Đối thủ lớn nhất của Trang Pháp đẹp từ bé đến lớn: 14 tuổi đã là hoa khôi học đường, được đại gia theo đuổi suốt nhiều năm

Mặc dù khả năng hát nhảy còn gây nhiều tranh cãi nhưng không thể nghi ngờ Lý Tiểu Nhiễm đang là chị đẹp được chú ý nhiều nhất trong show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng hiện nay. Thậm chí, màn trình diễn bị đánh giá là “tệ nhất trong lịch sử chương trình” do đội của Lý Tiểu Nhiễm thể hiện còn “hot thoát vòng” từ Trung sang Việt. Điều này đã khiến nữ diễn viên Không Kịp Nói Yêu Em đứng đầu BXH của chương trình sau Công diễn 1 và là đối thủ lớn nhất của Trang Pháp nếu muốn chinh phục ngôi Quán quân.

Trang QQ cho rằng, một trong những yếu tố chủ chốt tạo nên độ hot của Lý Tiểu Nhiễm là nhan sắc xinh đẹp rạng ngời, bất chấp tuổi tác. Dù đã ở tuổi 50, người đẹp này vẫn giữ được trạng thái như thiếu nữ đôi mươi, làn da trắng đến phát sáng và nụ cười tươi tắn, đầy cuốn hút. Điều đáng nói là dường như Lý Tiểu Nhiễm không hề có lúc nào thất thủ về ngoại hình cả. Cô đẹp từ nhỏ đến lớn, từ Hoa khôi trường Học viện Vũ đạo Bắc Kinh đến mỹ nhân nức tiếng trên màn ảnh Hoa ngữ hôm nay.

Lý Tiểu Nhiễm sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, gia giáo, bố là phi công, mẹ là bác sĩ, được cưng chiều như công chúa trong nhà. Từ nhỏ, Lý Tiểu Nhiễm đã gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp tựa búp bê. Cô được bố mẹ đưa đi học khiêu vũ từ nhỏ, 10 tuổi đã thi vào trường trung học trực thuộc Học viện Vũ đạo Bắc Kinh. Thế nhưng, Lý Tiểu Nhiễm chẳng mấy yêu thích môn nghệ thuật này. Cô tiết lộ, thuở còn ngồi trên ghế nhà trường, cô khá lười biếng, thậm chí còn từng chủ động đề xuất muốn thôi học nhưng được giáo viên tận tình ngăn cản.

Theo nữ diễn viên Trần Số - bạn học cùng trường với Lý Tiểu Nhiễm chia sẻ, người đẹp Khánh Dư Niên từ nhỏ chưa biết xấu là gì, mới 14 tuổi đã là hoa khôi học đường, dễ dàng hớp hồn người khác từ cái nhìn đầu tiên.

Chính vì lý do này, Lý Tiểu Nhiễm đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn đình đám Trương Nghệ Mưu, được “quốc sư” Cbiz mời tham gia bộ phim Đèn Lồng Đỏ Treo Cao . Tuy nhiên, Lý Tiểu Nhiễm đã từ chối vì không tự tin vào diễn xuất của bản thân, bỏ lỡ một tác phẩm kinh điển trên màn ảnh. Thế nhưng có lẽ Lý Tiểu Nhiễm có duyên nợ với ngành phim ảnh, nên sau cùng, cô vẫn dấn thân vào sự nghiệp diễn xuất.

Trang QQ cho biết, năm 17 tuổi, sau khi tốt nghiệp Học viện Vũ đạo Bắc Kinh, Lý Tiểu Nhiễm được sắp xếp đến làm việc tại Đoàn ca múa Phương Đông, trở thành một diễn viên múa. Tuy nhiên, sau một năm làm việc ở đây, người đẹp chủ động nghỉ việc vì không tìm thấy niềm vui trong công việc.

