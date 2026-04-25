Nặng gánh gia đình như Jisoo - Han So Hee: Người ê chề vì anh trai, người "lên bờ xuống ruộng" vì mẹ cầm đầu 12 sòng bạc trái phép

Tại giới giải trí Hàn Quốc - nơi hình tượng nghệ sĩ được xây dựng gần như hoàn hảo đến từng chi tiết - công chúng thường cho rằng chỉ cần người nổi tiếng sống đúng chuẩn mực, tránh scandal, sự nghiệp sẽ bền vững. Nhưng thực tế lại khắc nghiệt hơn rất nhiều. Có những ngôi sao không vướng bê bối cá nhân, không phát ngôn gây tranh cãi, nhưng vẫn bị kéo vào tâm bão chỉ vì gia đình.

Câu chuyện của Jisoo (BLACKPINK) và Han So Hee là minh chứng rõ ràng nhất. Hai mỹ nhân, hai hình tượng trái ngược, nhưng lại có chung cảnh ngộ lao đao danh tiếng vì người thân cùng huyết thống. Câu chuyện của Jisoo và Han So Hee phản ánh một thực tế trong showbiz là ranh giới giữa cá nhân và gia đình gần như không tồn tại. Ở những ngành nghề khác, sai lầm của người thân có thể được tách biệt. Nhưng với người nổi tiếng, mọi thứ đều bị đặt dưới kính hiển vi. Công chúng không chỉ đánh giá nghệ sĩ qua tài năng hay nhân cách, mà còn qua cả những người xung quanh họ.

Thực tế không ai chọn được nơi mình sinh ra và không ai có thể kiểm soát hoàn toàn được mọi hành động, lối sống của các thành viên trong gia đình. Thế nhưng, khi đã trở thành người của công chúng, Jisoo, Han So Hee và các nghệ sĩ buộc phải chấp nhận một điều rằng mọi thứ liên quan đến họ, kể cả gia đình đều có thể trở thành chủ đề được công chúng quan tâm. Vậy nên, một khi người thân phạm sai lầm, người nổi tiếng cũng sẽ hứng chịu sự phán xét, chỉ trích dư luận. Đó là những gì mà Han So Hee - Jisoo đã và đang phải đối mặt.

Han So Hee và Jisoo hoen ố hình tượng vì bê bối của người thân. Ảnh: Instagram.

Jisoo điêu đứng, bị tẩy chay vì bê bối tình dục rúng động của anh trai

Tại showbiz Hàn, Jisoo được xem là hình mẫu idol hoàn hảo với đời tư sạch sẽ, hình ảnh thanh lịch, gần như không có điểm trừ. Thế nhưng, hình tượng đó của cô đang bị lung lay dữ dội khi anh trai vướng bê bối đời tư gây phẫn nộ khắp MXH. Dù không trực tiếp liên quan, cái tên Jisoo vẫn bị réo gọi khắp nơi. Không chỉ vậy, công chúng còn soi xét, đặt câu hỏi, thậm chí có người quy chụp trách nhiệm đạo đức sang nữ idol và tẩy chay cô.

Mọi chuyện bắt đầu từ ngày 16/4 khi truyền thông Hàn Quốc đồng loạt nổ tin chấn động liên quan đến gia đình Jisoo. Theo đó, Kim Jung Hoon - anh trai của chị cả nhóm BLACKPINK - đã dính vào hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng như bị cảnh sát bắt giữ vì quấy rối nữ streamer, lái xe trong tình trạng say xỉn cho đến bạo hành vợ dã man. Jisoo cũng bị vạ lây từ vụ ồn ào của anh trai. Cư dân mạng nghi ngờ Kim Jung Hoon sử dụng tiền bạc và tầm ảnh hưởng của em gái idol để bưng bít hành vi phạm tội sau khi phát hiện 2 bài báo cáo buộc Kim Jung Hoon quay lén vào năm 2025 đã bị gỡ bỏ.

Jisoo liên tục bị réo tên vì chuyện đời tư chấn động của anh trai cô. Kim Jung Hoon bị tố quấy rối nữ streamer và ra tay đánh vợ tàn bạo. Ảnh: X.

Tối 20/4, nữ ca sĩ đã lên tiếng về ồn ào của anh trai. Cô cho biết bản thân sống tự lập từ sớm, không biết gì về đời tư của anh trai, đồng thời không có chuyện Kim Jung Hoon tham gia vào công ty Blissoo như tin đồn. Tuy nhiên, dân tình đã nhanh chóng tìm được bằng chứng cho thấy Jisoo nhiều khả năng đã nói dối về quan hệ với Kim Jung Hoon để tránh khỏi việc bị réo gọi trong bê bối tấn công tình dục của anh trai.

Theo đó, tên của anh trai Jisoo đã được liệt kê với chức danh người đại diện cho Jisoo ở bộ phim Newtopia, Boyfriend On Demand và sự kiện fanmeeting của nữ idol này. Sau khi bị cư dân mạng phát hiện, phía đoàn phim Boyfriend On Demand gỡ bỏ tên của anh trai Jisoo ra khỏi phần credit và giải thích rằng đây là 1 sai sót trong quá trình lập danh sách người đại diện nghệ sĩ. Lời giải thích này của công ty sản xuất phim Boyfriend On Demand bị dân tình chỉ trích vô lý, thiếu thuyết phục và khiến Jisoo bị “ném đá” gay gắt hơn.

