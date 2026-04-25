Phóng viên Hàn phỏng vấn độc quyền vợ của anh trai Jisoo, chỉ 1 câu liền rõ Idol nhóm BLACKPINK có bao che tội ác hay không

Những ngày qua, anh trai Jisoo (BLACKPINK) - Kim Jung Hoon - trở thành tâm điểm tranh cãi, chỉ trích trong dư luận Hàn Quốc với nghi vấn bị bắt vì quấy rối nữ streamer, lái xe trong tình trạng say rượu và còn bị tố cáo đánh đập vợ tàn bạo. Bê bối của anh trai khiến Jisoo bị vạ lây, hứng chịu làn sóng tẩy chay của công chúng. Cô bị cư dân mạng nghi vấn dùng tiền và tầm ảnh hưởng của mình để bao che tội ác của Kim Jung Hoon sau khi họ phát hiện 2 bài báo cáo buộc Kim quay lén vào năm 2025 đã bị gỡ bỏ.

Đến ngày 24/4, theo tờ KoreaBoo, phóng viên giải trí Lee Jin Ho đã công bố cuộc phỏng vấn độc quyền với người vợ thứ hai của anh trai Jisoo để làm rõ tình hình vụ bê bối, mối quan hệ giữa Kim Jung Hoon và chị cả nhóm BLACKPINK. Theo người phụ nữ, cô và Kim Jung Hoon gặp gỡ vào cuối tháng 4/2025, chính thức hẹn hò vào ngày 9/6/2025. Đến tháng 7/2025, họ đăng ký kết hôn do Kim Jung Hoon liên tục nài nỉ. Chung sống với nhau chưa bao lâu, cả hai bất hòa và đã bàn bạc về chuyện ly hôn. Do mâu thuẫn ngày càng chồng chất, cô dọn khỏi tổ ấm và không lâu sau đó Kim Jung Hoon bị bắt vì tội quấy rối nữ streamer.

Chị dâu Jisoo đã trả lời phỏng vấn để làm rõ tình hình vụ bê bối của Kim Jung Hoon cũng như mối quan hệ giữa chị cả nhóm BLACKPINK và anh trai. Ảnh: Instagram.

Người phụ nữ cho biết lúc cô đăng bài tố cáo anh trai Jisoo bạo lực gia đình, Kim Jung Hoon đã lấy con cái ra đe dọa, yêu cầu cô gỡ bài tố cáo xuống. Sau đó, Kim Jung Hoon lật mặt xuống nước xin lỗi, mong cô tha thứ và cầu xin được tái hợp. Khi bị từ chối, Kim Jung Hoon cho luật sư đến cảnh báo cô rằng quá trình kiện tụng sẽ rất tốn thời gian và tiền bạc, rồi đề nghị được giải quyết trong im lặng. "Ban đầu, chồng tôi đã đe dọa tôi, anh ta nổi điên lớn tiếng bảo tôi gỡ bài xuống. Anh ta còn dùng con cái trói buộc, ép tôi phải nghe lời anh ta: 'Bọn trẻ đang nhìn kìa, em đang làm gì vậy, em đang khiến các con xấu hổ khi tung hê những chuyện không hay của cha mẹ?' Nhưng sau đó, anh ta lại xin lỗi tôi, nói rằng mình có lỗi và mong tôi quay về sống chung" , chị dâu của Jisoo nói.

Người phụ nữ cho biết hiện tại mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn và cô vẫn chưa thể nộp đơn kiện Kim Jung Hoon ra tòa vì không tìm được luật sư. Kim Jung Hoon được cho biết đã nhiều lần liên hệ đề nghị được gặp mặt nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn hôn nhân với vợ thay vì gặp nhau trên tòa. Theo người phụ nữ, điều cô mong muốn nhất sau khi tố cáo hành vi bạo lực của Kim Jung Hoon là sẽ nhận được lời xin lỗi công khai và bồi thường từ người chồng vũ phu.

Theo người phụ nữ, anh trai Jisoo từng lấy con cái ra đe dọa, yêu cầu cô gỡ bài tố cáo anh bạo lực gia đình xuống. Ảnh: X.

Về Jisoo, người chị dâu chia sẻ cô không hề biết Kim Jung Hoon là anh trai của nữ idol hàng đầu khi mới quen nhau. Mãi đến tháng 5/2025, nhờ đọc các bình luận trên MXH cô mới biết Kim Jung Hoon và Jisoo là anh em.

