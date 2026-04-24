Jisoo (BLACKPINK) đại náo Cannes: Xinh như công chúa, tươi rói giữa ồn ào từ mặt anh trai

Vào chiều tối ngày 23/4 (giờ Pháp), Jisoo (BLACKPINK) được vinh danh giải thưởng "Madame Figaro Rising Star" (Ngôi sao đang lên) tại liên hoan phim Canneseries, Pháp. Cô đã trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên nhận giải thưởng này. Nữ diễn viên ca sĩ tỏa sáng trên thảm hồng, khẳng định vị thế quốc tế sau các vai diễn đáng chú ý. Công chúng còn đặc biệt chú ý đến sự kiện này bởi Jisoo đang chịu ảnh hưởng từ ồn ào chấn động của anh trai.

Lần xuất hiện này, Jisoo chọn cho mình một thiết kế váy bồng bềnh cực kỳ lộng lẫy, biến cô thành một nàng công chúa đích thực giữa lòng nước Pháp cổ kính. Dù đứng giữa dàn sao đình đám toàn cầu, Jisoo vẫn nổi bật với vẻ đẹp ngọt ngào vô cùng cuốn hút.

Jisoo tươi roi rói xuất hiện tại liên hoan phim Canneseries, Pháp

Quả thật, Jisoo vẫn xinh đẹp nhất với phong cách công chúa

Khoảnh khắc Jisoo xoay người trên thảm đỏ khiến dân tình phải xao xuyến.

Nụ cười ngọt ngào vô cùng cuốn hút.

Một trong những chủ đề được bàn tán nhiều nhất chính là nhan sắc của Jisoo qua ống kính của Getty Images - vốn được coi là "nỗi khiếp sợ" của các ngôi sao vì độ chân thực đến từng lỗ chân lông và không hề qua chỉnh sửa. Tuy nhiên, Jisoo đã vượt qua "bài kiểm tra" này một cách xuất sắc. Làn da căng bóng, đường nét gương mặt thanh tú và thần thái rạng rỡ của cô chấp cả những góc chụp khắt khe nhất.

Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình, Jisoo còn ghi điểm với phong thái chuyên nghiệp và nụ cười luôn tươi rói trước ống kính. Cô nhận được sự săn đón nhiệt tình từ giới truyền thông quốc tế cũng như người hâm mộ có mặt tại sự kiện. Mỗi khoảnh khắc của nữ idol đều nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, chứng minh sức hút mạnh mẽ của một trong những gương mặt đại diện Kpop tại đấu trường quốc tế.

Mỹ nhân 31 tuổi nhận được sự săn đón nhiệt tình của phóng viên quốc tế.

Bóng lưng khiến dân tình xao xuyến.

"Công chúa" Jisoo giá đáo!

Lần xuất hiện này của Jisoo diễn ra trong bối cảnh cô đang vướng phải những ồn ào liên quan đến gia đình, cụ thể là từ phía anh trai. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ hoàn toàn không để những thông tin bên lề ảnh hưởng đến công việc. Trái lại, cô vẫn giữ được tinh thần thoải mái, thể hiện sự tập trung cao độ và thái độ chuyên nghiệp trong mọi hoạt động tại Cannes.

Hình ảnh một Jisoo xinh đẹp, bản lĩnh và luôn tỏa sáng giữa môi trường quốc tế đã khiến người hâm mộ thêm phần tự hào. Nhiều ý kiến cho rằng, chính sự bình tĩnh và cách ứng xử khéo léo của cô đã góp phần củng cố hình ảnh tích cực trong mắt công chúng, bất chấp những ồn ào không đáng có.

Ai sợ Getty Images chứ Jisoo thì không!

Mỹ nhân xứ Hàn xuất sắc vượt qua bài kiểm tra của Getty Images.

Từ làn da đến ngũ quan, thần thái đều hoàn hảo.

Kim Jisoo sinh năm 1995, ra mắt cùng BLACKPINK vào năm 2016. Trong nhóm, cô là chị cả và visual. Ngay từ khi mới ra mắt, cô đã nhanh chóng gây ấn tượng nhờ vẻ đẹp thanh lịch, khí chất sang trọng cùng giọng hát ấm áp và truyền cảm. Bên cạnh sự nghiệp cùng BLACKPINK, Jisoo cũng "bỏ túi" nhiều bản hit solo như Flower, Earthquake.

Ngoài âm nhạc, Jisoo còn hoạt động tích cực trong lĩnh vực diễn xuất, nổi bật với vai chính trong bộ phim truyền hình Snowdrop (2021), Boyfriend on Demand (2026) qua đó nhận nhiều lời khen về khả năng nhập vai tự nhiên. Cô cũng là đại sứ toàn cầu của Dior, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế, được công nhận là một trong những biểu tượng thời trang hàng đầu Kpop. Với tài năng đa dạng và sức ảnh hưởng mạnh mẽ, Jisoo không chỉ được yêu mến bởi người hâm mộ Hàn Quốc mà còn có lượng fan khổng lồ trên toàn thế giới.

