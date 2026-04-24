Nam ca sĩ cứu sống cô gái tại lễ hội té nước

Mới đây, Hong Seok Cheon đã đăng tải một video lên mạng xã hội với chú thích "Tai nạn trong lễ hội Songkran ở Bangkok. An toàn là trên hết”. Video cho thấy nghệ sĩ xứ Hàn đang đỡ một người phụ nữ bị ngã quỵ trong lễ hội, sau đó cùng những người đi cùng cô di chuyển qua đám đông đến nơi an toàn. Phản ứng bình tĩnh và giúp đỡ của anh đã thu hút sự chú ý của người xem.

Hong Seok Cheon cho biết anh tham gia lễ hội năm nay với tư cách là DJ khách mời. Trong lúc đang tận hưởng không khí lễ hội cùng bạn bè, anh phát hiện một phụ nữ người Thái Lan bị ngất xỉu do sốc rượu và hạ thân nhiệt. Rất may nhờ sự can thiệp nhanh chóng của Hong Seok Cheon nên sự việc đã không dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Hong Seok Cheon đăng video giải cứu cô gái bị ngất ở Thái Lan. Clip: Instagram

Hong Seok Cheon (quần đùi đỏ) phát hiện ra cô gái bị ngất nên đã vội vàng chạy tới giúp. Ảnh: Instagram

Qua sự việc này, Hong Seok Cheon cũng đưa ra lời cảnh báo về sự nguy hiểm tại các lễ hội lớn. Anh nhấn mạnh rằng việc nhảy múa, hò hét trong tình trạng say xỉn và bị dội nước lạnh suốt thời gian dài rất dễ dẫn đến hạ thân nhiệt đột ngột và xảy ra tình huống nguy hiểm. "Tuổi trẻ rất đẹp, nhưng hãy hành động có trách nhiệm. Tin tức cho biết năm nay đã có 191 người tử vong và hàng trăm người bị thương, phần lớn do tai nạn giao thông hoặc lạm dụng rượu bia, chất kích thích" - anh viết.

Cuối bài viết, anh không quên để lại một câu đùa hóm hỉnh: "Không biết cô gái người Thái đó có biết tôi là Hong Seok Cheon không nhỉ?". Hành động nhanh chóng, kịp thời cứu người của Hong Seok Cheon đã nhận được "cơn mưa" lời khen của cư dân mạng khắp châu Á.

May mắn là không xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: Instagram

Songkran là lễ hội té nước và cũng là Tết cổ truyền mừng năm mới của Thái Lan, diễn ra hàng năm từ ngày 13 đến 15/4. Lễ hội mang ý nghĩa gột rửa những điều không may của năm cũ, cầu chúc may mắn, hạnh phúc cho năm mới thông qua hành động té nước, cùng với đó là các nghi thức truyền thống như viếng chùa và tôn kính người lớn tuổi. Ngày nay, Songkran đã mở rộng thành một lễ hội đường phố quy mô lớn với súng nước và xe cứu hỏa. Năm 2023, Songkran được ghi vào danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể của UNESCO.

Trong khi đó, Hong Seok Cheon là một trong những nhân vật đặc biệt nhất của làng giải trí Hàn Quốc. Không chỉ là một diễn viên, nghệ sĩ hài tài năng, anh còn được biết đến như một biểu tượng của lòng can đảm và là người tiên phong phá vỡ những định kiến khắt khe tại xứ sở Kim Chi.

Sự nghiệp của Hong Seok Cheon là một biểu đồ hình sin đầy kịch tính. Những năm cuối thập niên 1990, anh là gương mặt phủ sóng truyền hình qua các chương trình tạp kỹ và bộ sitcom đình đám Three Guys and Three Girls. Lối diễn duyên dáng, hài hước giúp nghệ sĩ sinh năm 1971 chiếm trọn tình cảm của khán giả.

Cú sốc xảy đến vào năm 2000, khi Hong Seok Cheon trở thành nghệ sĩ nổi tiếng đầu tiên tại Hàn Quốc công khai là người đồng tính. Vào thời điểm đó, xã hội Hàn Quốc cực kỳ bảo thủ, khiến anh ngay lập tức bị các đài truyền hình "cấm cửa", các hợp đồng bị hủy bỏ và đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận.

Hong Seok Cheon là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên công khai là người đồng tính. Ảnh: Instagram

Thay vì bỏ cuộc, Hong Seok Cheon lấn sân sang kinh doanh và trở thành "ông trùm" nhà hàng tại Itaewon. Sau nhiều năm nỗ lực, sự chân thành và bền bỉ của anh đã làm lay động công chúng. Anh trở lại màn ảnh với các vai diễn ấn tượng và là "bậc thầy" dẫn dắt các chương trình talkshow nổi tiếng, đặc biệt là các chương trình về xu hướng và đời sống giới trẻ.

Đằng sau vẻ ngoài lạc quan, vui vẻ, đời tư của Hong Seok Ceeon chứa đựng nhiều câu chuyện cảm động. Năm 2008, anh khiến công chúng ngưỡng mộ khi quyết định nhận nuôi hai người con của chị gái (một trai, một gái) sau khi chị ly hôn, đổi họ của các con sang họ của mình để bảo vệ và chăm sóc chúng như con ruột.

Trong giới giải trí, anh được mệnh danh là "ông chú quốc dân" mà các idol trẻ tin tưởng tìm đến để xin lời khuyên. Hong Seok Cheon nổi tiếng với "mắt nhìn người" cực chuẩn, thường xuyên tiên đoán và hỗ trợ những gương mặt mới triển vọng. Tính đến năm 2026, Hong Seok Cheon vẫn duy trì phong độ là một nghệ sĩ đa năng. Anh tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ cộng đồng LGBTQ+ và tiếp tục phát triển chuỗi kinh doanh ẩm thực của mình, đồng thời là một YouTuber có sức ảnh hưởng lớn.

Hong Seok Cheon là nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn ở Hàn Quốc. Ảnh: Instagram

