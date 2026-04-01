Đây là kết quả chung cuộc của Trang Pháp ở Công 2 show Trung Quốc: Đồng đội sửng sốt đến mức ngã khuỵu ôm mặt trên sân khấu

Tối 24/4, vòng Công diễn 2 Đạp Gió 2026 (hay còn gọi là Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng) đã lên sóng trực tiếp. Sau khi chiến thắng ở vòng PK nhóm với số điểm 884, đội Trang Pháp bước vào vòng thi thứ 2. An Kỳ - con tướng mạnh nhất trong team của đại diện Việt Nam - được cử ra thi hát solo với đối thủ Lý Tâm Khiết.

Trên sân khấu, An Kỳ và Lý Tâm Khiết phô diễn kỹ năng hát live đẳng cấp, ngang tài ngang sức. Phần thi của họ được đánh giá là tiết mục hay nhất trong đêm đầu tiên của Công diễn 2. Điều này khiến kết quả chung cuộc của 2 đội trở nên khó đoán.

Tiết mục The Longest Movie của An Kỳ và Lý Tâm Khiết. Nguồn: Weibo.

Cuối cùng, An Kỳ đã giành chiến thắng trước Lý Tâm Khiết với tỷ số 477 - 435. Khi nghe MC đọc kết quả mình đã đánh bại đối thủ nặng ký trong chương trình, An Kỳ sửng sốt, bất ngờ đến mức ngã khuỵu, ôm mặt trên sân khấu khiến Trang Pháp và Chị Đẹp khác hết hồn, phải chạy vội sang động viên, hỏi thăm.

Với kết quả toàn thắng cả 2 vòng, Trang Pháp và 3 đồng đội An Kỳ, Tiêu Tường, Ôn Tranh Vanh an toàn nắm tay nhau bước vào vòng Công diễn 3. Đây được đánh giá là kết quả xứng đáng dành cho những nỗ lực của đội Trang Pháp. Như vậy, sau vòng Công diễn 1 chịu nhiều ấm ức bất công, nữ ca sĩ Việt Nam cuối cùng cũng đã được hưởng trái ngọt ở vòng Công diễn 2 trong vai trò đội trưởng.

An Kỳ ngã khuỵu ôm mặt sau khi mang chiến thắng về cho đồng đội ở vòng đấu thứ 2 tại show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng. Nguồn: Weibo.

Trang Pháp và các đồng đội vội vàng động viên, hỏi thăm An Kỳ. Nữ nghệ sĩ đã chịu áp lực rất lớn khi đối đầu với Chị Đẹp có thực lực mạnh Lý Tâm Khiết. Ảnh: Weibo.

Trang Pháp và các đồng đội nắm tay nhau đi vào vòng Công diễn 3. Ảnh: FBNV.

Trang Pháp là Chị Đẹp quốc tế duy nhất tham gia Đạp Gió 2026. Sau 2 vòng thi đấu, đại diện Việt Nam đang đứng hạng 22 trên BXH thành tích cá nhân. Đây là thứ hạng được đánh giá quá thấp, không phản ánh đúng thực lực và những gì Trang Pháp đã thể hiện trên sân khấu show Trung Quốc. Tuy nhiên, với thành tích đại thắng tại Công diễn 2 vào tối 24/4, thứ hạng cá nhân sắp tới của Trang Pháp được dự đoán sẽ cải thiện, thăng cấp vượt bậc.

Trước đó, ở vòng Công diễn 1, tiết mục Nghệ Thuật Gia Vĩ Đại do Trang Pháp, Giang Ngữ Thần, Duy Nina thể hiện, được đánh giá tốt hơn rất nhiều so với màn biểu diễn Giấy Ghi Chú Tâm Nguyện của Lý Tiểu Nhiễm, Đường Nghệ Hân, Vương Mông, nhưng lại bị xử thua. Kết quả này buộc Trang Pháp phải PK với Tiêu Tường. Dù hát tốt hơn Tiêu Tường, Trang Pháp vẫn tiếp tục nhận điểm số thấp, và thất bại trước "Đệ nhất mỹ nhân xứ Đài". Điều này khiến đội Trang Pháp phải bước vào vòng loại người, và Duy Nina là Chị Đẹp phải dừng bước. Kết quả của đội Trang Pháp khiến dân tình xứ Trung phẫn nộ, chỉ trích dữ dội ekip Đạp Gió dàn xếp tỷ số khiến team của đại diện Việt Nam chịu bất công.

Trang Pháp từng có 1 đêm thi buồn, chịu 2 thất bại khó hiểu liên tiếp ở Công diễn 1. Ảnh: FBNV.

