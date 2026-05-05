Sốc: Jisoo (BLACKPINK) bị tố lấy cắp quần áo

Nhà thiết kế Benjamin Voortmans, chủ sở hữu thương hiệu Judassime có trụ sở tại Antwerp, Bỉ đã công khai cáo buộc Jisoo (BLACKPINK) đánh cắp nhiều sản phẩm từ bộ sưu tập của họ. Trong một video đăng tải trên Instagram, Benjamin Voortmans trình bày chi tiết những gì đã xảy ra. 6 tháng trước, họ đã gửi một số sản phẩm cho Jisoo và ekip của cô ở Hàn Quốc để chuẩn bị cho buổi chụp ảnh bìa album. Buổi chụp ảnh liên tục bị hoãn lại, và từ đó đến nay những sản phẩm đó vẫn chưa được trả lại.

Benjamin Voortmans gay gắt: "Jisoo của BLACKPINK đã lấy trộm đồ của tôi! Đã 6 tháng kể từ khi tôi gửi rất nhiều thứ cho Jisoo và ekip của cô ấy ở Hàn Quốc để làm bìa album. 6 tháng trước, họ cứ liên tục hoãn ngày phát hành, họ không biết chuyện gì đang xảy ra. Và tôi đã nói, được rồi, cứ hoãn lại đi, nhưng hãy cho tôi biết khi nào đồ sẽ được gửi về vì tôi luôn chỉ cho mượn 1 đến 2 tuần, tối đa 1 tháng".

Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có ai phản hồi từ phía Jisoo phản hồi lại Benjamin Voortmans. 3 món đồ trong bộ sưu tập gần đây của họ vẫn còn mất tích. Nhà thiết kế mô tả chúng là món đồ quan trọng và đắt tiền. Họ đã thử các thủ tục pháp lý, gửi hóa đơn và hợp đồng đến nhưng ekip của Jisoo vẫn hoàn toàn im lặng.

"Đó là 3 món đồ rất quan trọng từ bộ sưu tập trước, có giá rất cao. Vì vậy, tôi đã kiện họ, gửi hóa đơn và hợp đồng, nhưng không ai hồi đáp… Nếu ai đó trong ekip tỉnh táo lại và gửi trả đồ của tôi… Tôi thậm chí không muốn quay phim nữa, mọi chuyện đã đi quá xa rồi, tôi chỉ muốn được gửi trả đồ đi, tôi không quan tâm cô ta có dùng đồ làm bìa album hay quay phim không" - Benjamin Voortmans nói.

Nhà thiết kế kết thúc video bằng lời kêu gọi hành động trực tiếp, yêu cầu người theo dõi gắn thẻ Jisoo và nhóm của cô cũng như chia sẻ video rộng rãi: "Hãy gắn thẻ Jisoo, ekip của cô ta và chia sẻ, vì tôi quá mệt mỏi với chuyện này rồi. Những món đồ của tôi rất quý giá, và tôi đang mất đi rất nhiều cơ hội vì chuyện này".

1 số nhà thiết kế khác cũng lên tiếng phàn nàn: "Y hệt luôn, cô ta đã giữ vài mẫu từ bộ sưu tập ra mắt của tôi từ cuối tháng 12 rồi", "Họ cũng giữ vài món của tôi luôn, họ cứ nói là buổi chụp hình bị hoãn lại, tôi không vội lấy lại đồ nhưng bài đăng và bình luận này làm tôi lo lắng quá", "Tôi được ekip của cô ấy liên lạc - họ nhờ tôi mang đồ latex của tôi từ Los Angeles đến Hàn Quốc để chụp ảnh bìa với Jisoo. Tôi thường cho thuê đồ nhưng họ nói là KHÔNG có ngân sách, rồi sau đó lại khoe khoang về độ nổi tiếng của cô ấy. Tôi mừng quá vì đã không cho họ mượn bất cứ thứ gì! Nếu không thì tôi đã mất hết đống đồ latex rồi Tôi có email từ nhóm đã nhắn tin cho tôi - tôi có thể chia sẻ với bạn nếu điều đó hữu ích! Rất nhiều lần họ 'mượn' đồ rồi làm hỏng hoặc không bao giờ trả lại, điều này khá phổ biến trong ngành. Tôi từ chối cho mượn bất cứ thứ gì mà không có phí thuê và hợp đồng. Tôi cũng lấy thông tin thanh toán của họ để có thể tính phí nếu đồ không được trả lại. Cho dù là ngôi sao hạng A hay không - không ai có thể tin tưởng được". Những bình luận này khiến tình hình càng trở nên bất lợi cho Jisoo.

Cho đến nay, chưa có bên nào lên tiếng công khai phản hồi về những cáo buộc này. Hiện tại, cư dân mạng đang chia sẻ câu chuyện, yêu cầu phía ekip của Jisoo lên tiếng làm rõ. Nhiều người cũng kêu gọi chưa chỉ trích nữ idol khi mọi chuyện chưa rõ ngọn ngành.

Thời gian gần đây, danh tiếng sạch scandal của Jisoo đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi bê bối của anh trai. Cụ thể, anh trai Kim Jung Hoon của cô bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc quấy rối tình dục 1 nữ streamer. Ngay sau đó, người tự xưng là vợ của Kim Jung Hoon đã đăng tải nhiều bằng chứng, tố cáo anh trai Jisoo bạo hành gia đình.

Nữ thần BLACKPINK sau đó đã phải lên tiếng chính thức về vụ việc. Trong tuyên bố, phía nữ idol làm rõ cô sống tự lập từ sớm, không biết gì về đời tư của anh trai, đồng thời không có chuyện người đàn ông này tham gia vào công ty Blissoo như tin đồn. Jisoo không cung cấp bất kỳ hỗ trợ tài chính hay pháp lý nào cho anh trai đó, và cũng không có kế hoạch cung cấp những hỗ trợ như vậy trong tương lai. Nhà báo Lee Jin Ho tiết lộ Jisoo đã cắt đứt với anh trai từ tháng 5/2025, khi Kim Jung Hoon bị tố cáo ẩn danh tội quay lén phụ nữ. Sau sự việc này, gia đình và Jisoo đã mất hoàn toàn lòng tin và về cơ bản là đã cắt đứt quan hệ. Vào thời điểm đó, Kim Jung Hoon thậm chí đã đổi số điện thoại, trốn tránh mọi người, biến mất và chỉ liên lạc qua VoiceTalk.

Kim Jisoo sinh năm 1995, ra mắt cùng BLACKPINK vào năm 2016. Trong nhóm, cô là chị cả và visual. Ngay từ khi mới ra mắt, cô đã nhanh chóng gây ấn tượng nhờ vẻ đẹp thanh lịch, khí chất sang trọng cùng giọng hát ấm áp và truyền cảm. Bên cạnh sự nghiệp cùng BLACKPINK, Jisoo cũng "bỏ túi" nhiều bản hit solo như Flower, Earthquake.

Ngoài âm nhạc, Jisoo còn hoạt động tích cực trong lĩnh vực diễn xuất, nổi bật với vai chính trong bộ phim truyền hình Snowdrop (2021), Boyfriend on Demand (2026) qua đó nhận nhiều lời khen về khả năng nhập vai tự nhiên. Cô cũng là đại sứ toàn cầu của Dior, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế, được công nhận là một trong những biểu tượng thời trang hàng đầu Kpop. Với tài năng đa dạng và sức ảnh hưởng mạnh mẽ, Jisoo không chỉ được yêu mến bởi người hâm mộ Hàn Quốc mà còn có lượng fan khổng lồ trên toàn thế giới.