Đến chiều 24/4, phóng viên giải trí Lee Jin Ho tiết lộ Jisoo đã cạn kiệt lòng tin, cắt đứt liên lạc với anh trai mình từ tháng 5/2025 sau khi trên MXH xuất hiện bài tố cáo Kim Jung Hoon quay lén phụ nữ. Cô cũng đã loại bỏ anh trai ra khỏi mọi công việc liên quan đến công ty riêng của mình kể từ thời điểm đó. Lúc Boyfriend On Demand lên sóng, Jisoo đã vô cùng tức giận khi thấy tên anh trai xuất hiện ở phần credit và đã tự mình bỏ ra 10 triệu won (hơn 183 tỷ đồng) để xóa bỏ.

Jisoo đã cắt đứt liên lạc với anh trai từ tháng 5/2025. Ảnh: X.

Han So Hee khổ sở vì người mẹ "hút máu", phạm pháp

Theo truyền thông Hàn Quốc, Han So Hee sinh ra trong gia đình không hạnh phúc, bố mẹ ly hôn khi cô 5 tuổi. Han So Hee được ông bà nuôi dưỡng, che chở. Người bà từng nhiều lần cố gắng thuyết phục con gái đưa Han So Hee về nuôi dưỡng, nhưng luôn bị từ chối. Trước khi bước chân vào làng giải trí, Han So Hee đã trải qua quãng thời gian vô cùng chật vật về tài chính. Do không có chỗ dựa, cô phải bươn chải với đủ nghề để có tiền sống qua ngày như phục vụ nhà hàng, bán quần áo đến làm việc tại các quán bar. Áp lực kinh tế đè nặng khiến cô buộc phải từ bỏ con đường đại học, chấp nhận đánh đổi giấc mơ học hành để tồn tại.

Trớ trêu thay, khi tên tuổi Han So Hee bắt đầu tỏa sáng trên màn ảnh, bà Shin - người mẹ từng chối bỏ cô lại bất ngờ xuất hiện, nhưng không phải để hàn gắn tình cảm mà là yêu cầu cô gánh vác những khoản nợ và hỗ trợ tài chính. Theo phóng viên Lee Jin Ho, Han So Hee từng khốn khổ, gặp vô số rắc rối vì mẹ ruột. Cô liên tục bị bà Shin vòi tiền. Nếu con gái từ chối, bà liền tìm tới công ty quản lý của Han So Hee làm loạn cho đến khi cô chịu đưa thẻ ngân hàng mới dừng lại. Hành vi dằn mặt và đe dọa của mẹ khiến Han So Hee vô cùng xấu hổ và khó xử. Các nhân viên trong công ty quản lý của nữ diễn viên 9X cũng rất bối rối, không biết xử lý ra sao cho ổn thỏa. Cả Han So Hee và phía công ty đều biết bà Shin xem họ là bao tiền không đáy, càng đưa tiền rắc rối phát sinh sẽ càng nhiều. Tuy nhiên, họ cũng không thể phớt lờ mặc kệ vì không biết bà Shin sẽ làm ra chuyện gì đe dọa đến sự nghiệp của Han So Hee khi túng quẫn.

Han So Hee nhiều lần gặp rắc rối, lao đao danh tiếng vì mẹ. Ảnh: Instagram.

Đáng chú ý, năm 2020, bà Shin từng lấy tài khoản ngân hàng của Han So Hee lừa khoản tiền 85 triệu won (gần 1,6 tỷ đồng). Nhiều người khi ấy tố cáo họ đã đưa tiền cho mẹ nữ diễn viên đầu tư, nhưng cuối cùng bà ôm tiền bỏ trốn. Hành vi của mẹ khiến nữ diễn viên bị kéo vào vụ lừa đảo nghiêm trọng. Dù vậy, Han So Hee vẫn đứng ra trả 1 phần nợ cho mẹ. Tuy nhiên, cô cũng tuyên bố sẽ không chịu trách nhiệm về những khoản nợ phát sinh sau này của mẹ nữa. "Tôi biết về việc mẹ tôi mắc nợ sau khi tôi 20 tuổi và đã trả nợ cho mẹ trước khi ra mắt. Tôi nghĩ mình đã sai lầm khi chọn cách trả nợ cho bà ấy để giải quyết vấn đề. Việc tôi chi tiền cho mẹ chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn khi ngày càng có nhiều nạn nhân bị sập bẫy của mẹ tôi" , Han So Hee bất lực chia sẻ.

Đến tháng 9/2024, mẹ Han So Hee bị bắt khẩn cấp vì tội mở và điều hành 12 sòng bạc trái phép. Theo cảnh sát, bà Shin đã điều hành nhiều sòng bạc trái phép ở Ulsan, Wonju và nhiều nơi khác trên khắp Hàn Quốc từ năm 2021. Những vị khách đến sòng bạc của bà Shin phải truy cập vào các trang web trái phép để nạp tiền trước khi chơi. Trước đó, bà Shin có tiền án tiền sự phức tạp, từng 1 lần bị phạt vì tội đánh bạc, lừa đảo. Vụ việc mẹ bị bắt giữ vì phạm pháp làm ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng Han So Hee, khiến cô vô cùng suy sụp và đau khổ. Đến tháng 12/2024, mẹ Han So Hee tuyên phạt 1 năm tù giam, 2 năm tù treo, phải lao động công ích phục vụ cộng đồng 120 giờ.

Trước khi bị bắt và nhận án tù vì tội mở sòng bạc trái phép, mẹ Han So Hee nhiều lần vướng vào tội lừa đảo, làm giả giấy tờ, cờ bạc... Ảnh: Nate.

Nguồn: KoreaBoo, Kbizoom