1 ông già liên tục tiếp cận Lisa (BLACKPINK) ở bàn tiệc Met Gala, lai lịch thế nào mà được kéo ghế ngồi chung mâm

"Oscar thời trang" Met Gala 2026 đã kết thúc nhưng dư âm vẫn còn cực hot trên mạng xã hội. Diện mạo của dàn sao, những tương tác và cả câu chuyện hậu trường, bên lề đều được dân tình bàn tán rôm rả. Nhiều fan đã liên tục bình luận về việc có 1 "ông già" tiếp cận Lisa (BLACKPINK) ở bữa tiệc Met Gala.

Nhưng hóa ra, đó chính là nam ca sĩ đình đám Bad Bunny. Tại Met Gala, anh đã hóa thân thành ông già và thu hút được rất nhiều sự chú ý. Khi đến phần dự tiếc, Bad Bunny cứ liên tục sang bàn của Lisa để trò chuyện nhiều đến mức Eva Chen (giám đốc quan hệ đối tác thời trang tại Instagram) đăng story tag hẳn 2 ngôi sao và đùa rằng: “Ông già lớn tuổi này cứ đi tới bàn tụi tôi bắt chuyện hoài". Cuối cùng, Bad Bunny kéo ghế ngồi sát Lisa và họ cùng nhau trò chuyện rôm rả.

Eva Chen đăng khoảnh khắc "ông già" Bad Bunny tiếp cận Lisa tại Met Gala. Ảnh: Instagram

Nam ca sĩ kéo ghế ngồi cạnh mỹ nhân BLACKPINK. Ảnh: Instagram

Họ trông rất vui vẻ bên nhau. Ảnh: Instagram

Màn tương tác giữa 2 ngôi sao Mỹ - Á khiến cư dân mạng phát sốt. Đây không phải lần đầu tiên Bad Bunny và Lisa gặp mặt. Vào tháng 3 vừa qua, Lisa đã tham dự đêm diễn đặc biệt Billions Club Live do Spotify tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản và "quẩy" theo nhạc Bad Bunny. Cô còn cùng "ông hoàng Latin Trap" chụp ảnh thân thiết trong hậu trường. Với tình bạn chớm nở này, nhiều fan kỳ vọng Bad Bunny và Lisa sẽ có màn hợp tác trong âm nhạc, tạo nên những tác phẩm hay trong thời gian tới.

Lisa và Bad Bunny vốn quen thân từ trước. Ảnh: Instagram

Bad Bunny có tên thật là Benito Antonio Martínez Ocasio, sinh năm 1994 và được mệnh danh là "Ông hoàng nhạc Latin Trap". Nhìn vào hào quang rực rỡ và sự tự tin hiện tại, ít ai ngờ rằng Bad Bunny từng có xuất phát điểm vô cùng khiêm tốn. Năm 2013 - 2016, khi đó anh chỉ là một cậu sinh viên ngày ngày miệt mài đăng tải những bản nhạc tự sáng tác lên nền tảng SoundCloud. Năm 2016, ca khúc Diles đã bất ngờ thu hút sự chú ý của DJ Luian, giúp anh có được bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên. Ngay sau đó, bản hit Soy Peor chính thức ra đời, không chỉ đưa tên tuổi anh trở thành ngôi sao mới của dòng nhạc Latin Trap mà còn đặt những viên gạch đầu tiên cho sự thống trị của nhạc rap tiếng Tây Ban Nha trên bản đồ âm nhạc thế giới.

Rồi từng bước, anh đạt được những thành công và tạo nên chuỗi những kỷ lục vô tiền khoáng hậu, liên tục phá vỡ mọi quy chuẩn của ngành công nghiệp âm nhạc. Hiện tại, Bad Bunny đã chính thức đứng vào hàng ngũ những huyền thoại với kho tàng giải thưởng đồ sộ. Tính đến tháng 3/2026, anh sở hữu 6 giải Grammy và 17 giải Latin Grammy, cùng với 16 giải Billboard Music Awards. Đáng chú ý nhất chính là chiến thắng lịch sử tại lễ trao giải Grammy tháng 2/2026 vừa qua, khi siêu phẩm Debí Tirar Más Fotos giành giải Album của năm. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một album tiếng Tây Ban Nha chiến thắng hạng mục cao quý nhất tại Grammy, phá vỡ hoàn toàn rào cản ngôn ngữ. Bên cạnh đó, album còn được vinh danh ở hạng mục Best Música Urbana Album, trong khi ca khúc EoO mang về giải Best Global Music Performance.

Bad Bunny là "Ông hoàng nhạc Latin Trap". Ảnh: Instagram

Đặc biệt, sức ảnh hưởng của Bad Bunny đã chạm tới đỉnh điểm khi anh "đốt cháy" sân khấu Super Bowl LX diễn ra vào ngày 8/2/2026. Màn trình diễn kéo dài 13 phút bùng nổ cùng dàn khách mời Lady Gaga và Ricky Martin đã xác lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu với 4,1 tỷ lượt xem toàn cầu. Bad Bunny đã biến sân vận động Levi's thành một "Puerto Rico thu nhỏ", lồng ghép khéo léo những thông điệp về quyền nhập cư và chủ quyền văn hóa.

Bad Bunny tỏa sáng trên sân khấu Super Bowl. Ảnh: Instagram

Bỏ qua ý kiến trái chiều, 2026 vẫn là năm bùng nổ về mọi mặt của "anh Thỏ Hư". Bad Bunny đang chứng minh sức hút mãnh liệt qua khả năng bán vé "thần sầu". Các chuyến lưu diễn của anh luôn trong tình trạng cháy vé chỉ sau vài phút, đặc biệt là World's Hottest Tour từng đạt doanh thu cao nhất thế giới năm 2022. Hiện tại, anh đang thực hiện world tour Debí Tirar Más Fotos World Tour dự kiến kéo dài đến tháng 7/2026. Với tầm ảnh hưởng sâu rộng từ âm nhạc, thời trang cho đến tư duy bản sắc, Bad Bunny không chỉ là một ca sĩ, anh là biểu tượng của sự tự do và lòng tự hào Latin trong kỷ nguyên mới.

Tại Met Gala, anh hóa thân thành 1 ông già. Ảnh: Instagram

Nguồn: X