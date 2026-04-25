Đối thủ của Trang Pháp bị chơi xấu trong show Tỷ Tỷ: Gặp "tai nạn sân khấu" thảm họa, liền vạch mặt đồng đội ngay trên sóng

Tối 24/4, Công diễn 2 show Đạp Gió 2026 (hay còn gọi là Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng) đã lên sóng trực tiếp. Ở đêm thi này, Đường Nghệ Hân là cái tên leo thẳng lên top 1 hotsearch MXH Weibo vì màn cất giọng hát rap "xoắn lưỡi", "oét nốt' thảm họa trong tiết mục BonBon Girls. Với phần biểu diễn khó nghe này, Đường Nghệ Hân có lần thứ 2 trở thành trò cười trên mạng. Trước đó, ở Công diễn 1, cô cũng là 1 trong những mỹ nhân hát dở đến mức đến mức nổi tiếng lan sang cả Việt Nam ở tiết mục Giấy Ghi Chú Tâm Nguyện.

Theo 1 số nguồn tin, Đường Nghệ Hân đã bị đồng đội mới Hà Tuyên Lâm hãm hại, chơi xấu nên mới dẫn đến "tai nạn sân khấu" vô cùng mắc cỡ vào tối qua (24/4). Theo đó, trong buổi diễn tập, đoạn rap ở phần mở đầu của Bonbon Girls vốn dĩ thuộc về Hà Tuyên Lâm. Tuy nhiên, đoạn rap này vừa khó hát lại không hay nên Chị Đẹp họ Hà đòi thay đổi, đẩy phần của mình sang cho Đường Nghệ Hân - bất chấp giọng hát của đồng đội yếu, không xác định được cao độ để mở tone cho cả team. Sau đó, Hà Tuyên Lâm lấy hai câu đồng ca ở gần cuối bài, vốn là phần hát chung của cả nhóm để bản thân hát đơn.

Đường Nghệ Hân có phần rap mở màn "thảm họa" ở tiết mục Bonbon Girls. Nguồn: Weibo.



Nữ ca sĩ Hà Tuyên Lâm đã đẩy phần rap vừa khó, vừa không hay vốn thuộc về của mình sang cho Đường Nghệ Hân - 1 người hát yếu. Hành động này đã dẫn đến 1 "tai nạn sân khấu" khó cứu, gây ảnh hưởng đến kết quả chung của nhóm. Ảnh: Sina,

Chính sự ích kỷ của Hà Tuyên Lâm đã dẫn đến một màn trình diễn "thảm họa" của Đường Nghệ Hân và cả đội trong đêm Công diễn 2 Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng. Cuối cùng, nhóm Bonbon Girls này đã để thua đội Trang Pháp với cách biệt lên đến 61 điểm (tỷ số 884-823).

Ở phần chia sẻ sau đó trên sóng trực tiếp, Đường Nghệ Hân không ngần ngại tố cáo: "Hai câu hát này vốn dĩ không phải dành cho tôi". Trong khi đó đội trưởng Đàm Đàm lại "cà khịa" và bày tỏ sự bất mãn ra mặt với Hà Tuyên Lâm: "Cao độ của Khải Lâm rất tốt, còn Đường Nghệ Hân chưa từng nói phải đổi phần khó".

Trên MXH Weibo, dư luận xứ tỷ dân đã chê trách Hà Tuyên Lâm ích kỷ, vì lợi ích của bản thân mà bỏ qua tập thể. Đến rạng sáng 25/4, Hà Tuyên Lâm đã đăng bài xin lỗi và bày tỏ sự hối hận vì đã trốn tránh, không suy nghĩ đến lợi ích chung mà gây ra ảnh hưởng không tốt cho buổi biểu diễn của đội.

Nhóm của Đường Nghệ Hân bại trận trước nhóm của Trang Pháp. Ảnh: Weibo.

Hà Tuyên Lâm đã bị đồng đội vạch mặt tâm cơ, ích kỷ ngay trên sóng trực tiếp. Cô cũng đang nhận vô số lời chỉ trích của công chúng xứ tỷ dân. Ảnh: Weibo.

Đường Nghệ Hân sinh năm 1988, từng được mệnh danh là ngọc nữ có vẻ đẹp thuần khiết, nụ cười ngọt ngào nhất Cbiz. Cô nổi tiếng qua các phim Hậu Cung Chân Hoàn Truyện, Lộc Đỉnh Ký 2020, Lục Trinh Truyền Kỳ, Tru Tiên, Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện, Tiểu Mẫn Gia ... Trong đó vai diễn Kỳ Quý Nhân mưu mô, độc ác, không ngần ngại ra tay tàn độc hãm hại cả hậu cung để tranh sủng của Đường Nghệ Hân trong Hậu Cung Chân Hoàn Truyện, giúp cô ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng.

Ở vòng 1 Đạp Gió, đội của Đường Nghệ Hân và Lý Tiểu Nhiễm, Vương Mông cũng đối đầu đội Trang Pháp. Dù hát chênh phô cả bài, team của người đẹp này vẫn giành chiến thắng trước đại diện Việt Nam đầy khó hiểu. Cuối cùng, thành viên Duy Nina thuộc đội Trang Pháp phải dừng bước. Trên sân khấu, Trang Pháp đã khóc nức nở khi phải nói lời chia tay với Duy Nina. Kết quả của vòng Công diễn 1 gây bức xúc khắp MXH. Không ít netizen cho rằng Lý Tiểu Nhiễm, Đường Nghệ Hân và Vương Mông được nhà sản xuất ưu ái, thiên vị quá đà vì có độ nổi tiếng cao và đông fan.

Đội của Đường Nghệ Hân từng có chiến thắng thiếu phục trước đội Trang Pháp ở Công diễn 1 và gây ra làn sóng bất bình khắp MXH. Ảnh: Sina.

