Nam diễn viên bỏ vợ đại gia dính phốt trốn thuế 26 tỷ: Ôm con ra nước ngoài lánh nạn, thành kẻ trắng tay sau 1 đêm

Sáng 24/4, tờ Yahoo News đưa tin, nam diễn viên kiêm ca sĩ đình đám Nhật Bản Keiji Kuroki (cựu thành viên nhóm nhạc Exile) hiện đang trong quá trình tiến hành ly hôn nữ đại gia Reika Miyazaki kém 8 tuổi. Nguồn cơn của mọi chuyện xuất phát từ scandal trốn thuế 157 triệu yên (26 tỷ đồng) gây chấn động dư luận xứ sở hoa anh đào của Reika. Được biết, ngay sau khi bê bối nổ ra, Keiji Kuroki đã vội vã đưa con sang Hawaii để tránh bão dư luận. Trên Instagram cá nhân, nam tài tử 8X sau đó cũng khẩn trương xóa sạch những hình ảnh tình tứ với bà xã đại gia.

Sau khi vừa từ Hawaii trở về Nhật Bản, Keiji Kuroki cũng đã bị Reika Miyazaki đề nghị chia tay. Theo Yahoo News, cựu thành viên nhóm Exile hiện đang lâm vào tình cảnh không thể gặp mặt các con.

1 nguồn tin thân cận cho biết, chính miệng Keiji Kuroki đã than thở rằng: “Tôi mất tất cả rồi, trong tay không còn lấy 1 đồng”. Ngoài ra, ký giả của Yahoo News cũng nhận định: “Keiji Kuroki nhiều khả năng phải rời khỏi vị trí đại diện trong công ty của vợ. Trước đây, nam ngôi sao trợ giúp cho việc kinh doanh của bà xã. Nhưng bây giờ, anh ấy không chỉ mất đi gia đình mà còn mất luôn cả công việc”. Nguồn tin của tờ Josei Seven Plus còn gây xôn xao khi tiết lộ thêm, Keiji Kuroki hiện đã rời bỏ cuộc sống xa hoa tại Tokyo để trở về quê nhà Kyushu sinh sống.

Keiji Kuroki toang với doanh nhân Reika Miyazaki, tan mộng làm chồng đại gia. Ảnh: Yahoo News

Trước đó, Keiji Kuroki - Reika Miyazaki từng để lộ ra hàng loạt dấu hiệu rạn nứt. Còn nhớ, trong khi phiên tòa đầu tiên xét xử vụ Reika Miyazaki trốn thuế diễn ra vào giữa tháng 3, nữ đại gia này đã thừa nhận các cáo buộc. Đúng vào thời điểm đó, Keiji Kuroki đã xóa gần như toàn bộ ảnh chụp chung với bà xã trên Instagram. Chưa dừng lại ở đó, anh còn đăng story hình ảnh bình minh với dòng chữ “Sự bắt đầu của 1 ngày mới” giống như đang ám chỉ tới việc chia tay vợ đại gia để bước sang chương mới của cuộc đời.

Tới tháng 4, Reika Miyazaki chia sẻ lên mạng nhiều video về cuộc sống thường ngày. Và công chúng nhanh chóng nhận ra trong loạt clip này, chỉ có cô và các con lên hình, tuyệt nhiên không thấy sự hiện diện của Keiji Kuroki.

Nam diễn viên Keiji Kuroki lặng lẽ xóa hết ảnh tình tứ bên Reika Miyazaki sau khi cô dính phốt trốn thuế. Ảnh: IGNV

Giữa lúc truyền thông Nhật rầm rộ loan tin Keiji Kuroki - Reika Miyazaki rục rịch ly hôn, doanh nhân Yuji Tanaka (chồng cũ của Reika) đã nhanh chóng có động thái “đổ thêm dầu vào lửa”. Trên mạng xã hội X, Yuji Tanaka tỏ ra hả hê, tranh thủ châm chọc Keiji Kuroki - Reika Miyazaki: “Tôi đã sớm đoán trước được kết cục của 2 người đó rồi nè. Những kẻ cứ thích khoe khoang tình cảm nồng cháy trên mạng xã hội thường là những kẻ mất bình tĩnh mà. Giờ thì tôi lo lắng cho các con của mình hơn! Hy vọng cô ta (Reika) cũng sẽ tự kiểm điểm bản thân về việc không cho các con gặp tôi. Mong rằng trong tháng 6 này, tôi sẽ được gặp các con theo đúng như phán quyết từ phía tòa án”. Được biết, Yuji Tanaka - Reika Miyazaki đã có 2 người con chung khi còn ở bên nhau.

Keiji Kuroki từng là thành viên của nhóm nhạc quốc dân Exile tại Nhật Bản. Trong thời hoàng kim của sự nghiệp, anh còn tích cực tham gia diễn xuất ở nhiều bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh bên cạnh các hoạt động ca hát.

Tới tháng 12/2021, Keiji Kuroki bất ngờ tuyên bố kết hôn với doanh nhân Reika Miyazaki. Sau đó gần 1 năm, anh đột ngột thông báo giải nghệ để tập trung dành thời gian giúp đỡ cho sự nghiệp kinh doanh của bà xã. Nhưng tới nay, nam nghệ sĩ được cho là đã mất tất cả sau khi chia tay vợ doanh nhân.

Từng có sự nghiệp huy hoàng nhưng không ngờ được rằng Keiji Kuroki giờ đây lâm cảnh trắng tay. Ảnh: Yahoo News

Nguồn: Yahoo News