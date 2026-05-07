Bức ảnh trị giá 518 tỷ đồng của Lisa ở Met Gala

Met Gala xứng danh bữa tiệc thời trang số 1 thế giới, không chỉ ở phương diện trang phục, khách mời, danh tiếng mà còn cả ở lợi ích nó mang lại. Vào ngày 7/5, chuyên trang thống kê Lefty đã công bố top 10 ngôi sao có EMV (chỉ số giá trị truyền thông) cao nhất sự kiện năm nay.

Không ai khác, đó chính là em út BLACKPINK Lisa. Màn xuất hiện của Lisa tại Met Gala năm nay đã đem về cho sự kiện đến 19,7 triệu USD (518 tỷ đồng) giá trị truyền thông. Con số này giúp cô vượt qua hàng loạt siêu sao quốc tế như Kylie Jenner, Hailey Bieber, Sabrina Carpenter... để trở thành nghệ sĩ có sức ảnh hưởng truyền thông lớn nhất tại sự kiện.

Lisa là ngôi sao có giá trị truyền thông cao nhất Met Gala năm nay. Ảnh: X

Thương hiệu Robert Wun mà Lisa mặc cũng cũng dẫn đầu bảng xếp hạng thương hiệu với 31 triệu USD (815 tỷ đồng) EMV, trong đó riêng Lisa đóng góp gần 20 triệu USD. Lisa thống trị cả về độ lan tỏa trên Instagram và các nền tảng khác, chứng tỏ sức hút cá nhân và fanbase toàn cầu của cô. Đây cũng không phải lần đầu nữ idol đạt được thành tích ấn tượng như vậy. Năm ngoái, Lisa đã giúp Louis Vuitton dẫn đầu EMV. Hai năm liên tiếp, cô và thương hiệu cô đại diện đều thống trị bảng xếp hạng, đây là một kỷ lục hiếm thấy.

Đây là thành tích cực kỳ đáng chú ý nếu đặt trong bối cảnh Met Gala vốn là sân chơi của những tên tuổi quyền lực nhất Hollywood và giới thời trang quốc tế. Việc một nghệ sĩ Kpop đạt lượng giá trị truyền thông dẫn đầu cho thấy tầm ảnh hưởng toàn cầu của Lisa hiện đã vượt khỏi phạm vi âm nhạc để trở thành biểu tượng văn hóa – thời trang thực thụ.

Ảnh: Getty Images

Lisa đại náo Met Gala năm nay với thiết kế độc đáo. Ảnh: Getty Images

Quả thật, Lisa là 1 trong những gương mặt ấn tượng nhất Met Gala năm nay. Cô như một tác phẩm nghệ thuật sống hơn là một khách mời thảm đỏ thông thường. Bộ trang phục của Lisa đến từ thương hiệu Robert Wun, là một chiếc váy sheer trắng mỏng manh, được thêu tay hơn 66.960 viên pha lê Swarovski, mất gần 2.860 giờ để hoàn thành. Điểm nhấn đặc biệt là đôi tay điêu khắc 3D được scan trực tiếp từ cánh tay thật của Lisa, lấy cảm hứng từ điệu múa truyền thống Thái Lan, nâng một lớp voan dài phía trên đầu – tạo hiệu ứng như một bức tượng sống, tác phẩm điêu khắc di động.

Thiết kế không chỉ tôn vinh chủ đề “Fashion Is Art” mà còn khéo léo lồng ghép bản sắc văn hóa Thái Lan của Lisa, kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật đương đại và di sản Á Đông. Cô kết hợp trang sức Bulgari sapphire và diamond cao cấp, tạo tổng thể angelic, ethereal nhưng đầy sức hút mạnh mẽ. Nhiều tờ báo lớn như Vogue, Elle, People… đều ca ngợi Lisa này là một trong những nhân vật nổi bật nhất đêm tiệc.

Ảnh: Getty Images

Thiết kế tinh xảo mô phỏng cánh tay của Lisa với điệu múa truyền thống Thái Lan. Ảnh: Getty Images

Điều khiến tạo hình này được bàn tán nhiều không chỉ là độ đẹp, mà là thái độ thời trang phía sau nó. Lisa không chọn một chiếc váy “an toàn” để chiều lòng số đông. Cô lựa chọn thiết kế độc đáo, xứng danh là biểu tượng thời trang, kiêm idol đầu tiên góp mặt trong hội đồng host của Met Gala.

Nhiều tạp chí thời trang lớn như Vogue nhận định Lisa đang ở giai đoạn bùng nổ mạnh nhất trong sự nghiệp quốc tế: từ âm nhạc, thời trang cho đến điện ảnh. Sau sân khấu solo ở Coachella và vai diễn trong The White Lotus , Met Gala tiếp tục là minh chứng cho việc Lisa đang trở thành gương mặt châu Á có độ nhận diện mạnh nhất trong giới thời trang xa xỉ hiện nay.

Từ một idol Kpop, Lisa giờ đây đã là ngôi sao đột phá có tầm ảnh hưởng khắp thế giới. Việc đứng chung hàng ngũ trong Ủy ban Tiếp đón cùng những cái tên như Beyoncé hay Anna Wintour cho thấy Lisa đã thực sự trở thành một biểu tượng văn hóa toàn cầu. Bất cứ món đồ nào Lisa diện, dù là trang phục cao cấp hay phụ kiện nhỏ nhất, đều ngay lập tức trở thành mục tiêu săn đón và thường xuyên rơi vào tình trạng "cháy hàng" trên toàn thế giới. Cô đóng vai trò quan trọng trong việc đưa thẩm mỹ Á Đông vào dòng chảy thời trang cao cấp thế giới một cách tinh tế và đầy quyền lực.

Ảnh: Getty Images

Lisa còn nằm trong hội đồng host của Met Gala năm nay. Ảnh: Getty Images

Nguồn: Lefty