi vào phút chót. Rất nhiều lời đồn đoán nổ ra, cho rằng vì nam diễn viên có dính dáng tới Jung Joon Young và Burning Sun, dễ làm ảnh hưởng danh tiếng bộ phim nên mới mất vai.

Thời điểm đó, đài tvN cũng đã phải lên tiếng để giải vây cho Choi Tae Joon. Nhà đài cho biết chồng Park Shin Hye rời khỏi dự án là vì có 1 số bất đồng về phía định hướng bộ phim cũng như tính cách nhân vật. Tuy nhiên, lời giải thích này lại không mấy thuyết phục khi mà thậm chí Choi Tae Joon đã tham gia buổi đọc kịch bản, gặp gỡ ekip. Nhưng về sau, ông xã Park Shin Hye không hề nằm trong danh sách điều tra của cảnh sát nên nghi vấn anh dính tới Burning Sun cũng dần chìm xuống.

