Kylie Jenner bị người giúp việc khởi kiện

Vào ngày 22/4, Page Six đưa tin Kylie Jenner đang phải đối mặt với một vụ kiện từ người giúp việc cũ của mình. Người này cáo buộc rằng các nhân viên khác của Kylie Jenner đã phân biệt đối xử với cô, vì sự khác biệt tôn giáo và quốc tịch.

Theo các tài liệu mà Page Six thu được, nạn nhân Angelica Vasquez cho biết cô bắt đầu làm người giúp việc cho Kylie Jenner tại nhà riêng ở Beverly Hills, California vào tháng 9/2024. Tại đây, cô phải báo cáo với quản gia chính Patsy và một người phụ nữ tên là Elsi. Trong thời gian, Angelica Vasquez cho biết mình "bị đối xử thù địch và bị cô lập". Angelica Vasquez tố cáo Patsy nói thẳng mặt rằng "cô không được chào đón", giao những nhiệm vụ khó khăn và không mong muốn, bị loại khỏi đội dọn dẹp, bị coi thường và làm nhục công khai trước mặt đồng nghiệp vì chủng tộc, nguồn gốc quốc gia và tôn giáo của mình, bị đe dọa và đối xử hạ thấp nhân phẩm.

Nguyên đơn cũng cáo buộc các bị cáo "đã nhiều lần đưa ra những bình luận phân biệt đối xử và xúc phạm, nhằm làm nhục, đe dọa và thể hiện quyền lực đối". Trong các tài liệu, Angelica Vasquez khẳng định rằng giọng nói của cô thường xuyên bị chế giễu và cô bị buộc phải làm những công việc của Patsy và Elsi.

Sau khi xuất hiện các triệu chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương và lo âu do điều kiện làm việc thù địch, Angelica Vasquez đã nghỉ việc vào tháng 8/2025. Người giúp việc này đang yêu cầu bồi thường thiệt hại về tiền lương chưa được trả, tổn thương tinh thần và nhiều khoản khác, cũng như bồi thường trừng phạt.

Mặc dù không có cáo buộc nào nhắm trực tiếp vào Kylie Jenner, nhưng nữ tỷ phú được liệt kê trong danh sách bị cáo của vụ kiện. Lý do Kylie Jenner trở thành bị cáo là bởi đã không giải quyết các khiếu nại và lo ngại của Angelica Vasquez.

TMZ là trang đầu tiên đưa tin này. Hiện Page Six đã liên hệ với người đại diện của Kylie Jenner để xin bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi ngay lập tức. Tuy nhiên các nguồn tin thân cận với vụ việc cho biết Angelica Vasquez có vấn đề về việc đi làm không đúng giờ và những vấn đề khác liên quan đến công việc.

Kylie Jenner sinh năm 1997, là em út trong đại gia đình vừa tai tiếng vừa nổi tiếng Kardashian - Jenner. Kylie Jenner không chỉ đơn thuần là một ngôi sao truyền hình thực tế; cô là chủ của một đế chế kinh doanh trị giá hàng tỷ đô la và là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất kỷ nguyên số. Từ một cô em út kín tiếng trong gia đình Kardashian - Jenner, Kylie đã vươn mình trở thành một biểu tượng toàn cầu về nhan sắc và sự nhạy bén thương trường.

Sự nghiệp của Kylie Jenner là một bài học điển hình về cách chuyển hóa sự nổi tiếng thành lợi nhuận khổng lồ. Bắt đầu xuất hiện trên Keeping Up with the Kardashians từ năm 9 tuổi, Kylie lớn lên dưới sự quan sát của hàng triệu khán giả toàn cầu. Năm 2015, cô ra mắt "Kylie Lip Kits" và cháy hàng chỉ trong vài giây. Đây là nền móng cho Kylie Cosmetics, thương hiệu giúp cô được tạp chí Forbes vinh danh là "Tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới" (dù danh hiệu này từng gây nhiều tranh cãi về định nghĩa "tự thân"). Cô tiếp tục mở rộng sang Kylie Skin, Kylie Swim, và gần đây nhất là dòng thời trang Khy. Với hơn 400 triệu người theo dõi trên Instagram, mỗi bài đăng của cô đều có khả năng định hình xu hướng tiêu dùng toàn cầu.

Cuộc sống riêng của Kylie Jenner luôn là chủ đề "nóng" nhất trên các mặt báo Hollywood. Kylie có hai con là Stormi và Aire với nam rapper Travis Scott. Dù đã chia tay, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ văn minh để cùng nuôi dạy con cái. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc làm mẹ xa hoa nhưng cũng đầy tình cảm trên mạng xã hội.

Hiện tại, mối quan hệ giữa Kylie và nam tài tử Timothée Chalamet vẫn đang thu hút sự chú ý cực lớn. Sự kết hợp giữa "IT Girl" đình đám và "chàng thơ" điện ảnh đã tạo nên một cặp đôi đầy thú vị nhưng cũng không ít thị phi. Kylie nổi tiếng với lối sống xa xỉ, sở hữu bộ sưu tập siêu xe, chuyên cơ riêng và những biệt thự triệu đô. Tuy nhiên, cô cũng phải đối mặt với không ít chỉ trích về việc phô trương quá mức và tác động của lối sống thượng lưu đến môi trường.

Dù yêu hay ghét, không ai có thể phủ nhận Kylie Jenner là một người phụ nữ bản lĩnh, biết cách biến những nhược điểm (như sự tự ti về làn môi mỏng trước đây) thành một công cụ kinh doanh hái ra tiền. Ở tuổi 29, Kylie Jenner vẫn đang đứng vững trên đỉnh cao của quyền lực và nhan sắc.

Nguồn: Page Six