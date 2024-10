Park Bo Young và tài tử The Heirs thân mật tại sự kiện, có thái độ đáng ngờ khi bị phát hiện

Ngày 15/10, Kbizoom đưa tin Park Bo Young và Park Hyung Sik tham dự sự kiện của W Korea. Tại đây, cặp sao như hình với bóng bên nhau. Họ ngồi cạnh nhau, cùng đi xã giao với các khách mời khác. Không chỉ vậy, Park Bo Young còn bị cameraman của sự kiện "tóm gọn" khoảnh khắc lấy lông mi dính trên mặt giúp Park Hyung Sik. Khi phát hiện máy quay, nữ diễn viên 9X tròn mắt, "xịt keo" vì kinh ngạc. Sau vài giây "đứng hình", cô mới tươi cười tương tác với ống kính. Trong khi Park Hyung Sik lại sững người, vẻ mặt gượng gạo.

Hình ảnh thân mật của Park Bo Young và Park Hyung Sik được chia sẻ khắp các diễn đàn. Trên MXH, netizen không ngừng bàn tán về mối quan hệ của cặp sao, đồng thời đặt nghi vấn họ đang bí mật hẹn hò.

Những hình ảnh thân thiết của Park Bo Young và Park Hyung Sik tại sự kiện của W Korea đang được cư dân mạng truyền tay nhau. Mỹ nhân 9X bị "tón gọn" khoảnh khắc giúp bạn diễn 1 thời chỉnh trang nhan sắc. Khi phát hiện có máy quay, họ đều "đứng hình"

Cặp đôi ngồi cạnh nhau, trò chuyện thân mật và cười đùa vui vẻ

Park Bo Young và Park Hyung Sik cùng đi xã giao với khách mời khác. Cặp sao như hình với bóng trong suốt sự kiện

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Park Bo Young và Park Hyung Sik vướng nghi vấn tình ái. Cặp sao dính tin "phim giả tình thật" sau khi hợp tác trong tác phẩm Strong Woman Do Bong Soon (Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon) năm 2017. Ngày ấy, nghi vấn rộ lên bắt nguồn từ những tương tác ngọt ngào giữa họ trong hậu trường.

Tới tháng 10/2023, tin đồn hẹn hò giữa 2 ngôi sao xuất hiện trở lại sau khi tài tử họ Park có động thái gây xôn xao trên trang cá nhân. Nam diễn viên đăng ảnh chụp selfie cùng Park Bo Young, đồng thời sử dụng nhạc nền ca khúc For Us của V (BTS). Đáng nói, đoạn nhạc Park Hyung Sik chọn có ca từ gây chú ý: “Anh vẫn đang chờ em, liệu em có đổi ý không? Anh sẽ từ bỏ tất cả vì 2 ta. Ôi, anh ước rằng anh có thể ở bên em”. Từ đây, khán giả đặt nghi vấn nam thần sinh năm 1991 muốn bày tỏ nỗi lòng mình với Park Bo Young qua âm nhạc.

Chuyện tình dễ thương, ngọt ngào của họ trong Strong Woman Do Bong Soon, cùng những lời tỏ tình bóng gió của Park Hyung Sik sau khi phim kết thúc khiến người hâm mộ hy vọng Park Bo Young và bạn diễn có thể thành đôi ngoài đời.

Tin đồn hẹn hò giữa cặp đôi màn ảnh của Strong Woman Do Bong Soon lần đầu rộ lên cách đây 7 năm

Trong hậu trường, 2 ngôi sao có nhiều tương tác thân mật đáng ngờ

Năm ngoái, Park Hyung Sik đăng ảnh với Park Bo Young kèm phần lời bài hát đầy "ẩn ý"

Tuy nhiên, tháng 2 vừa qua, tại họp báo phim Doctor Slump, Park Hyung Sik đã lên tiếng giải thích về nguồn cơn dẫn đến nghi vấn tình ái giữa anh và đàn chị Park Bo Young: " Chắc do em nhìn chị Bo Young bằng ánh mắt trìu mến nên mới khiến các nhân viên trong đoàn phim tưởng giữa chúng em có gì đó mờ ám với nhau". Đồng thời, Park Hyung Sik cũng ngầm phủ nhận nghi vấn hẹn hò với đàn chị hơn 1 tuổi: "Thực ra em nhìn ai cũng với ánh mắt thân thương như vậy ạ".

Theo lời nam thần họ Park, ngay cả Park Bo Young cũng nhận ra cách giao tiếp bằng ánh mắt "dễ gây hiểu lầm" của anh với mọi người xung quanh: "Chị Bo Young cũng tinh ý nhận ra ánh mắt em dành cho đồng nghiệp, các nhân viên trong ekip. Có lần chị ấy còn đề nghị đạo diễn rằng: 'Đạo diễn ơi, em thử quay phim cho anh và cậu ấy nhé. Rồi anh sẽ thấy Hyung Sik nhìn anh bằng đúng ánh mắt dành cho em’. Sau này em nhận ra có lẽ chính ánh mắt đó đã gây ra mọi sự hiểu lầm".

Park Hyung Sik bất ngờ có động thái phủ nhận tin đồn "phim giả tình thật" với Park Bo Young vào tháng 2 vừa qua

Park Bo Young, sinh năm 1990. Cô ra mắt trong bộ phim truyền hình EBS Secret Campus năm 2006 và tiếp tục sự nghiệp diễn xuất với nhiều bộ phim khác nhau, chẳng hạn A Werewolf Boy, Oh My Ghost, Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon, Concrete Utopia … Tháng 12 tới đây, Park Bo Young tái xuất màn ảnh nhỏ qua bộ phim truyền hình mang tên Lighting Store của Disney+.

Park Hyung Sik sinh năm 1991. Anh ra mắt cùng nhóm nhạc ZE:A năm 2010, sau đó chuyển sang làm diễn viên và có nhiều vai diễn gây chú ý. Park Hyung Sik có xuất thân gia thế. Cha anh thuộc ban giám đốc BMW Hàn Quốc và có nguồn thu nhập khủng mỗi năm.

