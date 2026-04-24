IU ăn uống khổ sở thế này sao!

IU đang là cái tên hot hòn họt với phim mới Perfect Crown. Vào ngày 23/4, cô đã cùng Byeon Woo Seok tham gia talkshow radio của bạn thân Yoo In Na. Được biết, đây đã lần thứ 3 "em gái quốc dân" tham gia talkshow radio của Yoo In Na.

Chính vì vậy, họ đã bàn luận thoải mái về chuyện ăn uống. Vì quá thân thiết với nhau, Yoo In Na không ngại nhận xét IU ăn khẩu phần "nhỏ như cho chim ăn". Nữ diễn viên hỏi cụ thể "Hôm nay em ăn 'thức ăn cho chim' gì vậy?", bởi cô biết rõ IU là người ăn rất ít.

Yoo In Na nói IU ăn ít "như cho chim ăn". Ảnh: Osen

Ngôi sao sinh năm 1993 mỉm cười và nói: "Hôm nay, trước khi đến đây, em đã ăn một quả táo và một quả việt quất”. Yoo In Na cười nói thêm: "Ăn một chút như vậy có sao không?". IU đáp lại "Đó là lý do tại sao bụng em có thể đang kêu. Nhưng đạo diễn âm thanh Yoo In của chúng ta rất tuyệt vời, là một người mà em luôn tin tưởng tuyệt đối. Em tin rằng chị sẽ loại bỏ tiếng bụng kêu một cách hoàn hảo”, khiến mọi người bật cười.

Điều này cũng khiến Byeon Woo Seok tò mò. Anh quay sang hỏi IU về tình huống khó xử trên sóng này "Mỗi lần đến đây, bụng em có kêu réo không vậy?”. IU cười nói thêm: "Em nghĩ là có, nhưng trên sóng truyền hình thì không hề thấy. Cho dù có nghe thấy tiếng động đó thì cứ giả vờ như không nghe thấy nhé”.

IU nói về chuyện bụng réo trên sóng truyền hình. Ảnh: Osen

Như vậy, đây không phải lần đầu tiên IU ăn quá ít, khiến bụng réo ngay trên sóng truyền hình. Trước đây, IU đã giảm cân thành công nhờ chế độ ăn kiêng khắc nghiệt (chỉ gồm 1 quả táo, 2 củ khoai lang và 1 ly protein mỗi ngày), đạt mức cân nặng 44kg với chiều cao 162cm. Cô tiết lộ cỡ quần áo của mình là "33 rưỡi", thậm chí còn mặc vừa quần áo trẻ em, khiến nhiều người kinh ngạc.

IU chỉ nặng 44kg cho chiều cao 162cm. Ảnh: Osen

Dù chính IU đã lên tiếng cảnh báo fan không được làm theo và khẳng định hiện tại cô ăn uống đầy đủ hơn, nhưng hình ảnh "nhỏ bé" của cô vẫn khiến fan không khỏi bất an. Không ít fan quan ngại rằng cô có thể đang ăn uống quá ít hoặc chịu áp lực giữ dáng trong ngành giải trí khắc nghiệt. Tuy vậy, cũng có người cho rằng mỗi cơ thể là khác nhau, và điều quan trọng nhất vẫn là cô cảm thấy khỏe mạnh, cân bằng trong cuộc sống và công việc.

IU có tên thật là Lee Ji Eun, sinh năm 1993. Cô ra mắt làng giải trí từ năm 15 tuổi và được mệnh danh là "em gái quốc dân". Khởi đầu là ca sĩ với hit Good Day IU sau này chinh phục cả diễn xuất qua Hotel Del Luna, My Mister, When Life Gives You Tangerines... IU là số ít những ngôi sao chạm đến đỉnh cao trong cả lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh, với những bản hit đình đám, concert cháy vé và những bộ phim "quốc dân".

IU là "em gái quốc dân" đình đám. Ảnh: Osen

Cô đang gây sốt với phim Perfect Crown, đóng cặp cùng Byeon Woo Seok. Ảnh: MBC

