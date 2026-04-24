Moon Geun Young trượt chân ngã đi khám ra bệnh quái ác: Bị chẩn đoán sai, trốn trong hầm gửi xe khóc nức nở 1 mình

Trong những năm qua, “em gái quốc dân” Moon Geun Young đã phải chống chọi với căn bệnh hiếm gặp - hội chứng chèn ép khoang cấp tính. Căn bệnh quái ác không chỉ khiến nữ diễn viên tạm dừng hoạt động nghệ thuật để tập trung điều trị mà còn gây ảnh hưởng nặng nề tới ngoại hình của cô.

Tới sáng 23/4, tờ Newsen cho hay, Moon Geun Young vừa làm khách mời trên chương trình You Quiz on the Block. Tại đây, cô lần đầu để lộ những vết sẹo phẫu thuật trên cánh tay vì hội chứng chèn ép khoang cấp tính, đồng thời chia sẻ về quá trình phát hiện ra bạo bệnh và chạy chữa.

Moon Geun Young nhớ lại thời điểm phát hiện ra dấu hiệu bất thường: “Lúc đó em đang chuẩn bị cho 1 buổi biểu diễn. Vì là mùa đông nên đường đóng băng, khi ấy em đã bị trượt chân ngã. Sáng hôm sau thức dậy thì thấy tay mình sưng lên. Nếu đến bệnh viện ngay lúc đó thì có lẽ đã phát hiện ra sớm, nhưng ban đầu em lại nghĩ ‘Chắc do chấn thương cổ tay nên mới sưng’ và để mặc như vậy suốt 1 ngày trời. Sau đó, vùng tổn thương lan rộng nên cuối cùng em đã quyết định tới thăm khám ở 1 bệnh viện lớn”.

Moon Geun Young cho biết ban đầu mình bị chẩn đoán sai bệnh nhưng rất may sau đó 1 vị bác sĩ đã phát hiện ra tình trạng sức khỏe thật sự của cô: “Có 1 người mà em rất biết ơn. Ban đầu sau khi chụp X-quang, nhân viên y tế nói rằng không có vấn đề gì bất thường và định cho em bó bột bán phần. Nhưng khi tới phòng bó bột, 1 bác sĩ ở đó đã thốt lên: ‘Ơ, Moon Geun Young này. Sao cháu lại ở đây?’. Em thú thật rằng mình tới để bó bột, thế nhưng vị bác sĩ đó xem xét kỹ lưỡng tình trạng của em rồi nói: ‘Như này thì không bó bột được đâu. Chú sẽ không bó bột cho cháu. Phải chụp MRI ngay, chú thấy tình hình của cháu có vẻ nghiêm trọng đấy’. Và sau quá trình kiểm tra, em đã được phát hiện mắc phải hội chứng chèn ép khoang cấp tính”.

Đáng tiếc, theo lời Moon Geun Young, cô phát hiện ra bệnh muộn nên đã quá thời điểm vàng để điều trị: “Bác sĩ khi ấy có nói rõ ‘Thời điểm vàng để điều trị đã qua và quá trình hoại tử có thể đã bắt đầu, cháu cần phải phẫu thuật khẩn cấp ngay lập tức’. Vậy nên, em đã lên bàn mổ ngay sau đó. Nếu khi ấy cứ thế bó bột thì chuyện kinh khủng hơn có thể đã xảy ra rồi. Nên vị bác sĩ ngăn em đừng bó bột chính là ân nhân cứu mạng của em ạ”.

Ngay khi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, Moon Geun Young đã ra sức trấn an mẹ mình để bà không cần phải lo lắng bất an: “Mẹ ơi, con rất vui vì giờ đây con có thể yên tâm nghỉ ngơi 1 cách trọn vẹn mà không cần phải lo nghĩ gì rồi ạ”.

