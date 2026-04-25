Vạn vật chào thua trước nhan sắc tựa "nữ thần" tại Canneseries của Jisoo (BLACKPINK)

Nhan sắc rạng rỡ xứng danh nữ thần

Sau màn "đại náo" thảm hồng Canneseries ngày đầu tiên với diện mạo tựa công chúa bước ra từ truyện cổ tích, ngày hôm nay, Jisoo (BLACKPINK) lại một lần nữa chứng minh đẳng cấp nhan sắc "không có đối thủ" của mình. Nếu ngày hôm qua là sự ngọt ngào, bồng bềnh, thì ngày thứ hai tại Canneseries lại là một phiên bản Jisoo sang trọng, cổ điển và quyền lực hơn bao giờ hết.

Trong ngày làm việc thứ hai, Jisoo chọn cho mình một thiết kế váy đen đơn giản nhưng cực kỳ tinh tế. Bộ trang phục không chỉ tôn lên vóc dáng thanh mảnh mà còn làm nổi bật làn da trắng sứ không tì vết của nữ thần tượng.

Một lần nữa, chị cả BLACKPINK lại khiến cộng đồng mạng ngả mũ thán phục khi những bức ảnh thô, không qua chỉnh sửa từ "hung thần" Getty Images được tung ra. Dưới ánh nắng chói chang và những cơn gió lồng lộng của thành phố biển nước Pháp, nhan sắc của Jisoo vẫn đẹp một cách "bất bại". Từng đường nét thanh tú, đôi mắt biết nói và khuôn miệng trái tim đặc trưng tỏa sáng rực rỡ, thách thức mọi góc chụp khắt khe nhất.

Ở cô còn toát lên thần thái nữ thần thực thụ. Không cần những phụ kiện rườm rà, chính khí chất sang trọng, điềm tĩnh của Jisoo đã tạo nên sức hút mãnh liệt. Mỗi bước đi, mỗi cử chỉ của cô đều toát lên sự chuyên nghiệp và đẳng cấp của một ngôi sao toàn cầu.

Bản lĩnh thép giữa tâm bão ồn ào gia đình

Điều khiến khán giả và truyền thông nể phục nhất chính là tâm lý vững vàng của Jisoo. Thời điểm này, cô đang đứng trước luồng dư luận trái chiều liên quan đến những ồn ào từ phía anh trai và các vấn đề quản lý cá nhân. Tuy nhiên, trước ống kính quốc tế, người ta chỉ thấy một Jisoo rạng rỡ nhất, tập trung nhất cho công việc.

Nữ minh tinh cho thấy sự tách biệt hoàn toàn giữa đời tư và sự nghiệp. Sự tươi tắn và nụ cười không ngắt quãng của Jisoo như một lời khẳng định ngầm về bản lĩnh của một nghệ sĩ hạng A: Luôn mang đến những hình ảnh tốt đẹp nhất cho khán giả dù đang ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Với hai ngày liên tiếp "thống trị" truyền thông tại Canneseries, Jisoo đã chính thức ghi tên mình vào danh sách những mỹ nhân có sức ảnh hưởng lớn nhất tại các kỳ Liên hoan phim quốc tế. Danh xưng "Nữ thần Cannes" không chỉ dành cho nhan sắc của cô, mà còn dành cho sự kiên cường và phong thái chuyên nghiệp đáng ngưỡng mộ.

Kim Jisoo sinh năm 1995, ra mắt cùng BLACKPINK vào năm 2016. Trong nhóm, cô là chị cả và visual. Ngay từ khi mới ra mắt, cô đã nhanh chóng gây ấn tượng nhờ vẻ đẹp thanh lịch, khí chất sang trọng cùng giọng hát ấm áp và truyền cảm. Bên cạnh sự nghiệp cùng BLACKPINK, Jisoo cũng "bỏ túi" nhiều bản hit solo như Flower, Earthquake.

Ngoài âm nhạc, Jisoo còn hoạt động tích cực trong lĩnh vực diễn xuất, nổi bật với vai chính trong bộ phim truyền hình Snowdrop (2021), Boyfriend on Demand (2026) qua đó nhận nhiều lời khen về khả năng nhập vai tự nhiên. Cô cũng là đại sứ toàn cầu của Dior, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế, được công nhận là một trong những biểu tượng thời trang hàng đầu Kpop. Với tài năng đa dạng và sức ảnh hưởng mạnh mẽ, Jisoo không chỉ được yêu mến bởi người hâm mộ Hàn Quốc mà còn có lượng fan khổng lồ trên toàn thế giới.

