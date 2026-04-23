Nam ca sĩ lấy mẹ đơn thân nhận mình và cha ruột là huyền thoại: "Dù ghét cũng không thể phủ nhận"

Mới đây, ca sĩ, diễn viên Duy Phước đã đăng một status gây chú ý khi nhận mình và cha ruột là diễn viên Duy Phương là huyền thoại showbiz Việt.

Nam ca sĩ viết: "Ngày xưa chưa có mạng xã hội cặp này là danh hài Duy Phương và thần đồng hài kịch bé Duy Phước. Ngày nay mạng xã hội bao phủ thì gọi cặp này là huyền thoại.

Dù muốn dù không, dù thương hay ghét thì kể cả truyền thông cũng không thể phủ nhận và thay đổi sự thật. Một ngày nào đó khi không còn nhìn thấy cha con tôi cũng những kỷ niệm ấy không còn ai thấy và nhắc đến... nhưng chưa đâu dễ gì. Ba mệt cứ ngồi nghỉ nhé, nhật ký để con thay ba viết tiếp...". Đính kèm chia sẻ là hình ảnh Duy Phương chụp cùng cha - nghệ sĩ Duy Phương.

Duy Phước và cha ruột - nghệ sĩ Duy Phương.

Duy Phước và mẹ ruột - nghệ sĩ Lê Giang.

Dưới chia sẻ của Duy Phước hàng trăm người để lại bình luận. Nhiều người cho rằng, nghệ sĩ Duy Phương có thể được coi là huyền thoại nhưng Duy Phước vẫn cần nỗ lực nhiều hơn.

"So với chú Duy Phương thì bạn Phước còn thấp hơn nhiều nhưng không thể phủ nhận sự cố gắng và cống hiến lẫn sự đột phá bước vào nhiều bộ môn của bạn Phước. Chú vẫn là hoài niệm tuyệt vời nhất"; "Chú Duy Phương xem từ mưa bụi ra thì Huyền thoại là đúng còn bạn phải cố gắng thật nhiều rồi"; "Chú Duy Phương thập niên 80 được khán giả ái mộ đặt cho biệt danh là đệ nhị danh hài Duy Phương. Ngày đó có 3 nghệ sĩ được khán giả yêu mến đặt cho là đệ nhất danh hài Bảo Quốc, Đệ nhị danh hài Duy Phương, Đệ tam danh hài Phú Quý. Ba ông này mà hợp lại tấu hài là cười banh rạp. Những nghệ sĩ hài khi xưa là ngoài duyên trời cho, tổ nghiệp đãi ngộ thì họ còn luôn luôn lắng nghe và học hỏi những tiền bối đi trước nên họ thành danh bằng năng lực chứ không phải tự lăng xê lên. Đó là những danh hài lớn Bảo Quốc, Duy Phương, Phú Quý, Mỹ Chi, Kiều Mai Lý, Kim Ngọc, Quốc Hoà, Thanh Điền..."... là một số chia sẻ của cư dân mạng.

Nghệ sĩ Duy Phương sinh năm 1953 là một trong những nghệ sĩ hài đình đám nhất Việt Nam những năm 1990, nổi danh qua các băng đĩa Mưa bụi và chương trình Trong nhà ngoài phố. Ông là nghệ sĩ miền Nam đầu tiên mang hài kịch ra Bắc và gặt hái thành công vang dội với lối diễn duyên dáng, lém lỉnh.

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ với hàng loạt vai diễn để đời, ông còn được biết đến qua cuộc hôn nhân ồn ào với nghệ sĩ Lê Giang và là cha của hai diễn viên Duy Phước, Lê Lộc. Sau thời kỳ đỉnh cao, ông chuyển sang kinh doanh quán ăn nhưng gặp nhiều khó khăn về tài chính ở tuổi xế chiều. Hiện tại, dù không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, cái tên Duy Phương vẫn để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả mộ điệu hài kịch phía Nam.

Duy Phước và vợ là mẹ đơn thân hơn 8 tuổi.

Duy Phước sinh năm 1992 là gương mặt quen thuộc với khán giả miền Nam, từng được mệnh danh là "thần đồng tấu hài" khi sớm bộc lộ năng khiếu và cùng cha là danh hài Duy Phương tung hoành khắp các sân khấu từ năm 6 tuổi. Không chỉ nối nghiệp cha ở mảng hài kịch, anh còn mở rộng tầm ảnh hưởng trong vai trò ca sĩ, DJ và diễn viên. Về đời tư, Duy Phước gây chú ý với cuộc hôn nhân bền chặt cùng bà xã Trân Châu hơn anh 8 tuổi, bất chấp những rào cản và định kiến ban đầu từ dư luận.