Đáng chú ý, người phụ nữ khẳng định Jisoo không biết gì về cuộc sống riêng tư của anh trai, cũng như các tội ác với phụ nữ mà Kim Jung Hoon đã gây ra. "Cô ấy còn không biết chúng tôi đã kết hôn. Dù đã sống chung với nhau và có con, nhưng chúng tôi chưa từng làm đám cưới. Kể cả những chuyện Kim Jung Hoon từng làm với người vợ đầu, Jisoo có lẽ cũng không biết gì cả. Người có lỗi là anh ta. Nên tôi hy vọng mọi người đừng dùng những lời lẽ mắng chửi, công kích nặng nề với cả gia đình họ. Sự phẫn nộ của công chúng nên dành cho đúng người, không nên lan sang những người vốn chẳng liên quan và làm tổn thương luôn cả họ" , chị dâu thứ hai bảo vệ Jisoo.

Chị dâu thứ 2 khẳng định Jisoo không biết gì về những hành vi tàn bạo của anh trai với phụ nữ. Thậm chí chuyện anh trai đã tái hôn, nữ idol cũng không biết. Ảnh: KoreaBoo.

Những chia sẻ của chị dâu Jisoo trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Lee Jin Ho nhận được sự đồng tình lớn từ công chúng. Netizen cho rằng Jisoo không nên bị quy trách nhiệm đạo đức cho những bê bối cá nhân của người thân.

Theo phóng viên giải trí Lee Jin Ho, Jisoo đã từ mặt, cắt đứt liên lạc với anh trai mình từ tháng 5/2025 sau khi trên MXH xuất hiện bài tố cáo Kim Jung Hoon quay lén phụ nữ. Cô cũng đã loại bỏ anh trai ra khỏi mọi công việc liên quan đến công ty riêng của mình kể từ thời điểm đó. Lúc Boyfriend On Demand lên sóng, Jisoo đã vô cùng tức giận khi thấy tên anh trai xuất hiện ở phần credit và đã tự mình bỏ ra 10 triệu won (hơn 183 tỷ đồng) để xóa bỏ.

Trước đó, vào ngày 20/4, chị cả nhóm BLACKPINK cũng đã lên tiếng về ồn ào của anh trai. Cô cho biết bản thân sống tự lập từ sớm, không biết gì về đời tư của anh trai, đồng thời không có chuyện Kim Jung Hoon tham gia vào công ty Blissoo như tin đồn.

Jisoo được cho biết đã từ mặt, cắt đứt liên lạc với anh trai mình từ tháng 5/2025. Ảnh: KoreaBoo.

Anh trai Jisoo có tên Kim Jung Hoon, hơn 30 tuổi và hiện là nhà sáng lập quản lý công ty Biomom chuyên về thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh. Dù không phải người nổi tiếng nhưng anh trai Jisoo cũng nhận được sự săn đón của dân mạng, do sở hữu visual điển trai hút mắt. Vào năm 2023, khi tách khỏi YG Entertainment, Jisoo đã cùng anh trai thành lập công ty quản lý hiện tại Blissoo.

Theo nội dung tố cáo vào ngày 17/4 vừa qua của chị dâu Jisoo, những trận tương tác bắt đầu xảy ra chỉ 2 tuần sau khi họ đăng ký kết hôn. Mỗi lần bạo hành thường kéo dài nhiều giờ. Thậm chí Kim Jung Hoon còn dùng iPhone 15 đánh vợ khiến điện thoại bị gập cong. Sau khi đánh xong, Kim Jung Hoon ép vợ quan hệ và ghi lại video nhạy cảm.

Chị dâu Jisoo còn tố cáo Kim Jung Hoon bắt cô quỳ, chắp tay xin lỗi liên tục. Nếu cô không trả lời trong vài giây sẽ bị hành hạ. Những hành động này gồm có kéo tóc, đập đầu vào tường và sàn. Khi phát hiện vợ ghi âm lại bằng chứng, y đã thẳng tay xóa và sẽ đánh đập nặng hơn nếu vợ nhắc đến chuyện ly hôn, báo cảnh sát. Kim Jung Hoon đe dọa sẽ vu khống để tống ngược vợ vào tù, khoe mình có luật sư, có tiền nên không sợ kiện tụng.

Người đàn ông này còn có tính kiểm soát vợ quá đà. Kim Jung Hoon kiểm tra điện thoại vợ mọi lúc mọi nơi, kiểm soát mọi tài khoản, cấm nhắn tin với người khác giới quá nhiều, không cho học nếu giáo viên là nam. Anh trai Jisoo kiểm soát cả trang phục và cách trang điểm của vợ, ép vứt bỏ đồ cá nhân như quần áo, mỹ phẩm.

Anh trai Jisoo bị tung bằng chứng đánh vợ dã man. Ảnh: Nate.

