Park Bo Young gây sốt tại hôn lễ em gái: Cứ ngỡ đang quay phim, xinh thế bảo sao tài tử gia thế khủng mê mệt suốt 7 năm

Park Hyung Sik - Park Bo Young liên tục dính nghi vấn “phim giả tình thật” suốt 7 năm qua. 2 ngôi sao lần đầu vướng tin đồn hẹn hò sau khi tác phẩm Strong Woman Do Bong Soon trở thành hiện tượng trên toàn châu Á hồi năm 2017. Cách đây không lâu, nghi vấn tình ái giữa 2 ngôi sao xuất hiện trở lại sau khi tài tử họ Park đăng ảnh chụp selfie cùng Park Bo Young, đồng thời sử dụng nhạc nền ca khúc For Us của V (BTS) giống như 1 lời tỏ tình dành cho bạn gái màn ảnh