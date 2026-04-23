2 nam ca sĩ dính phốt làm gameshow hot hit "điêu đứng", có nguy cơ bị "gạch tên" trước giờ chốt sổ

Nói thật, mấy hôm nay đi đâu cũng nghe bàn tán về cái gameshow âm nhạc sắp quay trở lại mùa mới. Nhưng mà cái đang ồn không phải là dàn cast xịn cỡ nào, mà là chưa kịp ghi hình đã xào xáo vì hai cái tên J với Q.

Bà H - người chuyên "nghe ngóng" hậu trường - vừa ngồi cà phê vừa kể. Chuyện bắt đầu từ nam ca sĩ J. đang được đà từ hình ảnh đẹp tại 1 show healing, tưởng đâu nếu trở lại với game lần này sẽ là cú hích để được yêu mến hơn, thì anh ta lại tự làm khó mình vì bộc lộ cá tính kiểu "người lớn". Bình thường J là kiểu nghệ sĩ khá an toàn, làm gì cũng có tính toán, nên khi có tin trở lại tham gia gameshow, ai cũng nghĩ là "slot này yên tâm rồi". Ai dè đâu đang yên đang lành anh J ra MV.

Mà đáng nói, cái MV này lại bị cư dân mạng gán cho đủ thứ từ khóa nhạy cảm, nào là hình ảnh dung tục, nào là gây phản cảm. Thế là từ một sản phẩm cá nhân, câu chuyện bắt đầu lan rộng, kéo theo luôn cả cái gameshow chưa kịp lên sóng. Bên chương trình chắc hẳn không thể đứng ngoài được nữa. Phải nhảy vào làm việc liên tục với phía J, rồi ekip truyền thông, rồi cả mấy bên đối tác. Kiểu như đang yên đang lành tự nhiên phải đi dập lửa vậy đó chứ không sẽ ảnh hưởng tới họ ngay.

Ảnh minh họa

Nghe đâu họ còn phải tính đủ cách để “gỡ thế”, từ điều chỉnh thông tin cho tới định hướng lại dư luận, vì format chương trình hướng đến số đông, không thể để dính mấy chữ “nhạy cảm” được. Nhưng mà nói thiệt, chuyện trên mạng đâu có dễ kiểm soát, nên dù đã xử lý rồi, không khí vẫn căng.

Tưởng đâu qua được cửa này là thở phào, ai ngờ chưa kịp yên thì cú thứ hai ập tới, còn nặng đô hơn. Lần này là tới lượt ca sĩ Q.

Được cho là cũng nằm trong danh sách tham gia, Q vốn có tiếng là hát tốt, có fan riêng. Nhưng cái "vía" lại hơi lạ, cứ mỗi lần xuất hiện là y như rằng có chuyện để bàn. Và đúng lúc nhạy cảm này, Q lại bị nhắc tên trong một ồn ào liên quan đến nghi vấn tấn công một người phụ nữ khi đang say.

Dù đã nhanh chóng lên tiếng xin lỗi, nhưng chỉ cần thông tin đó lan ra thôi là đủ hiểu khán giả đánh giá thế nào rồi. Nghe đâu là điện thoại bên sản xuất mấy hôm nay reo liên tục. Hỏi về Q không à. Từ đối tác, truyền thông, tới mấy bên liên quan… ai cũng muốn biết thực hư. Mà biết rồi đó, mấy cái scandal kiểu này không giống chuyện hình ảnh hay phát ngôn bình thường. Nó nhạy cảm hơn, rủi ro cao hơn, đặc biệt là với một gameshow lớn có nhiều nhà tài trợ đứng sau.

Thế là từ một bài toán, giờ bên sản xuất phải giải cùng lúc hai bài. Một bên là J - câu chuyện hình ảnh thiếu chuẩn chỉnh, một bên là Q - ồn ào mới toanh, chưa biết có thực sự êm đẹp kết thúc không. Tình thế của gameshow hot lúc này chắc là "giữ thì giống ôm bom, mà gạch đi thì không chắc trở tay kịp".

Nghe đâu trong nội bộ, phương án gạch tên phút chót đã được đem ra bàn thật. Nhưng mà nói thì dễ, làm mới khó. Vì nếu bỏ cả J lẫn Q, đồng nghĩa phải tìm người thay ngay lập tức, rồi sửa lại kịch bản, rồi cân lại cả dàn cast. Mà gameshow kiểu này đâu phải muốn thay là thay, còn phải tính tới độ hợp, độ hút, rồi chemistry giữa các nghệ sĩ nữa. Nên giờ mới rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Dân tình mấy nay được phen xôn xao, gameshow chưa quay mà đã mệt vậy rồi, không biết lúc lên sóng còn chuyện gì nữa không. Hiện tại thì phía chương trình vẫn im lặng, chưa có động thái gì chính thức. Nhưng nhìn cái cách mọi thứ đang diễn ra, nhiều người trong nghề bắt đầu nghĩ tới khả năng sẽ có biến động đội hình ngay trước giờ G.

Còn J với Q có trụ lại được không, hay sẽ thành hai cái tên bị gạch đi trong phút chót… thôi thì chắc phải chờ tới ngày ghi hình mới biết. Chứ showbiz mà, có khi sáng còn có tên, chiều đã "bay màu" rồi cũng không lạ.