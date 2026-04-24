Park Bom bất ngờ gửi tâm thư đến Lee Min Ho giữa trưa: "Mình nhớ bạn rất nhiều...", rồi xoá vội không rõ nguyên nhân

Trưa 24/4 (giờ Việt Nam), tờ Nate đưa Park Bom (2NE1) gây dậy sóng dư luận khi bất ngờ đăng tâm thư hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống và bày tỏ nỗi nhớ nhung với Lee Min Ho trên trang cá nhân. Nữ idol cũng hy vọng cô và tài tử Vườn Sao Băng có thể trở nên thân thiết hơn trong cuộc sống. "Thư gửi Lee Min Ho. Xin chào mình là Bom đây... Bạn vẫn khỏe chứ?? Mình viết thư này để lại đây. Mình muốn chúng ta trở nên thân thiết hơn... Mình muốn nói là mình nhớ bạn rất nhiều. Cuộc sống của bạn không quá vất vả chứ? Nhìn ngắm bạn giúp mình có thêm sức mạnh để sống tốt hơn. Vậy nên Min Ho cũng cố lên nhé!".

Bức tâm thư của Park Bom khiến dư luận bàn tán xôn xao. Tuy nhiên, chỉ sau 1 tiếng đăng tải, nữ nghệ sĩ đã chỉnh sửa, xóa đi những dòng tâm thư này và chỉ để lại bức ảnh selfie cận mặt cùng hashtag Park Bom. Điều này khiến dân tình càng thêm xôn xao về hành động của thành viên 2NE1. Nhiều người cho rằng Park Bom đang bày tỏ tình cảm yêu mến dành cho Lee Min Ho với tư cách fan và thần tượng. Qua chia sẻ của Park Bom, có thể thấy Lee Min Ho đang là người gián tiếp tiếp thêm động lực cho nữ ca sĩ vượt qua giai đoạn bị bất ổn tâm lý. Song cũng có người cho rằng Park Bom đang làm phiền đến đồng nghiệp khi cứ liên tục réo tên, kéo anh vào cuộc sống của cô.

Park Bom đăng tâm thư hỏi thăm cuộc sống, bày tỏ sự nhớ nhung dành cho Lee Min Ho.

Tuy nhiên, không lâu sau cô đã xóa đi. Động thái của thành viên nhóm 2NE1 gây bàn tán xôn xao trên MXH.

Park Bom gây tranh cãi vì liên tục "làm phiền" Lee Min Ho

Hành vi dăm bữa nửa tháng lại "gọi hồn" Lee Min Ho một cách kỳ lạ của Park Bom nổ ra từ cuối 9/2024. Khi đó, trên Instagram cá nhân của Park Bom bất ngờ xuất hiện hình ảnh nữ ca sĩ cùng Lee Min Ho. Hình ảnh này còn được thành viên nhóm 2NE1 chú thích là "1 người chồng thực sự", khiến cộng đồng mạng náo loạn và không ngừng đồn đoán về mối quan hệ của 2 ngôi sao. Sau đó, công ty quản lý của Park Bom cho biết sẽ xóa bài đăng và giải thích về tình huống gây tranh cãi rằng: "Park Bom gần đây đang xem bộ phim The Heirs và rất thích nhân vật của Lee Min Ho. Vì vậy cô ấy đã đăng bài viết đó".

Những tưởng mọi chuyện chỉ có thế, nhưng không, 4 tháng sau, Park Bom lại tiếp tục khiến Lee Min Ho rơi vào tình huống khó xử, dính thị phi từ trên trời rớt xuống. Nữ idol lập liên tiếp 3 tài khoản MXH mới. Và vào ngày 13/2/2025 cô đăng loạt ảnh của Lee Min Ho, đồng thời gọi tài tử là "ông xã". Động thái của Park Bom khiến tin đồn cô hẹn hò nam diễn viên sinh năm 1987 một lần nữa gây dậy sóng showbiz Hàn.

Park Bom hết gọi Lee Min Ho là "chồng", lại đăng ảnh về tài tử hàng đầu lên mạng xã hội khiến ai cũng khó hiểu.

Trước những đồn đoán của công chúng về mối quan hệ tình ái với thành viên 2NE1, công ty quản lý Lee Min Ho phải lên tiếng đính chính rằng nam diễn viên không hẹn hò với Park Bom. Trả lời Starnews, đại diện MYM Entertainment cho biết: "Lee Min Ho không hề quen biết Park Bom, tin đồn hẹn hò hoàn toàn vô căn cứ". Trong khi đó, công ty quản lý của Park Bom lại tuyên bố rằng mạng xã hội là không gian cá nhân của nghệ sĩ, nên họ không thể xác minh được ý định của nghệ sĩ dưới trướng trong các bài đăng cô gọi Lee Min Ho là "chồng". Nhưng dựa trên những sự việc trước đây, công ty cho rằng Park Bom đăng bài chỉ vì quá hâm mộ Lee Min Ho.

Công ty quản lý Lee Min Ho phải lên tiếng đính chính rằng nam diễn viên không hẹn hò với Park Bom. Dù vậy, Park Bom vẫn không dừng lại những hành vi kỳ lạ.

Sau khi Lee Min Ho bác bỏ tin đồn hẹn hò, Park Bom có động thái đáp trả gây xôn xao. Trên trang cá nhân nhân, nữ ca sĩ than thở: "Tôi thực sự cô đơn. Lee Min Ho đã yêu cầu tôi đăng những tin nhắn đó. Bây giờ tôi xác nhận rằng tôi đang độc thân" . Dù xác nhận độc thân nhưng việc cô vẫn nhắc đến Lee Min Ho, đã làm dấy lên nghi vấn 2 ngôi sao thực sự có mối quan hệ thân mật nhưng cuối cùng Park Bom bị nhà trai ruồng bỏ.

Im ắng tới tháng 9/2025, Park Bom lại nhắc tới Lee Min Ho khiến công chúng vô cùng ngán ngẩm. Cụ thể, nữ ca sĩ đăng một số hình ảnh selfie của mình lên Instagram, kèm theo hashtag #ParkBom #LeeMinHo. Vào ngày 5/10.2025, Park Bom hủy theo dõi toàn bộ thành viên nhóm 2NE1 gồm CL, Dara, Minzy trên MXH và chỉ giữ lại tài khoản của Lee Min Ho. Đến ngày 15/11/2025, Park Bom hứng bão chỉ trích diện rộng vì đăng bức ảnh Lee Min Ho cởi trần mát mẻ, ghép với hình ảnh của cô.

Nữ idol còn đăng ảnh ghép của cô với Lee Min Ho. Trong hình, nam thần họ Lee đang cởi trần, ngồi trên ghế sofa. Hành động của Park Bom khiến dân tình phẫn nộ vì có thể khiến Lee Min Ho dính tin đồn tiêu cực.

Trên MXH, động thái của Park Bom bị người hâm mộ Lee Min Ho chỉ trích dữ dội, cho rằng nữ ca sĩ đang quấy rối tài tử đình đám và yêu cầu cô buông tha cho thần tượng của mình. Dân tình cũng cho rằng nếu yêu thích nam đồng nghiệp, Park Bom cũng không cần thiết bày tỏ tình cảm theo cách gây tranh cãi như vậy. Park Bom và Lee Min Ho đều là người nổi tiếng nên hành động đang làm của cô chắc chắn làm dấy lên tin đồn hẹn hò, từ đó đẩy đối phương vào những bàn tán, nghi vấn tiêu cực không đáng có.