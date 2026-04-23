Nhan sắc thật của Song Hye Kyo ở tuổi 45 vừa bị lộ tại sự kiện ở Pháp

Sáng 23/4, tờ Starnews đưa tin, Song Hye Kyo vừa dự sự kiện của thương hiệu trang sức đình đám Chaumet diễn ra ở Paris (Pháp). Đây cũng là lần đầu tiên cô tham dự 1 sự kiện lớn kể từ sau khi bị 1 người quen của gia đình Song Joong Ki tố phá hỏng hôn nhân với nam tài tử này. Được biết, Song Hye Kyo đã tới Paris cách đây vài ngày để phục vụ cho công tác chuẩn bị tham dự sự kiện.

Tại sự kiện mới đây, nữ minh tinh họ Song gây bất ngờ khi xuất hiện với mái tóc dài buông xõa. Truyền thông cùng khán giả nhận định cô đã nối tóc bởi chỉ cách đây ít hôm, nữ diễn viên vẫn còn để tóc ngắn. Trước ống kính, Song Hye Kyo khiến công chúng trầm trồ trước diện mạo quyến rũ, đầy cuốn hút ở tuổi 45. Đặc biệt, visual nữ diễn viên qua video được quay bằng cam thường vẫn vô cùng tỏa sáng, nhận về vô số lời khen từ truyền thông lẫn khán giả. Thậm chí, ký giả tờ Starnews đã dành cho người đẹp The Glory vô số mỹ từ tán dương như “vẻ đẹp lấn át cả trang sức cao cấp”, “nhan sắc không tuổi đẳng cấp”,...

Trong loạt ảnh hậu trường sự kiện, Song Hye Kyo tiếp tục khiến người hâm mộ “tan chảy” trước diện mạo xinh đẹp, trẻ trung và đầy rạng ngời. Cô còn gây thích thú khi biến hóa linh hoạt giữa 2 phong cách công chúa khả ái và nữ hoàng lạnh lùng, sang chảnh. Đáng chú ý, trong hậu trường, nữ minh tinh sinh năm 1981 cũng đã quay về với mái tóc ngắn thường thấy.





Trong thời gian gần đây, “nhất cử nhất động” từ nữ diễn viên họ Song liên tục lọt vào tầm ngắm của công chúng. Và nguyên nhân xuất phát từ việc cách đây không lâu, cô bỗng bị tố là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân với Song Joong Ki tan vỡ.

Còn nhớ vào hôm 19/3, Koreaboo bỗng “nổ phát súng” mở màn khi đăng tải bài báo công bố nguyên nhân Song Hye Kyo - Song Joong Ki ly hôn dựa theo lời kể từ 1 người phụ nữ là bạn thân với bố tài tử họ Song.

Được biết, con gái của người phụ nữ nói trên đã đăng tải 1 bài viết đáng chú ý trên diễn đàn mạng xã hội Threads có nội dung như sau: “Mẹ tôi và bố Song Joong Ki là bạn thân. Mẹ tôi đã dự đám cưới Song Joong Ki, nhưng bà không thể chụp ảnh vì quy định cấm dùng điện thoại trong hôn lễ đó. Mẹ tôi tiết lộ, 1 trong những lý do quan trọng khiến Song Song ly hôn là bố Song Joong Ki cho rằng Song Hye Kyo chưa đủ vâng lời. Song Hye Kyo vốn yêu thích tự do, trong khi Song Joong Ki lại rất nghe lời bố mình, vì thế giữa Song Song đã xảy ra nhiều xung đột dẫn tới tan vỡ trong hôn nhân”.

Và chỉ sau đó ít ngày, tờ 163 tiếp tục “đổ thêm dầu vào lửa” với việc đăng tải bài viết hé lộ về màn chia tay của Song Song dưới 1 góc nhìn khác. Ký giả 163 cho hay, Song Hye Kyo - Song Joong Ki tan vỡ xuất phát từ sự khác biệt quá lớn trong quan điểm sinh con.

Theo trang 163, Song Joong Ki lớn lên trong một gia đình đậm chất truyền thống, rất coi trọng việc con cái đủ đầy. Vậy nên sau khi kết hôn, anh muốn nhanh chóng có con và cho rằng 1 gia đình hoàn chỉnh, “có nếp có tẻ” mới là điểm cuối của hạnh phúc.

Còn Song Hye Kyo lại có quan điểm hoàn toàn trái ngược. Bố mẹ nữ diễn viên ly hôn khi cô mới 8 tuổi. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới Song Hye Kyo, khiến cô thiếu cảm giác an toàn trong hôn nhân. Theo quan điểm của người đẹp Hậu Duệ Mặt Trời, cần củng cố tình cảm vợ chồng thật bền chắc rồi mới tính đến chuyện sinh con. Hơn nữa, sau thành công của bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời, sao nữ họ Song không muốn bị gián đoạn sự nghiệp đang trên đà thăng tiến bởi việc mang thai, sinh con.

Tới nay, cả Song Hye Kyo lẫn Song Joong Ki đều chưa chính thức lên tiếng về những bài báo nói trên.

