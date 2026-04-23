"Người yêu Johnny Trí Nguyễn": Kém nam diễn viên 24 tuổi, được báo Trung ca ngợi là nữ thần

Mới đây, Johnny Trí Nguyễn bất ngờ góp mặt tại sự kiện ra mắt phim điện ảnh Đại Tiệc Trăng Máu 8, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Vốn kín tiếng và hiếm khi xuất hiện ở các hoạt động giải trí, mỗi lần nam diễn viên lộ diện đều khiến dân tình đặc biệt quan tâm.

Đáng nói, lần này Johnny Trí Nguyễn không xuất hiện một mình mà đi cùng một cô gái trẻ. Cả hai cùng đến sự kiện, ngồi cạnh nhau và có những tương tác khá thoải mái, làm dấy lên nhiều đồn đoán về mối quan hệ.

Những khoảnh khắc cả hai xuất hiện cùng nhau được chia sẻ rộng rãi, kèm theo đó là cụm từ "Johnny Trí Nguyễn và người yêu" phóng thẳng lên hot search. Dù chưa có bất kỳ xác nhận nào từ người trong cuộc, nhưng dưới các đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cư dân mạng đã bàn tán rôm rả, đồng thời tìm ra danh tính cô gái xinh đẹp đi cùng Johnny Trí Nguyễn.

Hồ sơ tình ái của Johnny Trí Nguyễn

Trước khi trở thành ngôi sao tại Việt Nam, Johnny Trí Nguyễn đã kết hôn và có hai con gái với người vợ Mỹ gốc Việt tên Lynn Cathy. Họ gặp nhau và kết hôn khi anh đang làm việc tại Mỹ trong vai trò diễn viên đóng thế và võ sư điện ảnh. Đây là người phụ nữ đầu tiên đồng hành cùng anh ở giai đoạn chưa nổi tiếng, là điểm tựa khi anh bắt đầu hành trình khắc nghiệt ở kinh đô điện ảnh.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này không vượt qua được thử thách khoảng cách và khác biệt mục tiêu sống khi Johnny quay về Việt Nam lập nghiệp. Cả hai chính thức ly hôn vào năm 2008 - một dấu mốc lặng lẽ nhưng quan trọng trong đời tư của anh. Dù đã chia tay, Johnny vẫn giữ kín các chi tiết về cuộc hôn nhân, như cách anh luôn chọn bảo vệ sự riêng tư tối đa.

Sau khi về Việt Nam phát triển sự nghiệp, Johnny Trí Nguyễn và Ngô Thanh Vân gặp nhau khi đóng cặp trong bộ phim hành động đình đám Dòng máu anh hùng (2007). Phim chưa kịp hạ màn ngoài rạp, chuyện tình của hai diễn viên chính đã râm ran khắp mặt báo. Cả Johnny và Ngô Thanh Vân đều kín tiếng, chưa từng công khai yêu nhau, nhưng những gì họ dành cho nhau trên phim lẫn ngoài đời đều cho thấy mối quan hệ đặc biệt.

Thời gian gắn bó của họ kéo dài gần 7 năm, không đám cưới, không nhẫn cưới, chỉ có những hình ảnh hiếm hoi chụp chung và vài lời bóng gió trong những buổi phỏng vấn. Cuối cùng, họ chia tay trong lặng lẽ, không lời xác nhận nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Năm 2019, Ngô Thanh Vân ra mắt phim điện ảnh thì Johnny Trí Nguyễn và bạn gái mới vẫn xuất hiện để ủng hộ. Năm 2022, Ngô Thanh Vân kết hôn với Huy Trần.

Sau khi kết thúc mối quan hệ với Ngô Thanh Vân, Johnny Trí Nguyễn gắn bó với Nhung Kate – nữ diễn viên cá tính, kém anh 14 tuổi. Họ quen nhau khi cùng đóng phim Bụi đời Chợ Lớn (2013), và bắt đầu một hành trình 10 năm bên nhau. So với mối tình đầu đầy ẩn dụ, mối tình sau này "hiện hình" rõ ràng hơn. Nhung Kate nhiều lần chia sẻ ảnh đi du lịch cùng Johnny, gọi anh là "người bạn đời tri kỷ". Thế nhưng, họ vẫn chọn sống bên nhau mà không cưới hỏi, không con cái.

Nói về chuyện bên cạnh nhau thời gian dài nhưng không kết hôn, Johnny Trí Nguyễn từng chia sẻ: "Hạnh phúc của một cặp đôi là có người để chia sẻ, có người gần gũi bên mình mà đâu nhất thiết phải đi tới hôn nhân. Mọi vạn vật trong tự nhiên cũng đâu có kết hôn với nhau nhưng có thể ở bên nhau mãi mãi".

