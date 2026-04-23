Người phụ nữ đẹp nhất thế giới 2026 chiếm mọi ánh nhìn

Trên thảm đỏ, Hathaway diện chiếc váy Versace dài thướt tha, phá cách dựa trên thiết kế suit kinh điển với những chi tiết tinh tế. Thiết kế của cô có phần chân váy nhung màu tím đậm, được tôn lên bởi đường xẻ tà và phần thân áo ren mỏng. Cổ áo lụa đen, cúc pha lê và đường viền cổ phủ pha lê đen gợi nhắc đến thời trang nam giới lịch lãm nhưng có chút gợi cảm. Để làm nổi bật các chi tiết này, nhà tạo mẫu Erin Walsh thêm cho Anne Hathaway phụ kiện đôi khuyên tai hình tròn đính kim cương và đôi dép da đen đơn giản. Ảnh: Getty.