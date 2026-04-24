Ai đã "dìm hàng" Jennie (BLACKPINK) vậy: Mặc xấu khó cứu tại sự kiện, còn bị vợ Justin Bieber và mỹ nhân "50 Sắc Thái" át vía

Sáng 24/4, Jennie (BLACKPINK) đã tham dự sự kiện TIME100 Gala cùng với dàn sao hàng đầu thế giới như Dakota Johnson, Hailey Bieber, Keke Palmer... Cách đây không lâu, Jennie vừa được xướng tên trong danh sách TIME100 - bảng xếp hạng thường niên vinh danh 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất toàn cầu. Đây không chỉ là cột mốc mang tính biểu tượng, mà còn là dấu ấn cho thấy sức lan tỏa và tầm ảnh hưởng của nữ nghệ sĩ Kpop đã vượt khỏi ranh giới ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, chạm đến tầm vóc văn hóa đại chúng toàn cầu.
Tại sự kiện, Jennie mặc bộ váy cúp ngực, hạ eo xuyên thấu gợi cảm giúp cô khoe được bờ vai ngang và vòng eo con kiến trứ danh. Tuy nhiên, bộ trang phục đen kết hợp với hoa tai kim cương cỡ to, lớp make-tone nude, kiểu tóc bới cao để mái cuốn xoăn này của Jennie bị dân tình chê bai dữ dội vì vừa cộng cho cô thêm chục tuổi, vừa khiến gương mặt bầu bĩnh của IT girl hàng đầu thế giới lộ rõ và đường nét ngũ quan trông nhạt nhòa. Trên MXH X, dân tình đều thi nhau hỏi không ai biết đã phối đồ và làm kiểu tóc "dìm hàng" Jennie đến vậy trong ngày cô được vinh danh là "mỹ nhân quyền lực thế giới".
Ở khung hình chung với Hailey Bieber - bà xã của Justin Bieber và mỹ nhân 50 Sắc Thái Dakota Johnson, do lép vế về chiều cao và có phong cách ăn mặc như "quý bà". Jennie bị 2 người đẹp Hollywood át vía hào quang. Có thể nói, đây là lần đi thảm đỏ đáng thất vọng nhất và mặc xấu hiếm thấy của Jennie.
Jennie đổ bộ thảm đỏ sự kiện TIME100 Gala.
Jennie đọ sắc, trò chuyện thân mật với Dakota Johnson, Hailey Bieber.
Hailey Bieber khỏe khoắn, gợi cảm trên thảm đỏ.
Dakota Johnson sang trọng, quyền lực tại sự kiện TIME100 Gala.
