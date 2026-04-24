Mãng xà tinh của "Tây du ký": Sự nghiệp rực rỡ, sáng lập cả học viện điện ảnh

Trong phần 2 của Tây du ký, một trong những tập gây ấn tượng nhất là "Tuyệt vực biến thông đồ". Đây là kiếp nạn mà thầy trò Đường Tăng phải đối phó với một mãng xà tinh. Được biết, người thủ vai yêu quái này là nữ diễn viên Bác Hoằng. Khác với vai diễn ám ảnh trên phim, ngoài đời, nữ nghệ sĩ này có nhan sắc xinh đẹp cùng sự nghiệp nghệ thuật nổi bật.

Vai diễn gây ám ảnh

Diễn viên Bác Hoằng sinh ra ở Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ. Năm 13 tuổi, bà được nhận vào Đoàn ca múa Ninh Hạ rồi chuyển sang Đoàn kịch Ninh Hạ vào năm 1989.

Sau đó, bà tốt nghiệp khoa Đạo diễn tại trường Đại học Truyền thông Trung Quốc. Đây là ngôi trường nổi tiếng, được xếp hạng danh giá hàng đầu tại đất nước tỷ dân.

Năm 1998, Bác Hoằng được chọn đảm nhận vai mãng xà tinh trong Tây du ký phần 2. Trong phim, mãng xà tinh là yêu quái có vẻ đẹp tuyệt mỹ, làm rung động lòng người. Để duy trì nhan sắc, mãng xà tinh thường bắt cóc trai tráng trong thôn khỏe mạnh, lấy máu họ uống để cải thiện nhan sắc và làn da nhăn nheo. Khi nguồn cung cấp máu bị cạn kiệt, mãng xà tinh sẽ lộ nguyên hình là một lão bà. Vai diễn này từng khiến cho nhiều khán giả ám ảnh.

Vai mãng xà tinh do Bác Hoằng đảm nhận trong "Tây du ký".

Theo Sina, trên thực tế đạo diễn Dương Khiết sử dụng con trăn thật còn sống, được mượn từ người quen để đạt hiệu quả tốt nhất cho cảnh quay.

Dù hình ảnh mãng xà tinh lên hình vài phút nhưng để đạt được hiệu ứng tốt nhất, đoàn phim vẫn quyết định sử dụng con trăn thật. Điều này khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ và đánh giá cao sự nghiêm túc, tận tâm với công việc.

Sự nghiệp nghệ thuật rực rỡ

Sau vai diễn trong Tây du ký , Bác Hoằng tiếp tục ghi được dấu ấn qua nhiều bộ phim khác, trong đó nổi bật nhất có Triều Đại Khang Hy. Đây là bộ phim từng rất được yêu thích tại Việt Nam.

Những năm qua, nữ diễn viên vẫn miệt mài với điện ảnh lẫn truyền hình. Bộ phim mới nhất mà nữ nghệ sĩ đảm nhận vai chính là The sky remains, vừa ra mắt vào tháng 3/2026.

Bác Hoằng thường được giao những vai hoàng hậu quyền quý.

Sở hữu phong thái thanh lịch và trang nhã, vì vậy bà thường được chọn vào vai hoàng hậu trong nhiều bộ phim cung đình. Mỗi vai diễn cũng đều được nữ diễn viên thể hiện sống động và khéo léo. Nhờ đó, Bác Hoằng còn được mệnh danh là "hoàng hậu màn ảnh Hoa ngữ".

Ngoài vai trò diễn viên, Bác Hoằng còn là nhà sản xuất, giám đốc kế hoạch, cổ đông của một công ty điện ảnh lớn. Không chỉ vậy, Bác Hoằng còn là nhà sáng lập kiêm giảng viên tại một học viện đào tạo điện ảnh và truyền hình có trụ sở ở Bắc Kinh.

Nữ diễn viên vẫn trẻ đẹp ở tuổi trung niên.

Có sự nghiệp thành công song Bác Hoằng khá kín tiếng về đời tư. Vì vậy mọi thông tin về chuyện hôn nhân của bà hầu như không được tiết lộ với truyền thông.