Còn Nhung Kate bộc bạch: "Tôi có tìm hiểu chuyện kết hôn, sinh con từ nhiều năm trước nhưng chỉ để có kiến thức. Mục tiêu sống của tôi không ở đó. Nếu không có công việc, tôi nghe nhạc, chơi game hoặc không làm gì cả cũng đủ vui".

Đến tháng 5/2025, Johnny Trí Nguyễn và Nhung Kate xác nhận đã âm thầm chia tay. Không có ồn ào, không mâu thuẫn, lý do được cả hai thẳng thắn chia sẻ là hết cảm xúc. Nam diễn viên cho biết anh tôn trọng quyết định của bạn gái cũ, còn Nhung Kate thì nhẹ nhàng nói rằng mối quan hệ giữa họ đã đến lúc khép lại tự nhiên, không ai có lỗi, chỉ đơn giản là đã đến điểm dừng.

Kalli Nguyễn là ai?

Cô gái được xác định đi cùng Johnny Trí Nguyễn là Kalli Nguyễn - hot girl Sài thành từng gây sốt mạng xã hội một thời. Sinh năm 1998 và hiện là bà chủ của một thương hiệu nến thơm ở TP.HCM, đồng thời có niềm đam mê với hội họa.

Kalli Nguyễn sở hữu nhan sắc nổi bật, gương mặt thanh tú cùng thần thái cuốn hút. Không chỉ hoạt động trên mạng xã hội, Kalli Nguyễn còn được một số trang báo Trung Quốc nhắc đến với danh xưng "nữ thần dương cầm" nhờ hình ảnh vừa xinh đẹp vừa có màu sắc nghệ thuật.

Cụ thể, tình tin đồn của Johnny Trí Nguyễn từng được truyền thông xứ tỷ dân ca ngợi là "nữ thần dương cầm”, miêu tả: "Mới đây, 1 cô nàng đến từ Việt Nam đã lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng. Gương mặt xinh đẹp của cô nàng được ví với thiên thần. Cô nàng tên là Kalli Nguyễn, biết đánh piano, được gọi là ;nữ thần piano', năm nay 20 tuổi. Cô có ngoại hình xinh đẹp...".

Kalli Nguyễn có gương mặt nhỏ gọn, đường nét thanh thoát nhưng vẫn có độ sắc sảo nhất định. Sống mũi cao, đôi mắt to và ánh nhìn khá thiện cảm giúp cô luôn nổi bật trong các khung hình cận mặt. Làn da trắng, mịn cùng cách trang điểm thiên về tông trong trẻo khiến tổng thể visual của Kalli Nguyễn mang vibe vừa ngọt ngào vừa hiện đại.

Ở những khoảnh khắc dự sự kiện, cô thường lựa chọn phong cách quyến rũ nhưng tiết chế. Các thiết kế váy ôm sát, chất liệu lụa, ren hoặc cut-out nhẹ giúp tôn đường cong cơ thể mà không tạo cảm giác phô trương.

Trong đời thường, phong cách của cô lại linh hoạt hơn. Kalli Nguyễn theo đuổi hình ảnh nữ tính pha chút gợi cảm, thường diện các outfit như váy hai dây, áo ôm body, croptop hoặc những set đồ đơn giản nhưng tôn dáng. Dù không quá cầu kỳ trong cách mix & match, nhưng nhờ lợi thế hình thể và gu thẩm mỹ ổn định, cô vẫn giữ được hình ảnh chỉn chu, cuốn hút.

Kể từ khi rộ lên nghi vấn hẹn hò Johnny Trí Nguyễn, mọi động thái của Kalli Nguyễn đều lọt vào "tầm ngắm" của cư dân mạng. Tuy nhiên, dù netizen liên tục tràn vào trang cá nhân để hỏi thẳng về mối quan hệ, Kalli Nguyễn vẫn giữ im lặng, không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Đáng chú ý, những hint liên quan đến Johnny Trí Nguyễn lại xuất hiện khá nhỏ giọt. Khoảnh khắc thân mật hiếm hoi giữa cả hai cũng không phải do truyền thông ghi lại mà đến từ chính bài đăng của Kalli Nguyễn, khi cô chia sẻ hình ảnh cùng nam diễn viên trong một buổi tiệc. Chính sự kín kẽ này càng khiến câu chuyện trở nên nửa thật nửa đoán, khiến dân tình càng tò mò hơn.

Về đời tư, Kalli Nguyễn từng công khai hẹn hò một thiếu gia thuộc tập đoàn lớn ở TP.HCM vào đầu năm 2021. Thời điểm đó, cả hai thoải mái chia sẻ hình ảnh tình cảm trên mạng xã hội. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng, cặp đôi không còn xuất hiện cùng nhau, loạt ảnh yêu đương cũng lần lượt "biến mất", và được cho là đã đường ai nấy đi.

