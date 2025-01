Đoạn clip mờ ám khiến Park Bo Young và thiếu gia Kbiz Park Hyung Sik dính tin lén lút yêu đương suốt 8 năm

Trong suốt những năm qua, nghi vấn hẹn hò của 2 diễn viên họ Park rộ lên vài lần. Đơn cử như hồi tháng 10/2023, tài tử The Heirs đăng ảnh chụp thân thiết bên Park Bo Young, đồng thời sử dụng nhạc nền ca khúc For Us của V (BTS) với nhiều ca từ lãng mạn: "Anh sẽ từ bỏ tất cả vì 2 ta. Ôi, anh ước rằng anh có thể ở bên em". Qua đó, Park Hyung Sik được cho là tỏ tình với đàn chị hơn 1 tuổi