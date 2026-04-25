Nhan sắc hoa khôi cưới đại gia "nghèo nhất trong số những người theo đuổi", giờ ở biệt thự 200 tỷ

Thu Hương từng là biểu tượng nhan sắc nổi bật của thập niên 1990 khi đăng quang Hoa khôi Thể thao năm 1995. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, cô còn ghi dấu ấn qua bộ phim "Cô thư ký xinh đẹp" trên màn ảnh Việt.
Sau ánh hào quang nghệ thuật, Thu Hương chuyển hướng sang kinh doanh và trở thành nữ doanh nhân thành đạt. Cô từng đảm nhiệm vai trò MC các chương trình nổi tiếng như "Phụ nữ thế kỷ 21" hay "Làm giàu không khó".
Không chỉ thành công trong sự nghiệp, người đẹp còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng doanh nhân và hai con trai. Gia đình cô hiện sống trong biệt thự sang trọng có trị giá lên đến 200 tỷ đồng ở TP.HCM
Ít ai biết rằng trước khi kết hôn, Thu Hương từng có không ít đại gia theo đuổi. Cô từng tiết lộ với Vietnamnet: "Năm tôi 25 tuổi, nhiều đại gia tiếp cận nhưng tôi vẫn sợ 'ế' vì không yêu được ai".
rải qua mối tình kéo dài 5 năm với một phi công nhưng tan vỡ vì sự kiểm soát, người đẹp trở nên thận trọng hơn trong chuyện tình cảm. Cô cho rằng tình yêu cần sự tự do và tôn trọng, không thể đánh đổi bằng vật chất.
Thu Hương quan niệm cưới chồng là phải lấy người mình yêu. Với cô, tiêu chuẩn không phải là giàu có mà là sự hài hòa giữa ngoại hình, trí tuệ và cảm xúc.
Điều khiến nhiều người bất ngờ là cô lại lựa chọn người "nghèo nhất trong số những người theo đuổi". Chính Thu Hương hài hước nói: "Chồng tôi là người nghèo nhất trong tất cả chàng trai theo đuổi tôi".
Cặp đôi gặp nhau lần đầu tại Huế, khi chồng cô đang làm giám đốc tài chính cho một công ty nội thất. Ngay từ lần gặp đầu tiên, cô đã nhận ra đối phương là hình mẫu lý tưởng: đẹp trai, thông minh và hài hước.
Dù ban đầu e ngại vì vẻ ngoài “đào hoa” của chồng, nhưng theo thời gian, Thu Hương nhận ra giá trị thực sự nằm ở sự đồng điệu và thấu hiểu. Cuộc hôn nhân của họ kéo dài gần hai thập kỷ và ngày càng bền chặt.
Ở tuổi U50, Thu Hương vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung và phong thái cuốn hút nhờ lối sống kỷ luật và tinh thần tích cực. Nhiều khán giả nhận xét rằng cô gần như không thay đổi nhiều so với thời đóng "Cô thư ký xinh đẹp".