Tiếp đó, Lý Tiểu Nhiễm có một quãng thời gian vô cùng thoải mái, thỏa sức chơi game, hẹn hò, đến khi tiêu hết sạch tiền tiết kiệm. Không còn cách nào khác, ở tuổi 20, cô góp mặt trong bộ phim truyền hình đầu tay, chính thức bước chân vào showbiz.

Lý Tiểu Nhiễm tham gia nhiều bộ phim như Như Sương Như Mưa Lại Như Gió, Lưu Lạc Thiên Nhai, Nghịch Thủy Hàn, Đồng Thoại Paris, Không Kịp Nói Yêu Em … và gây ấn tượng mạnh mẽ với công chúng. Với nhan sắc xinh đẹp và lối diễn xuất tự nhiên, cô “cân” được đủ các thể loại phim, từ cổ trang, dân quốc đến hiện đại. Đặc biệt, Lý Tiểu Nhiễm được đánh giá là rất hợp với những vai diễn bi kịch, nhiều thương cảm. Thậm chí, giới truyền thông còn gọi cô là “bạch nguyệt quang của dòng phim dân quốc” vì vai diễn tiểu thư Doãn Tĩnh Uyển quá đỗi thành công trong Không Kịp Nói Yêu Em.

Ở tuổi ngoài 40, sự nghiệp của Lý Tiểu Nhiễm một lần nữa nở hoa khi hóa thân thành công chúa đẹp nhất Khánh Dư Niên. Hay như giờ đây, dù đã 50 tuổi, nữ diễn viên vẫn xinh đẹp tỏa sáng trong show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng , khiến netizen phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Điều đáng nói là Lý Tiểu Nhiễm không bị cuốn theo xu hướng “phải trắng, phải gầy” của showbiz Hoa ngữ. Trong khi nhiều đồng nghiệp khốn khổ siết cân thì cô vẫn tự tin chia sẻ mình là thành viên của hội người lười, chỉ thích ăn xong rồi nằm. Không biết là thật hay đùa nhưng điều này khiến netizen vô cùng thích thú và ngưỡng mộ trước dung nhan bất bại với thời gian của Lý Tiểu Nhiễm.

Cũng nhờ visual đỉnh cao này, Lý Tiểu Nhiễm khiến biết bao “ông lớn” phải say mê, thậm chí có doanh nhân sẵn sàng bỏ ra 4 năm để miệt mài theo đuổi. Thế nhưng, người đẹp này lại khá lận đận trong tình duyên, gặp phải những “cờ đỏ” í ẹ, khiến cô nhiều lần bị đe dọa tính mạng, bị giày vò cả về thể xác và tinh thần.

Mãi đến năm 2014, cuộc đời của Lý Tiểu Nhiễm mới bước sang trang mới khi đăng ký kết hôn với đại gia Từ Giai Ninh. Trang QQ cho biết, Lý Tiểu Nhiễm và Từ Giai Ninh đã quen biết từ năm 1998 và xây dựng friendzone cực kỳ bền vững.

Vị đại gia này rơi vào lưới tình với Lý Tiểu Nhiễm và chờ đợi suốt nhiều năm mới chinh phục được trái tim người đẹp. Đến năm 2015, cặp đôi tổ chức hôn lễ thế kỷ với sính lễ 500 triệu NDT (1.884 tỷ đồng) và nhẫn kim cương 12 carat. Sau khi thành vợ người ta, Lý Tiểu Nhiễm có quãng thời gian vô cùng hạnh phúc bên người chồng doanh nhân dù vẫn chưa có con cái.

Tuy nhiên, gần đây có thông tin cho biết công ty của chồng Lý Tiểu Nhiễm gặp một số vấn đề về thuế, Từ Giai Ninh cũng nhiều lần bị bắt gặp cặp kè với những người mẫu trẻ ở hộp đêm, khiến dân tình suy đoán cuộc hôn nhân của Lý Tiểu Nhiễm chẳng hề như mơ.

