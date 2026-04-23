Người phụ nữ đẹp nhất thế giới 2026 chiếm mọi ánh nhìn

Hà Trang, Theo Tiền Phong 17:59 23/04/2026
Dàn sao "The devil wears Prada 2" đã đổ bộ London để tham dự buổi ra mắt với khán giả châu Âu ngày 22/4. Xuất hiện trên thảm đỏ, các ngôi sao đình đám như Anne Hathaway, Emily Blunt, Meryl Streep, Stanley Tucci và Simone Ashley gây ấn tượng với phong cách thời trang đẳng cấp.


Dàn diễn viên The devil wears Prada 2 mặc theo dress code đen-đỏ của sự kiện ra mắt phim. Từ trái sang là Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci và Emily Blunt. Ảnh: Getty.

Trên thảm đỏ, Hathaway diện chiếc váy Versace dài thướt tha, phá cách dựa trên thiết kế suit kinh điển với những chi tiết tinh tế. Thiết kế của cô có phần chân váy nhung màu tím đậm, được tôn lên bởi đường xẻ tà và phần thân áo ren mỏng. Cổ áo lụa đen, cúc pha lê và đường viền cổ phủ pha lê đen gợi nhắc đến thời trang nam giới lịch lãm nhưng có chút gợi cảm. Để làm nổi bật các chi tiết này, nhà tạo mẫu Erin Walsh thêm cho Anne Hathaway phụ kiện đôi khuyên tai hình tròn đính kim cương và đôi dép da đen đơn giản. Ảnh: Getty.

Người đẹp buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, kết hợp lớp trang điểm sắc sảo, khoe vẻ ngoài trẻ trung. Cô vừa được tạp chí People vinh danh trên trang bìa World's Most Beautiful 2026 (Người đẹp nhất thế giới 2026). Ảnh: Getty.

Hathaway tái ngộ Donatella Versace ngay tại sự kiện. Bà Versace có vai khách mời trong phim cùng với các biểu tượng thời trang hàng đầu như Marc Jacobs, Brunello Cucinelli, Law Roach... Bà đồng hành cùng Hathaway trong nhiều năm qua. Giữa năm 2023 và 2024, Hathaway đã xuất hiện tại các buổi trình diễn runway của thương hiệu, tham gia chiến dịch Versace Icons và mặc một chiếc váy được thắt ghim tại Met Gala 2024. Ảnh: Getty.

Meryl Streep chọn áo khoác satin màu đỏ của Prada, mặc bên ngoài quần đen và áo trắng có chi tiết khăn quàng cổ. Ảnh: Getty.

Về phụ kiện, Streep đeo trang sức của Fred Leighton, bao gồm nhẫn kim cương và khuyên tai dài cùng chiếc trâm cài hình ngôi sao ghim ở đường viền cổ áo. Bà hoàn thiện diện mạo của mình với cặp kính mắt mèo màu đen và giày cao gót đỏ, cả hai cũng đều đến từ Prada. Ảnh: Just Dared.

Stanley Tucci diện trang phục của Paul Smith tại buổi ra mắt phim The Devil Wears Prada 2 ở London. Ảnh: Getty.

Emily Blunt diện một bộ jumpsuit của Balenciaga thiết kế riêng, với phần thân áo ôm sát, kéo dài thành tà áo dài. Ảnh: Getty.

Đường viền cổ của áo được thiết kế cong lên trên, hướng sự chú ý đến chiếc vòng cổ ngọc trai điểm xuyết kim cương. Blunt kết hợp cùng đôi giày cao gót đỏ mũi nhọn cắt khoét hình chữ V đến từ Balenciaga. Sau khi chụp ảnh cùng các bạn diễn, cô tiếp tục tạo dáng trước chiếc giày cao gót đỏ khổng lồ mang tính biểu tượng của The devil wears Prada 2. Ảnh: Getty.

Nữ diễn viên người Anh Simone Ashley sải bước trên thảm đỏ với chiếc váy Thierry Mugler Resort 1984. Chất liệu satin màu hồng có thể là sự pha trộn giữa lụa satin hoặc lụa taffeta. Chiếc váy có niên đại từ giữa những năm 1980 nhưng vẫn mang phong cách cổ điển, không hề lỗi thời. Ảnh: Getty.

Amanda Holden và con gái Lexi (phải) không ngần ngại khoe dáng khi diện những chiếc váy ren gợi cảm tại Quảng trường Leicester. Ảnh: Getty.

Laura Whitmore ôm bụng bầu, diện áo crop top đen và chân váy đến buổi công chiếu phim. Ảnh: Getty.

Nữ MC người Ireland (40 tuổi) cùng chồng Iain Stirling (38 tuổi) có con gái Stevie Ré (4 tuổi) và đang mong chờ con thứ hai. Ảnh: Shutterstock.

Roxy Horner xuất hiện trên thảm đỏ buổi công chiếu chỉ vài ngày sau khi kết hôn với Jack Whitehall. Người đẹp khoe chiếc nhẫn cưới kim cương khi sải bước trên thảm đỏ trong chiếc váy cổ yếm đen của Karen Millen. Ảnh: Shutterstock.

Tasha Ghouri của Love Island thu hút mọi ánh nhìn với bộ trang phục màu đỏ. Ảnh: Shutterstock.

Diễn viên Millie Mackintosh trong chiếc váy đen cắt xẻ táo bạo. Ảnh: Shutterstock.

