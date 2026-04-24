Ai đã "dìm hàng" Jennie (BLACKPINK) vậy: Mặc xấu khó cứu tại sự kiện, còn bị vợ Justin Bieber và mỹ nhân "50 Sắc Thái" át vía

Sáng 24/4, Jennie (BLACKPINK) đã tham dự sự kiện TIME100 Gala cùng với dàn sao hàng đầu thế giới như Dakota Johnson, Hailey Bieber, Keke Palmer... Cách đây không lâu, Jennie vừa được xướng tên trong danh sách TIME100 - bảng xếp hạng thường niên vinh danh 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất toàn cầu. Đây không chỉ là cột mốc mang tính biểu tượng, mà còn là dấu ấn cho thấy sức lan tỏa và tầm ảnh hưởng của nữ nghệ sĩ Kpop đã vượt khỏi ranh giới ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, chạm đến tầm vóc văn hóa đại chúng toàn cầu.

Tại sự kiện, Jennie mặc bộ váy cúp ngực, hạ eo xuyên thấu gợi cảm giúp cô khoe được bờ vai ngang và vòng eo con kiến trứ danh. Tuy nhiên, bộ trang phục đen kết hợp với hoa tai kim cương cỡ to, lớp make-tone nude, kiểu tóc bới cao để mái cuốn xoăn này của Jennie bị dân tình chê bai dữ dội vì vừa cộng cho cô thêm chục tuổi, vừa khiến gương mặt bầu bĩnh của IT girl hàng đầu thế giới lộ rõ và đường nét ngũ quan trông nhạt nhòa. Trên MXH X, dân tình đều thi nhau hỏi không ai biết đã phối đồ và làm kiểu tóc "dìm hàng" Jennie đến vậy trong ngày cô được vinh danh là "mỹ nhân quyền lực thế giới".

Ở khung hình chung với Hailey Bieber - bà xã của Justin Bieber và mỹ nhân 50 Sắc Thái Dakota Johnson, do lép vế về chiều cao và có phong cách ăn mặc như "quý bà". Jennie bị 2 người đẹp Hollywood át vía hào quang. Có thể nói, đây là lần đi thảm đỏ đáng thất vọng nhất và mặc xấu hiếm thấy của Jennie.

Jennie đổ bộ thảm đỏ sự kiện TIME100 Gala. Nguồn: X.





Nữ idol đình đám diện mẫu váy quây cúp ngực, hạ eo xuyên thấu gợi cảm giúp cô khéo khoe bờ vai ngang như móc áo và vòng eo phẳng lỳ siêu thực trứ danh.

Tuy nhiên, tạo hình của Jennie tại sự kiện hôm nay không được dân tình đánh giá cao. Bộ trang phục đen, kết hợp cùng hoa tai cỡ lớn khiến cô trông già dặn. Ảnh: Getty Images.

Lớp make-up tone nude nhẹ nhàng và kiểu tóc bới cao để mái uốn xoăn càng khiến gương mặt bầu bĩnh của nữ ca sĩ lộ rõ, đường nét ngũ quan nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn để thu hút ánh nhìn. Ảnh: Getty Images.

Jennie đọ sắc, trò chuyện thân mật với Dakota Johnson, Hailey Bieber. Nguồn: X.



Do hôm nay phong độ thời trang đi xuống, Jennie có phần lép vế về hào quang khi đứng chung khung hình với 2 mỹ nhân hàng đầu Hollywood. Ảnh: Getty Images.

Hailey Bieber khỏe khoắn, gợi cảm trên thảm đỏ. Nguồn: X.

Không cần hở bạo, bà xã của Justin Bieber vẫn cuốn hút khó cưỡng, trở thành tâm điểm của cánh truyền thông ngay khi xuất hiện. Ảnh: X

Dakota Johnson sang trọng, quyền lực tại sự kiện TIME100 Gala. Nguồn: X

Visual thanh tao, toát ra khí chất luxury là thế mạnh giúp Dakota cướp trọn spotlight tại các sự kiện mà cô xuất hiện. Ảnh: Getty Images.

