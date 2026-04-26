Kendall Jenner do dự trong tình yêu mới với "chàng thơ" Hollywood

Vào ngày 25/4, Page Six đưa tin Kendall Jenner hiện đang thận trọng trong chuyện tình mới chớm với Jacob Elordi vì quá khứ của cả hai. Theo nguồn tin độc quyền siêu mẫu này ban đầu "hơi do dự một chút vì tình bạn" mà cô ấy có với nam diễn viên Đồi Gió Hú.

“Họ quen biết nhau từ rất lâu và cùng hoạt động trong giới thượng lưu” - nguồn tin thân cận cho biết, đồng thời lưu ý rằng mặc dù cả hai đã ở bên nhau nhiều năm, nhưng mối quan hệ giữa họ chắc chắn đã thay đổi gần đây. "Thực ra họ đã dành thời gian bên nhau vài tháng nay rồi, chỉ là giữ kín chuyện thôi. Họ chỉ đang dành nhiều thời gian hơn để xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu" - người này tiếp tục.

Theo nguồn tin thân cận, siêu mẫu đình đám thế giới đang tiếp cận mối quan hệ này một cách thận trọng: “Kendall là người rất kín đáo nên cô ấy đang tiến triển chậm rãi. Cô ấy không phải kiểu người dễ dàng vội vàng lao vào một mối quan hệ, đặc biệt là với người mà cô ấy mới chỉ là bạn bè".

Kendall Jenner - Jacob Elordi đã quen biết nhau trong giới thượng lưu nhiều năm nay, rất lâu trước khi tin đồn tình cảm xuất hiện. Cả hai thường tham dự cùng các sự kiện, bao gồm cả bữa tiệc sinh nhật năm 2022 của Kendall Jenner tại Paris, Pháp. Nguồn tin nội bộ cho biết sự do dự của siêu mẫu 31 tuổi dường như đang giảm bớt: "Cô ấy giờ đã cởi mở hơn rồi, cả hai hiện đang giữ mối quan hệ khá thoải mái nhưng giữa họ đã có sự quan tâm. Chuyện này không xảy ra chỉ sau một đêm. Gần đây họ dành nhiều thời gian bên nhau hơn và mọi chuyện cứ thế diễn ra. Giữa họ mọi chuyện rất thoải mái. Không có áp lực gì cả, họ chỉ đang xem mọi việc diễn ra như thế nào thôi".

Được biết, dù chuyện tình này mới chớm nở nhưng những người thân cận quanh Kendall Jenner rất ủng hộ. Người ủng hộ lớn nhất chính là em gái Kylie Jenner. Kylie Jenner cũng đã quen biết Jacob Elordi từ lâu và nghĩ rằng anh chàng rất hợp với chị gái mình.

Trước đó theo tờ DEUXMOI, Kendall Jenner và Jacob Elordi đang bí mật hẹn họ. Cặp đôi được bắt gặp "đi quẩy" cùng gia đình Jenner, Hailey Bieber, Timothée Chalamet tại set diễn của Justin Bieber ở Coachella. Không chỉ xem Coachella, nam thần Đồi Gió Hú còn xuất hiện tại tiệc after-party của Justin Bieber cùng Kendall Jenner ngay sau đó.

Theo nguồn tin của DEUXMOI, Jacob Elordi đang tìm hiểu Kendall Jenner nên mới đi chơi cùng đại gia đình này. Ở bữa tiệc mừng sau đêm diễn tại Coachella của Justin Bieber, cả hai còn hôn nhau tình tứ. Trước đó, tháng 3/2026, họ cũng bị bắt gặp cùng nhau tại Vanity Fair Oscar Party, khiến nghi vấn hẹn hò càng thêm phần “nóng”.

Tờ Daily Mail đưa tin hồi đầu tuần rằng cặp đôi này đã hẹn hò được 2 tháng, và Kylie Jenner đóng vai trò mai mối. Trước đây, Kendall Jenner. từng được đồn đoán có quan hệ tình cảm với ngôi sao NBA Devin Booker, Bad Bunny và Harry Styles, trong khi Elordi từng hẹn hò với Olivia Jade và Kaia Gerber.

Jacob Nathaniel Elordi sinh ngày 26/6/1997 tại Brisbane, Queensland, Australia Với chiều cao 1m96, gương mặt góc cạnh, thân hình săn chắc chuẩn người mẫu, Jacob Elordi nhanh chóng trở thành một trong những nam thần được săn đón nhất Hollywood hiện nay. Anh lớn lên trong gia đình có 4 anh chị em, bố là thợ sơn nhà, và bắt đầu diễn xuất từ nhỏ qua sân khấu kịch.

Jacob Elordi bắt đầu diễn xuất năm 2015, nhưng thực sự bùng nổ vào năm 2018 khi thủ vai Noah Flynn – "trai tồi" lãng mạn trong series phim The Kissing Booth . Vai diễn này đưa tên tuổi anh đến với khán giả toàn cầu, biến anh thành nam thần tuổi teen đình đám. Tiếp đó, anh gây ấn tượng mạnh với vai Nate Jacobs – nhân vật phức tạp, tối tăm, đầy độc hại trong series Euphoria từ 2019 đến nay. Dù bị ghét vì tính cách nhân vật, diễn xuất của Jacob Elordi lại nhận được vô số lời khen ngợi vì chiều sâu tâm lý.

Năm 2023 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của nam thần nước Úc. Anh thủ vai Elvis Presley trong phim Priscilla của đạo diễn Sofia Coppola, vai Felix Catton giàu có, cuốn hút nhưng đầy bí ẩn trong Saltburn của Emerald Fennell – bộ phim giúp Jacob Elordi nhận đề cử Diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải BAFTA.

Đến nay, tên tuổi Jacob Elordi đã bước lên tầm toàn cầu với vai nam chính trong Đồi Gió Hú. Dù chênh 7 tuổi với đàn chị Margot Robbie nhưng anh diễn xuất cực "ngọt", lại gây ấn tượng với vẻ ngoài lãng tử điển trai khó cưỡng. Các nhà phê bình dự đoán trong tương lai tên của Jacob Elordi chắc chắn sẽ thường xuyên xuất hiện trong danh sách đề cử Nam chính xuất sắc tại các giải thưởng danh giá toàn cầu như Oscar hay Quả Cầu Vàng.

Nguồn: Page Six