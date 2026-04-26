Show Trung Trang Pháp tham gia đang "làm trò" gì vậy: Giảng viên thanh nhạc cũng out sốc với 33 điểm, bắt đầu thấy lo cho đại diện Việt Nam

Công diễn 2 show Đạp Gió 2026 (hay còn gọi là Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng) đã phát sóng trực tiếp vào ngày 24-25/4. Trong đêm thi thứ 2 diễn ra vào tối qua (25/4), dư luận tiếp tục đón nhận cú sốc mới khi Chị Đẹp Giả Lai Nữ bị loại khỏi show, với vỏn vẹn 33 điểm. Ngay khi kết quả này được công bố, tất cả khán giả xem trực tiếp ở hiện trường đều đồng thanh hô to "gian lận" để phản đối.

Trên MXH Weibo, cư dân mạng phẫn nộ, đặt câu hỏi không biết NSX Đạp Gió 2026 đang làm trò gì khi liên tục loại bỏ các Chị Đẹp hát hay, nhảy tốt và bất chấp giữ lại các mỹ nhân hát dở nhảy tệ. Khán giả mỉa mai Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng đang biến mình trở thành chương trình tìm kiếm "thảm họa âm nhạc", chọn ra ai là người hát dở nhất Cbiz.

Việc Giả Lai Nữ "out sớm" lần nữa cho thấy tính toán của ekip Đạp Gió 2026. Những mỹ nữ có độ viral, ảnh hưởng truyền thông cao sẽ được ưu ái, thiên vị đi sâu vào các vòng tiếp theo dù họ hát oét nốt, nhảy cứng như robot. Điển hình là Vương Mông, Đường Nghệ Hân, Lý Tiểu Nhiễm.. vẫn an toàn vào Công diễn 3 dù bị coi là nhân tố "phá tiết mục". Còn những người có danh tiếng không cao, chỉ số truyền thông thấp dù biết hát, biết nhảy luôn cố gắng hết mình để tỏ sáng vẫn trở thành kẻ lót đường và phải nhận kết cục rời show sớm.

Sở dĩ khán giả bất bình với Đạp Gió sau tập tối qua nhiều đến vậy bởi Giả Lai Nữ là nghệ sĩ thực lực trong làng nhạc Hoa ngữ. Cô sinh năm 1984, từng giành vô số giải thưởng âm nhạc danh giá, đã đi lưu diễn ở hơn 20 quốc gia, tham gia Hội nghị Quốc tế lần thứ 24 về Âm nhạc Trung Quốc và Hội thảo lần thứ 6 về Âm nhạc và Nhạc cụ Dân gian Trung Quốc do Trung tâm Nghiên cứu Âm nhạc Trung Quốc Châu Âu (CHIME) tổ chức tại Bồ Đào Nha... Không chỉ vậy, Giả Lai Nữ còn là giảng viên thanh nhạc tại Khoa Thanh nhạc Châu Âu và Mỹ thuộc Trường Cao đẳng Thanh nhạc Đại chúng của Học viện Âm nhạc Đương đại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Với bảng thành tích của mình, việc Giả Lai Nữ dừng bước cay đắng ngay tại vòng Công diễn 2 Đạp Gió với chỉ hơn 30 điểm, và phía sau cô còn có nhiều Chị Đẹp hát kém hơn, bị xem là điều bất hợp lý và không công bằng. Trước Giả Lai Nữ, 2 Chị Đẹp biết hát và biết nhảy khác là nữ diễn viên Đào Hân Nhiên và MC Duy Nina cũng đã bị NSX cho ra về sớm trong cảnh chịu nhiều ấm ức.

Chứng kiến sự thao túng kết quả, o bế cho những nhân tố hát dở gây cười khắp MXH của NSX Đạp Gió 2026, netizen Việt - Trung không khỏi lo cho Trang Pháp. Cô là nghệ sĩ có kỹ năng toàn diện, biểu diễn tự tin, nhưng thứ hạng cá nhân vẫn đang nằm ngoài top 20 sau vòng thi solo và Công diễn 1. Thậm chí dù là Chị Đẹp bùng nổ truyền thông, leo thẳng lên hot search Weibo sau Công diễn 1, Trang Pháp vẫn tụt hạng cá nhân. Điều này cho thấy Trang Pháp đang chưa có được sự phủ sóng nhất định và lượng fan đủ đông tại Trung Quốc để đưa cô vào top an toàn Đạp Gió 2026.

Theo luật chơi hiện nay, có thể thấy ekip Đạp Gió 2026 đã bỏ qua yếu tố chuyên môn hát nhảy, tập trung nhiều hơn vào tính giải trí để tăng rating cho show. Điều này đặt Trang Pháp vào tình thế đáng lo có thể bị loại nếu tiết mục không viral, thứ hạng cá nhân không cải thiện qua từng vòng thi.

Nguồn: Sina, Sohu