Dù luôn giữ tinh thần lạc quan song trên thực tế, Moon Geun Young vẫn phải đối mặt thêm nhiều thử thách sau khi đã hoàn thành ca phẫu thuật đầu tiên. Nữ diễn viên tâm sự: “Lúc đó em không biết vết thương nghiêm trọng đến thế. Vết mổ khi ấy không được khâu kín lại ngay vì nếu khâu vết thương từ sớm, bệnh có thể tái phát, nên bác sĩ đã để hở vết mổ. Vì thế, tay em được quấn băng dày gấp 5 lần bình thường. Sau khi tháo băng, đó là lần đầu tiên em tận mắt thấy vết thương. Em đã thốt lên ‘Trời, nghiêm trọng thật đấy’. Bác sĩ khi ấy bảo may là tình trạng hoại tử chưa tiến triển, tuy nhiên, dây thần kinh trên ngón tay của em có thể sẽ không phục hồi được. Khi hay tin, em đã bật khóc. Khi đó, em luôn khóc 1 mình. Vì sống cùng bà nên em không thể khóc trước mặt bà, cuối cùng, em thường đỗ ô tô dưới hầm gửi xe rồi khóc nức nở 1 mình ở đó”.

Sau khi trải qua thêm 3 lần phẫu thuật và bắt đầu quá trình phục hồi chức năng dài đằng đẵng. Cô tâm sự về khoảng thời gian chống chọi với căn bệnh quái ác: “Vì các dây thần kinh trên ngón tay lúc đó ở trạng thái tê liệt nên em phải tập các bài tập phục hồi chức năng và cả cơ bắp nữa. Lúc đầu, em thậm chí không làm được gì. Khi đó, em còn từng nghĩ rằng mình có thể sẽ không trở lại đóng phim được nữa. Những suy nghĩ về việc mình không thể dùng cánh tay này được nữa cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí em. Nhưng rồi cũng vì khao khát có được 1 công việc mà em đã lao vào tập luyện phục hồi chức năng”.

Những nỗ lực của Moon Geun Young cuối cùng cũng đã được đền đáp. Sau 7 tháng kiên trì phục hồi chức năng, các ngón tay của cô bắt đầu cử động lại được từng chút 1. “Giờ đây dây thần kinh trên ngón tay của em đã hồi phục lại rồi và em hiện có thể cử động cơ bắp 1 cách bình thường. Thật sự là quá may mắn”, nữ diễn viên thở phào nhẹ nhõm sau khi đã lành bệnh.

Được biết, hồi tháng 10/2024, Moon Geun Young tuyên bố đã khỏi bệnh. Tuy nhiên đến hiện tại, “em gái quốc dân” vẫn gặp vấn đề trong việc kiểm soát cân nặng do quá trình dùng thuốc để ngăn bệnh tình tái phát.

Moon Geun Young sinh năm 1986, ra mắt làng giải trí Hàn Quốc với tư cách diễn viên nhí trước khi nổi đình nổi đám nhờ vai diễn trong phim Cô Dâu 15 Tuổi. Ngoại hình đáng yêu, “hack tuổi” thần sầu của nữ diễn viên từng khiến khán giả khắp châu Á phát cuồng. Tại Hàn Quốc, cô là 1 trong những “em gái quốc dân” được khán giả yêu thích, mến mộ nhất. Bên cạnh Cô Dâu 15 Tuổi, loạt tác phẩm gồm Chị Gái Lọ Lem, Họa Sĩ Gió, Alice Khu Cheongdam-dong, Nữ Thần Lửa ... đã giúp Moon Geun Young củng cố vị thế sao hạng A tại Kbiz.

Thế nhưng đến năm 2017, Moon Geun Young bất ngờ phải phẫu thuật khẩn cấp do hội chứng chèn ép khoang cấp tính. Bệnh tật đã làm sự nghiệp của “em gái quốc dân” chững lại. Trước khi lành bệnh, Moon Geun Young phải rời xa các hoạt động nghệ thuật, cô chỉ giữ kết nối với khán giả qua những bức ảnh trên Instagram.

