Jisoo (BLACKPINK) có bao che cho anh trai?

Jisoo (BLACKPINK) đang là tâm điểm của truyền thông Hàn Quốc. Dù cô không gây ra lỗi lầm nào, nhưng lại bị vạ lây bởi ồn ào quấy rối tình dục, bạo hành gia đình của anh trai Kim Jung Hoon. Jisoo đã lên tiếng vạch ra ranh giới, không liên quan đến đời tư của anh trai. Tuy nhiên, vẫn nhiều người nghi ngờ về việc nữ idol bao che cho anh trai.

Đến ngày 23/4, cựu phóng viên giải trí Lee Jin Ho đã bất ngờ tiết lộ nội tình xoay quanh nghi vấn này. Theo đó, Jisoo rất tức giận, mất hết niềm tin ở anh trai và đã cắt đứt quan hệ gần 1 năm nay. Cụ thể vào hồi tháng 5/2025, Kim Jung Hoon bị tố cáo ẩn danh tội quay lén phụ nữ. Sau sự việc này, gia đình và Jisoo đã mất hoàn toàn lòng tin và về cơ bản là đã cắt đứt quan hệ. Vào thời điểm đó, Kim Jung Hoon thậm chí đã đổi số điện thoại, trốn tránh mọi người, biến mất và chỉ liên lạc qua VoiceTalk.

Ở thời điểm đó, Kim Jung Hoon có tham gia hỗ trợ công việc cho Jisoo. Nhưng người này đã né tránh, bỏ mặc toàn bộ quá trình bàn giao công việc. Mỹ nhân BLACKPINK không thể liên lạc trực tiếp, hay can thiệp vào các vấn đề đời tư của anh trai.

Phóng viên Lee Jin Ho cho biết Jisoo đã cắt đứt với anh trai từ gần 1 năm trước. Ảnh: X

Đối với nghi vấn Jisoo nhận được sự giúp đỡ từ anh trai trong quá trình thành lập công ty riêng Blissoo, Lee Jin Ho giải thích: "Người anh này chỉ hỗ trợ với tư cách người nhà chứ không phải đại diện công ty. Nếu là đại diện, phải có hồ sơ chi trả lương hoặc tặng cổ phần, nhưng hoàn toàn không có điều đó. Trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tên của anh trai lẽ ra phải xuất hiện ở vị trí kiểm soát viên hoặc giám đốc nội bộ, nhưng có vẻ Jisoo thậm chí còn không muốn điều đó. Cô ấy đã tự đứng tên một mình".

Lee Jin Ho tiếp tục giải thích về việc tên của Kim Jung Hoon xuất hiện trong credit phim Boyfriend On Demand của Jisoo: "Quá trình quay phim diễn ra từ tháng 10/2024 đến tháng 5/2025. Đó là thời điểm anh trai đang hỗ trợ công việc cho Jisoo. Phần credit được xây dựng dựa trên dữ liệu thu thập từ lúc phim đang quay. Khi phim chiếu, Jisoo đã vô cùng tức giận khi thấy tên anh trai và đã yêu cầu xoá bỏ, tự mình chi trả chi phí biên tập để xoá tên (có thể lên đến 10 triệu won - 177 triệu đồng)". Như vậy, Jisoo đã không còn liên quan gì với anh trai, cả công việc lẫn mối quan hệ gia đình sau ồn ào quay lén tháng 5 năm ngoái.

Anh trai hỗ trợ Jisoo trong công việc, nhưng không nằm trong danh sách người sáng lập, nhân viên hay cổ đông của công ty Blissoo. Ảnh: X

Được biết, anh trai Jisoo có tên Kim Jung Hoon, hơn 30 tuổi và hiện đang là nhà sáng lập quản lý công ty Biomom chuyên về thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh. Người đàn ông này cũng đã kết hôn người vợ đầu tiên từ năm 2019 và lên chức bố của 2 cô con gái. Dù không phải người nổi tiếng nhưng anh trai Jisoo cũng nhận được sự săn đón của dân mạng, do sở hữu visual điển trai hút mắt. Vào năm 2023, có thông tin cho rằng khi tách khỏi YG Entertainment, Jisoo đã cùng anh trai thành lập công ty quản lý hiện tại Blissoo.

Vào ngày 16/4 vừa qua, đồn cảnh sát Gangnam (Seoul) cho biết đã bắt giữ tại hiện trường một người đàn ông ngoài 30 tuổi họ Kim, với cáo buộc quấy rối tình dục 1 nữ streamer. Thông tin ban đầu xuất hiện dưới dạng ẩn danh, không nêu đích danh cá nhân dính cáo buộc. Tuy nhiên sau đó, 1 trang tin của Hàn đã dùng ảnh anh trai Jisoo - Kim Jung Hoon minh họa cho vụ việc, khiến công chúng dấy lên sự nghi ngờ.

Anh trai Jisoo từng khá nổi tiếng, được khen ngợi visual. Ảnh: X

Tuy nhiên, người đàn ông này đã bị bắt giữ với cáo buộc quấy rối tình dục. Ảnh: X

Giữa lúc phía Jisoo và anh trai chưa lên tiếng, thì trên mạng xã hội The Qoo xuất hiện 1 bài viết dài tố cáo đến từ vợ của Kim Jung Hoon. Chị dâu Jisoo đã đăng tải những bằng chứng thương tích trên thân thể, cùng những lời tố cáo bạo hành ai đọc đến cũng lạnh sống lưng. Được biết, đây là người vợ thứ 2, chỉ sống chung và đăng ký với Kim Jung Hoon, hoàn toàn không biết chồng có em gái nổi tiếng. Chưa kể từ năm ngoái, anh trai Jisoo đã bị tố cáo tội quay lén.

Người vợ thứ 2 đăng bằng chứng tố cáo Kim Jung Hoon bạo hành. Ảnh: X

Nguồn: Allkpop