Song Hye Kyo say xỉn có hành động khác thường ngày giữa sự kiện, phản ứng của truyền thông mới sốc

Sáng 25/4, tờ Spotvnews cho hay, Song Hye Kyo vừa dự sự kiện ra mắt bộ sưu tập trang sức của nhãn hàng Chamet được diễn ra tại Paris (Pháp). Sau khi hoạt động khép lại, loạt hình và clip của nữ minh tinh họ Song đã được chia sẻ rầm rộ trên khắp các diễn đàn trực tuyến.

Tới nay, truyền thông bất ngờ công bố loạt ảnh mỹ nhân The Glory ở trạng thái ngà ngà say khi đang trong quá trình tham dự sự kiện nói trên. Trước ống kính, Song Hye Kyo có hàng loạt cử chỉ nũng nịu đáng yêu. Đây là điều người hâm mộ hiếm thấy trước đây, bởi lẽ nữ diễn viên sinh năm 1981 vốn thường được gắn liền với hình tượng người phụ nữ trưởng thành, điềm tĩnh trong mắt khán giả - truyền thông.

Song Hye Kyo lộ loạt khoảnh khắc say xỉn giữa sự kiện của thương hiệu Chaumet. Ảnh: X

Trước đó, mỹ nhân họ Song luôn được gắn liền với hình tượng điềm tĩnh, trưởng thành. Ảnh: X

Được biết, chuyện nghệ sĩ tham gia tiệc rượu khi tới dự các sự kiện lớn cũng là điều thường thấy. Điều quan trọng là họ không cầm lái và gây ra những vụ việc tiêu cực sau khi đã quá chén. Và đối với trường hợp Song Hye Kyo, cô hiển nhiên cũng ý thức được rõ về điều đó. Đến nay, chưa ghi nhận bất cứ báo cáo nào cho thấy nữ diễn viên họ Song gây ra những vụ việc tiêu cực sau khi rời khỏi sự kiện mới đây trong trạng thái say xỉn.

Và truyền thông Hàn hiện cũng không hề tỏ thái độ gay gắt khi chứng kiến loạt khoảnh khắc ngà ngà say của Song Hye Kyo trong buổi tiệc mới kết thúc. Thậm chí, tờ Spotvnews còn dành cho nữ diễn viên những lời nhận xét mang tính tươi sáng như “vô cùng đáng yêu”, “nét quyến rũ hiếm thấy ở Song Hye Kyo”,...

Bên cạnh đó, 1 tạp chí còn hóm hỉnh nhận xét Song Hye Kyo: “Khoảnh khắc nũng nịu đáng yêu đời thường của Song Hye Kyo khi đang say rất đáng chú ý! Bắt trọn hình ảnh cô ấy trong lịch trình tại nước ngoài mới đây nè. Chẳng cần trang sức lộng lẫy, gương mặt nữ diễn viên đã tự tỏa sáng rồi, lại thêm chút trạng thái hưng phấn khi say khiến chỉ số đáng yêu của người đẹp bỗng dưng tăng vọt. Với mái tóc buông xõa kết hợp cùng chiếc váy xuyên thấu, Song Hye Kyo vừa mang phong thái công chúa vừa toát lên vẻ sang chảnh. Thật sự không biết cô ấy còn có thể cho chúng ta thấy bao nhiêu sắc thái nữa. Hôm nay lại bị Song Hye Kyo bỏ bùa mất rồi”.

Song Hye Kyo không gây ra bất kỳ điều tiếng gì sau khi dùng bia rượu trong sự kiện mới diễn ra. Ảnh: X

Chỉ với 1 lần tham dự sự kiện Chaumet mới đây, Song Hye Kyo đã tạo ra hàng loạt chủ đề nóng và lọt hot search ầm ầm. Đầu tiên, cô gây sốt với đoạn clip do khán giả quay bằng camera thường trong hoạt động mới. Có thể thấy, visual nữ diễn viên qua video cam thường vẫn vô cùng tỏa sáng, nhận về vô số lời khen từ truyền thông lẫn khán giả. Thậm chí, ký giả tờ Starnews đã dành cho người đẹp The Glory vô số mỹ từ tán dương như “vẻ đẹp lấn át cả trang sức cao cấp”, “nhan sắc không tuổi đẳng cấp”,...

Bên cạnh đó, sao nữ họ Song còn chiếm sóng truyền thông với loạt khung hình đọ sắc mãn nhãn với các ngôi sao đến từ khắp nơi trên thế giới như Lý Băng Băng, Sophie Marceau, “chị dâu Lisa” Natalia Vodianova,...

Nữ minh tinh họ Song tỏa ra khí chất điện ảnh đầy lôi cuốn qua đoạn clip được quay bằng cam thường, khiến người hâm mộ khó lòng rời mắt. Ảnh: X

Song Hye Kyo bừng sáng trong khung hình chung với Lý Băng Băng và minh tinh người Pháp Sophie Marceau. Ảnh: Naver

Song Hye Kyo được khen trẻ trung hơn Natalia Vodianova dù là đàn chị. Ảnh: Nate

Trong loạt ảnh hậu trường sự kiện Chaumet mới đây, Song Hye Kyo tiếp tục khiến người hâm mộ “tan chảy” trước diện mạo xinh đẹp, trẻ trung và đầy rạng ngời. Cô còn gây thích thú khi biến hóa linh hoạt giữa 2 phong cách công chúa khả ái và nữ hoàng lạnh lùng, sang chảnh. Đáng chú ý, trong hậu trường, nữ minh tinh sinh năm 1981 cũng đã quay về với mái tóc ngắn thường thấy. Chi tiết này cho thấy Song Hye Kyo dự sự kiện với mái tóc nối.

Trong hậu trường sự kiện, Song Hye Kyo trở về với mái tóc ngắn quen thuộc. Nữ diễn viên toát lên phong thái thanh lịch khi diện lên mình chiếc váy xuyên thấu trắng tinh khôi kết hợp thêm áo khoác sang trọng. Ảnh: IGNV

