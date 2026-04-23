Nữ diễn viên say xỉn hành hung tài xế 60 tuổi, đánh cả cảnh sát: Bất ngờ với tình cảnh hiện tại!

Đêm kinh hoàng trên chiếc taxi

Từng được kỳ vọng là một trong những mỹ nhân thế hệ mới của màn ảnh Hàn Quốc, nhưng chỉ sau một đêm quá chén, sự nghiệp của Han Ji Sun đã vĩnh viễn khép lại. Câu chuyện của cô không chỉ là một scandal cá nhân, mà còn là bài học đắt giá về đạo đức ứng xử của người nổi tiếng trong mắt công chúng.

Tháng 5/2019, làng giải trí Hàn Quốc chấn động khi truyền thông khui lại một vụ hành hung xảy ra từ cuối năm 2018. Nhân vật chính không ai khác ngoài nữ diễn viên đang lên Han Ji Sun. Điều khiến dư luận phẫn nộ tột độ không chỉ là hành vi say rượu, mà là thái độ trịch thượng và bạo lực của cô đối với người lớn tuổi và lực lượng chức năng.

Han Ji Sun đánh mất sự nghiệp vì 1 đêm quá chén. Ảnh: Pinterest

Sự việc xảy ra tại khu vực Gangnam, Seoul. Trong trạng thái say xỉn mất kiểm soát, Han Ji Sun đã có những hành động khiến công chúng không thể tin nổi: Cô trèo lên ghế phụ của một chiếc taxi đang dừng đèn đỏ, tát vào mặt tài xế (lúc đó đã 60 tuổi) và dùng bình nước thủy tinh đập mạnh vào đầu ông. Lý do cô đưa ra đơn giản là vì ông... không đi đúng hướng cô muốn.

Khi bị đưa về trụ sở công an, thay vì hối lỗi, nữ diễn viên tiếp tục la hét, nhổ nước bọt, tát, đá và thậm chí là cắn vào tay các sĩ quan cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Hành vi coi thường pháp luật và thiếu tôn trọng người cao tuổi - một điều cấm kỵ trong văn hóa Á Đông - đã khiến Han Ji Sun ngay lập tức trở thành "tội đồ" trong mắt công chúng.

Nữ diễn viên hành hung tài xế, đánh cả cảnh sát. Ảnh: Pinterest

Cái giá phải trả: "Bay màu" khỏi làng giải trí

Ngay sau khi vụ việc bị phanh phui, "cơn thịnh nộ" của khán giả đã quét sạch mọi cơ hội nghề nghiệp của cô. Đoàn làm phim The Secret Life of My Secretary (Yêu từ cái nhìn đầu tiên) của đài SBS đã thông báo loại bỏ Han Ji Sun khỏi dự án dù phim đang phát sóng. Toàn bộ cảnh quay của cô bị xóa bỏ hoặc biên tập lại để tránh gây phẫn nộ.

Han Ji Sun tiếp tục phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cụ thể, Tòa án tuyên phạt nữ diễn viên sinh năm 1994 5 triệu won (khoảng 89 triệu đồng) và 1 năm án treo. Hợp đồng quảng cáo bị hủy, các công ty quản lý quay lưng, Han Ji Sun chính thức bị "gạch tên" khỏi danh sách các diễn viên hoạt động tại Kbiz.

Han Ji Sun đã vào "danh sách đen" của làng giải trí. Ảnh: Pinterest

Chặng đường sự nghiệp ngắn ngủi

Han Ji Sun sinh năm 1994, bắt đầu gây chú ý nhờ vẻ ngoài thanh thuần, ngọt ngào qua bộ phim Beautiful Mind (2016). Sau đó, cô góp mặt trong một số dự án như Wok of Love. Năm 2019 vốn dĩ là thời điểm cô được đầu tư mạnh mẽ để bứt phá lên hàng ngũ diễn viên chính. Tuy nhiên, sai lầm nghiêm trọng đã khiến mọi nỗ lực của cô đổ sông đổ biển chỉ trong chớp mắt.

Tính đến năm 2026, sau gần 7 năm kể từ scandal chấn động, cái tên Han Ji Sun gần như đã biến mất hoàn toàn khỏi dòng chảy truyền thông. Hiện tại, nữ diễn viên không còn xuất hiện tại bất kỳ sự kiện giải trí nào. Các tài khoản mạng xã hội của cô đều đã được xóa hoặc khóa vĩnh viễn. Theo một số nguồn tin ít ỏi, cô đã rời bỏ Seoul để tìm kiếm một công việc bình thường khác, tránh xa sự soi mói của dư luận.

Cái tên Han Ji Sun đã biến mất khỏi showbiz Hàn. Ảnh: topstarnews

Tại Hàn Quốc, những nghệ sĩ vướng vào bê bối bạo lực và thái độ thường bị khán giả "kết án tử" về mặt nghề nghiệp. Dù cô đã đưa ra lời xin lỗi muộn màng, nhưng sự bao dung của công chúng vẫn không dành cho một người hành hung cả người già và cảnh sát. Mỗi khi có những vụ việc nghệ sĩ say xỉn gây rối, cái tên Han Ji Sun lại bị nhắc lại như một minh chứng cho sự sụp đổ nhanh chóng nhất của một ngôi sao trẻ.

Câu chuyện của Han Ji Sun là lời nhắc nhở đanh thép rằng: Tài năng hay nhan sắc có thể giúp bạn tỏa sáng, nhưng đạo đức và cách hành xử mới là thứ giúp bạn trụ vững. Một phút bốc đồng vì men rượu đã lấy đi của nữ diễn viên này cả một tương lai rạng rỡ.